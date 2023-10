Čína již reaguje na nepřátelské kroky EU, výrobcům elektromobilů zasadí další tvrdou ránu 23.10.2023 | Petr Prokopec

Načasování tohoto kroku nebude náhoda, Čína dává předem jasně najevo, že bez ní to v elektrickém světě nepůjde. Uměl tak omezí dostupnost grafitu, bez kterého se výrobci baterií neobejdou.

Malým dětem je třeba vysvětlovat leccos, často opakovaně. Dobrým příkladem je kamarádství, kdy zkrátka nelze očekávat, že jakmile se k někomu budete chovat vyloženě ošklivě a nepřátelsky, dočkáte se hřejivé odezvy. Spíše lze počítat s naplněním pořekadla, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Dospělí by o tom již měli vědět své, přesto však stále častěji dochází hlavně u politiků na kroky, nad kterými rozum zůstává stát. Zejména ti američtí a evropští se totiž rozhodli, že zkusí, jak dlouho si mohou dovolit dráždit hada bosou nohou.

Oním hadem je pochopitelně Čína, s níž nový svět i starý kontinent vedou stále intenzivnější obchodní válku, která je patrná i na poli aut. V tomto segmentu to nejdál dotáhla Evropská unie, která nedávno zahájila šetření údajných neférových zvýhodnění výrobců elektromobilů z Říše středu. Spojené státy na to jdou obecněji, i jejich rozšíření omezení přístupu čínských firem k některým druhům polovodičů a zákaz prodeje pokročilejších počítačových čipů ale bude mít v automobilovém světě svůj dozvuk. Za takové situace bylo jen otázkou času, kdy přijde nějaká reakce z druhého konce světa.

Číňané na sebe nakonec nenechali dlouho čekat a aktuálně oznámili, že od 1. prosince bude třeba speciální vývozní povolení pro některé výrobky z grafitu, a to z důvodu ochrany národní bezpečnosti. Samotný vývoz tím zakázán nebyl, jeho kontrola bude ale přísnější. Lze to vnímat jako varovný prst zdvižený zejména směrem k EU. Podobně tomu ostatně bylo již 1. srpna, kdy Čína zavedla podobná omezení na dva kovy potřebné k výrobě čipů, a sice gallium a germanium.

V případě grafitu nicméně u výrobců na starém kontinentu zavládlo menší zděšení. Brusel totiž od roku 2035 nechce umožnit prodej spalovacích aut, pokud jejich motory nebudou uzpůsobené ke spalování syntetických paliv. Jejich budoucnost je aktuálně spíše nejasná, rýsuje se nám tu tedy jistá elektrická dominance. Aby ovšem takové plány mohly být naplněny, je zapotřebí velké množství grafitu, bez kterého se baterie neobejdou. Čína ale v jejich produkci nepřekvapivě dominuje.

Grafit existuje syntetický a přírodní, Říše středu je nicméně lídrem v obou směrech. U druhého zmíněného pod ni spadá 60 procent celosvětové produkce, u prvního jde dokonce o 90 procent. A i když Evropa i Amerika soustavně hledají způsob, jak se závislosti na Číně zbavit, žádné východisko zatím nebylo nalezeno. A i kdyby se nějaké rýsovalo, nejde o bezprostřední řešení, spíše o běh na dlouhou trať. To ale může zamávat s mnohými politickými i obchodními plány.

Agentura Reuters již oznámila, že Tesla kvůli americko-čínské obchodní válce již podepsala dohodu s Australany, na které se obrátil i Mercedes-Benz. Protinožci si nicméně vlastní kontinent nerozvrtávají, své doly mají v africkém Mosambiku. Výroba samotných bateriových článků ovšem setrvává v Číně. V podstatě to tedy znamená, že emisní stopa elektromobilů se bude zvětšovat, a to o jednu zaoceánskou cestu z Afriky do Číny. To povede i ke zdražování.

Návrat zdravého rozumu do nejvyšších pater politiky je tedy opravdu třeba, jinak tu ve finále můžeme mít větší problémy a větší škody než dosud. Je to ovšem hrob, na kterém pláčeme opakovaně a bez úspěchu. Za překvapivý ale nastalý vývoj nepovažujeme, jakkoli třeba James Lee, analytik společnosti KB Securities, ho označuje za „šokující“. To ale nakonec jen potvrzuje, jak tvrdou ránu výrobcům elektromobilů v EU Čína tímto krokem zasadila.

Možným omezením vývozu grafitu by mimo jiné byla zasažena třeba švédská firma Northvolt, která úzce spolupracuje s VW a dalšími výrobci. Baterie by byly přinejmenším ještě dražší č hůř dostupné, ani jedno by zamýšlené elektrické revoluci v Evropě nepomohlo ani trochu. Ilustrační foto: Volkswagen

