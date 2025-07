Chytněte se za hlavu. Šéf Audi ohlásil nový model a dokázal, že firma si z dosavadních selhání nevzala vůbec nic 25.7.2025 | Petr Miler

/ Foto: Audi

Je to asi 58. připomenutí toho, že dokud mateřský koncern neprovede zásadní čistku ve vedení této automobilky, je odsouzena k dalšímu úpadku. Aby šéf po veškerém dosavadním vývoji přišel s tímhle, je opravdu zralé na držení hlavy v dlaních po několik minut.

Nedá se říci, že by u Audi slavili skvělé časy. Prodeje klesají, firma přišla o třetinu zisků, ohlásila propuštění 7 500 zaměstnanců a rozprodává svá hodnotná aktiva. To vše kvůli od začátku naprosto nesmyslné sázce na elektrická auta, kterou po nespočtu fiasek odpískala až loni. Ze stejného důvodu čtyři kruhy pouští na trh jednu odmítanou věc za druhou a jako suma toho všeho se vedení firmy musí dívat na hodinové filmy stvořené jejími vlastními zákazníky a fanoušky, ve kterém jí promítají, co všechno zmršila.

Náskok díky technice je evidentně v háji a co na to vedení? To se pobavíte. Šéf automobilky Gernot Döllner na zmíněný film otevřeně zareagoval s tím, že „ukazuje, kolika lidí se dotýká osud značky a jak moc chtějí, aby uspěla” a že „vidí oblasti, kde se musí znovu konzistentně zaměřit na Vorsprung durch Technik” apod. A dál? Dál nic. Firma se tohoto člověka dávno měla zbavit, protože evidentně není schopen ničeho kloudného. Jistě, spousta věcí je během na dlouhou trať, ale Döllner vede firmu od 1. září 2023, skoro 2 roky. A řada drobných problémů, která je jí vyčítána, vyžaduje jedno manažerské rozhodnutí, které se do podoby produktů značky otiskne v řádu měsíců. Nic se ale neděje.

Kdyby Döllner - nebo Audi pod jeho vedením - bylo jen extra pomalé, budeme aspoň svědky prohlášení, že budoucí produkty mají zamířit jinam. Ani to se ale neděje. Nejnověji stále ten samý člověk poskytl rozhovor Bildu, ve kterém v podstatě říká, že se nezmění vůbec nic.

Je sice sympatické, že se firma chce vrátit ke sportovním modelům, které nedávno do jednoho zařízla (TT, R8), když Döllner říká, že už brzy odhalí průlomový koncept, který představí nový designový jazyk, nový interiér a nové technologie. A bude předznamenávat nový sériový sporťák, nejen vizi „ničeho”. Takže přece nová R8? Anebo nové TT? Kdeže: „Bude to skutečně emotivní sportovní vůz - nikoli TT, nikoli R8, ale něco mezi tím,” říká Döllner.

Dobře, proč ne, dvě sportovní kupé či dva sportovní roadstery by dnes byly odvážnou cestou a „něco mezi” dává smysl. Döllner ale dodává, že vůz bude samozřejmě elektrický. Chápete to? Po všem tom elektrickém fiasku, po odvolání všech elektrických plánů, po asi tisíci důkazech, že elektrické sporťáky chce přibližně nula lidí a dokonce po vlastním poučení Audi v podobě sportovního modelu e-tron GT (letos pouhých 1 057 prodejů, druhé největší fiasko značky po končící A8 s 1 055 auty) oznámí tohle? To snad není pravda.

Döllner autu říká „TT Moment 2.0”, což zřejmě naznačuje momentální zájem o takový vůz (2 lidé). I kdyby ale šlo o TT Moment 2000, bude to leda další hřebíček do rakve Audi, které tak maximálně dál zabije odkaz svého času revolučního a ikonického modelu. Co ještě se musí stát, aby si tento muž sbalil věci a opustil místo za ředitelským stolem?

Gernot D. v rozhovoru dále připomíná, že původní TT bylo obrovským úspěchem a designovou ikonou a má pocit, že odhalením zmíněného nepřímého nástupce Audi všeho tohle zopakuje. To už je diagnóza, takovými slovy přece připravuje firmě leda ještě větší zklamání, než kterým vůz zřejmě nevyhnutelně bude. Anebo vy víte o nějakém úspěšném elektrickém sportovním kupé?

Koncept Audi Skysphere v roce 2021 celkem věrně ukázal, jak čtyři kruhy zmrší své interiéry. že by ukazoval i to, co provede s „větším nástupem TT”? Obecně to není špatný nápad, s elektrickým pohonem ale takové auto nemá šanci být čímkoli jiným než dalším fiaskem. Foto: Audi

Zdroje: Bild, Autoforum.cz

Petr Miler

