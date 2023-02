Čína hlásí drastický propad zájmu o nová auta, pro prodeje elektromobilů je to další tvrdá rána před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sun Yilei, Reuters

A hádejte, co za tím také stojí. Říše středu se vydala cestou Německa a ukončila své více než deset let trvající dotování aut na baterky. Zájem ale klesal nejen o ně, celý trh se tak meziročně propadl o 38 procent.

Únor je již v plném proudu, na světě jsou tak prodejní data spojená s prvním letošním měsícem z mnoha míst světa. V Česku došlo na růst, prodeje jsou oproti loňsku vyšší o 5,37 procenta. Ovšem ani tak není důvod k oslavám, 17 137 registrací představuje ve srovnání s lednem 2018, který byl rekordní, propad o 6 082 aut, tedy o takřka třetinu. Mimo jiné za tím stojí i Škoda, jenž má na kontě meziroční 11procentní zhoršení. Zajímavé pak je, že mladoboleslavská automobilka již není tuzemským lídrem v rámci prodejů elektrických aut, místo ní na danou příčku usedl Volkswagen.

Nejsme si nicméně jisti, že Němci dlouhodobě zůstanou v čele. První místo jim totiž vynesl především ID.Buzz, který si jistě zaregistrovali především dealeři. Na kontě má tento model 41 prodejů, což pomohlo vyšroubovat podíl elektromobilů na celkových prodejích na 2,5 procenta. I to je v Česka pomalu rekord, jenž ale ve výsledku odpovídá maximálnímu přirozenému zájmu. Ten navíc pochází především od firem, které jsou často svými centrálami nuceny k papírovému snižování emisí.

ČR přitom v uplynulých letech v rámci adopce elektromobility působila jako černá kaňka na jinak zeleném papíru. Jak se ale začíná stále více potvrzovat, nůžky se již dále rozevírat nebudou. Místo toho můžeme očekávat jejich zaklapávání. Po celém světě totiž začíná docházet k utahování šroubů. Snižovány či zcela rušeny jsou dříve velkorysé dotace na koupi elektromobilů či plug-in hybridních aut, kromě toho ovšem mizí i jejich další výhody jako třeba nižší zdanění. Pro kupce to znamená růst cen.

Ten je navíc ještě umocněn zdražováním všech aut kvůli vyšším nákladům na vstupu. Pro Němce či Nory jsou tak rázem elektrická auta citelně dražší, i přes zachování většiny dotací to ale vedlo ke kolapsu zájmu o ně. Na ten pak ostatně došlo také v Číně. Říše středu totiž ukončila více než desetiletou podporu elektrifikovaných aut. Celý trh se tam propadl o 38 %, což stačilo na to, aby šel dolů i jinak neustále rostoucí prodej elektromobilů. Jejich lednové prodeje oproti stejnému období loňského roku poklesly o 6,3 procenta, což zní jako úspěch, je ale třeba vidět celý obrázek. Loni jejich odbyt meziročně rostl o 90 procent, jde tedy o studenou sprchu.

V podstatě to znamená, že Čína dosud jela na šestku či sedmičku, ovšem nyní bez jakéhokoli zpomalení přeřadila na zpátečku. Cui Dongshu, generální tajemník automobilové asociace CPAC, k tomu říká, že nic takového nikdo nečekal. Nejlépe se pak s celou situací vyrovnala Tesla, ovšem i ta má k oslavám daleko. Aby si totiž značka meziročně polepšila o 9 procent, musela zavelet k velkým slevám - základní Model 3 šel dolů o 17 procent, Model Y pak o 13,4 procenta.

Většina čínských výrobců si nicméně daný krok nemůže dovolit, po stránce cenové totiž již níže ani nelze jít. To ovšem znamená, že daný pokles nemusí být „vzácným a ojedinělým případem“, jak uvádí Cui Dongshu, nýbrž jen návratem k realitě. Zejména dnes, kdy lidé čelí inflaci či energetické krizi, jsou totiž peníze až na prvním místě. A kde nejsou dotace, tam zkrátka nejsou ani zákazníci.

Dokládá to ostatně i skutečnost, že dolů zamířily rovněž prodeje spalovacích aut. Ty Čína začala dotovat po příchodu koronaviru, aby domácí ekonomiku rozdmýchala. Úspěch se po snížení daňové zátěže na polovinu skutečně dostavil, nicméně od ledna již musí zákazníci odvádět do státní kasy stejné poplatky jako dříve. Opravdu tak nepřekvapí, že celý trh je dole o zmíněných 38 procent a vyhlídky do budoucna nejsou růžové ani omylem.

Uvážíme-li, že prodeje elektromobilů kolabují v Německu, Norsku i Číně, což jsou jedna z jejich největších odbytišť, není divu, že analytici očekávají jejich celkový prodejní propad. Tedy, pokud se dotace zase nevrátí. To už při rozbřesku domnělé elektrické revoluce naznačuje, co si o ní máme myslet.

Model 3 v Číně kvůli konci dotací zlevnil až o 17 procent, zatímco u Modelu Y je zlevnění maximálně 13,4procentní. Jen díky tomu americká automobilka zamířila opačným směrem než zbytek trhu, jenž má na kontě tvrdý pád. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

