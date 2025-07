Chystaný ostrý Mercedes působí předem jako taková marnost, že se i mdlý předchůdce v rozlučkové verzi rázem jeví jako výhra před 2 hodinami | Petr Prokopec

Recept na prodejní hit mezi auty je dnes kouzelně primitivní - vraťte zpátky čas a nabídněte pár let starý vůz jako novinku. Tohle asi málokdo udělá, končící provedení generačně starších vozů se ale právě do takové pozice dostávají. A CLA 45 od AMG není výjimkou.

Může se zdát, že jsme proti některým značkám zaujatí, ale tak to není - to jen si jen některé automobilky splnily domácí úkoly ještě o hodně hůř než jiné. Mercedes se svými absurdními novinkami patří mezi ně a věřte, že bychom i jeho auta raději chválili a doporučovali. Firma ale ztratila smysl pro realitu tak moc, že potřebuje proplesknut a probrat se. Nakonec tedy nejsme ti zlí - přesně k tomu se jí snažíme pomoci.

Automobilky jako tato se ke svým vlastním zákazníkům obrátily zády v posledních letech tak moc, že pro úspěch a přesvědčení znechucených fanoušků dnes paradoxně stačí velmi málo. Jen si představte, že by Mercedes prostě vrátil čas a přišel zase s osmiválcovým C63 od AMG. Byl by to prodejní hit? Nemáme o tom pochyb, auto by ve všem tom marasmu bylo prakticky okamžitě vyprodané. Tohle samozřejmě Němci neudělají, ani oni „nikdy neodstoupí, to nech si všichni zapamatují”.

I když Mercedes postupnou devastaci svých aut v poslední době zmírňuje, a tak třeba nové CLA bude k mání i s hybridním pohonem a ne pouze s čistě elektrickým, jak mělo, trend zůstává v zásadě nezměněn. Pro náročné zákazníky neznamená takový ústupek prakticky nic a vrcholné provedení od AMG má být znovu jen elektrické. Kdo ze zákazníků ostrých modelů bude po něčem takovém toužit? To bude taková marnost, že lidé předem koukají, co by si koupili místo ní.

A ve starším provedení téhož mohou najít spásu docela snadno. Třícípá hvězda totiž přIśla s rozlučkou stávajícího modelu, tedy s provedením CLA 45 S Final Edition. To sice disponuje stejným ústrojím jako každá standardní „pětačtyřicítka“, což upřímně řečeno není nic ohromujícího. Ovšem protože nástupce bude totální nesmysl, aktuální provedení najednou láká, i když se technicky nijak nezmění proti dosavadnímu standardu.

Jeho pohon má tedy na starosti přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který produkuje 421 koní výkonu. Ten na všechna čtyři kola přenáší osmistupňový automat, přičemž CLA v obou karosářských verzích (sedan a kombi) s tímto výkonem zvládá zrychlit na stovku za 4,1 sekundy a maximum leží na hranici 270 km/h. Spotřeba pak byla vyčíslena na 8,9 až 9,2 l/100 km, klíčové ale v tomto případě je, že nádrž naplníte prakticky hned na každém rohu.

Finální edice dvoulitr skládaný dle tradic AMG pořád ještě jedním technikem páruje s karoserií lakovanou exkluzivním odstínem Mountain Grey Magno. S ním jsou pak spojené černé či žluté detaily a grafické polepy. Stejné téma se objevuje u 19palcových kovaných kol, přičemž za příplatek je klientela bude moci doplnit přepracovaným aerodynamickým paketem, jehož součástí je výraznější čelní splitter, nová boční stabilizační křidélka či výraznější spoiler na víku zavazadelníku či střeše.

V Affalterbachu si pohráli rovněž s kabinou, kde je též zopakováno černo-žluté téma. Znovu pak sice jde jen o detaily, ovšem fakt, že CLA s výkonným dvoulitrem končí, k okouzlení publika zkrátka stačí. Jak jsme pak zmínili, Mercedes si to plně uvědomuje. I proto není finální edice nikterak omezena kusově, objednat si jí tedy může kdokoli, a to od teď až do konce letošního roku. Cena zatím známa není, ale láci opravdu nečekejme - standardní provedení začíná na téměř 1,9 milionu korun, tady se přes „dvě mega” půjde jako nic.

Dvoulitrové CLA se loučí edicí, která sice nezvyšuje výkon, 421 koní ovšem páruje s řadou zajímavých detailů. Podstatné ovšem je, že pod kapotou nadále trůní přeplňovaný dvoulitr, tedy pohon, se kterou nová generace už nedorazí. A to bude samo o sobě dnešní provedení prodávat velmi dobře. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

