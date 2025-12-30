Chytré řešení inspirované přírodou konečně zabraňuje tomu, aby zrcátka zůstala mokrá, bez špetky mechaniky či elektroniky
Petr MilerSami jste nejspíš nejednou zažili chvíle, kdy jste ve zpětném zrcátku marně vyhlíželi detaily okolního dění kvůli kapkám vody na něm ulpělým, které vyhřívání dlouho neodstraní a utřít je nemá kdo. Tento nápad vůbec nedovolí vodě na sklo přilnout a bude brzy k dispozici komukoli.
dnes | Petr Miler
Existují relativně banální nepříjemné situace, které za volantem léta zažíváme s železnou pravidelností, přesto nikdo nedokázal najít jejich skutečně efektivní řešení či prevenci proti tomu, aby vůbec nastaly. Jednou z takových je ulpívání kapek vody na vnějších zpětných zrcátkách za deštivých a vlhkých chladných dnů. Ty sice nezamezují fungování zrcátek zcela, obraz ale křiví a někdy zastírají podstatné detaily.
V tuto chvíli máte v podstatě jen dvě možnosti - pustit vyhřívání zrcátek a čekat, než se kapky vypaří, nebo je utřít. To první ale trvá dlouho, navíc ani dnes nemá každé auto vyhřívaná zrcátka. Utřít sklíčka je rychlé, ale vsadíme se, že vám kapky obvykle začnou vadit až při jízdě, kdy je stejně buď nemáte čím utřít (to u řidiče), nebo je nemáte jal utřít (to na druhé straně vozu). Ksakru, chtělo by to, aby voda na zrcátkách vůbec neulpívala. A přesně to bude možné zařídit.
Stane se tak díky japonské firmě Car Mate, která představila svou chytrou vodoodpudivou fólii, jež udržuje vnější zrcátka čistá i bez jakékoli další podpory. Prostě nalepíte fólii na očištěné zrcátko a ona se dál sama od sebe postará o to, aby se v místě jejího výskytu voda nedržela. Ke všemu fungování nepotřebuje doslova nic dalšího, její tvůrci se inspirovali přírodou. Povrch fólie používá běžným okem neviditelnou mikroskopickou texturu obdobnou té, která je vlastní lotosového listu známému svou extrémní vodoodpudivostí. Tato struktura nutí vodu stékat místo toho, aby zůstávala na skle. Efekt by měl být přesně takový, jak ukazují přiložené fotky.
Řešení je to zcela univerzální, takže fólii jde použít na libovolné auto s libovolným tvarem zrcátek (jistě lépe než na prezentačních fotkách, na kterých má vyniknout její efekt). Není to pochopitelně úplně nový nápad, ostatně už dnes někteří používají i na těchto místech spreje jako Anti Rain, které zajišťující stékání vody po čelním skle, také hydrofobní fólie jsou známou věcí. Řešení od Car Mate má být výjimečné svou efektivitou, nezastíráním výhledu vlastní nedokonalou průhledností a také výdrží - fólie má vydržet fungovat až půl roku, to se vám s Anti Rainem nepovede. Nemluvě o tom, že podobné spreje obvykle potřebují působení obtékajícího vzduchu, aby působily opravdu důkladně.
Produkt jménem Zero Wiper Film už se prodává v domácím Japonsku, zahraniční premiéra jej čeká na lednovém veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Ceny pro vývozní trhy zatím nebyly upřesněny, stejně jako konkrétní moment, kdy bude Zero Wiper Film dostupný také v Evropě.
Tohle vypadá jako chytrá věc a zatím nejlepší způsob prevence proti ulpívání kapek na vnějších zpětných zrcátkách auta. Foto: Car Mate, tiskové materiály
Zdroj: Car Mate
