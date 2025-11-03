Čína má od nového roku skončit s podporou elektromobilů a nechat je na pospas trhu. To by se začaly dít věci
Petr ProkopecNení to žádná spekulace, toto očekávání vychází z oficiálních záměrů Číny týkajících se podpory jednotlivých průmyslových oborů. Přesto nevěříme, že to bude tak horké. Bez všemožných umělých podpor by Číňané riskovali ztrátu příliš velké části toho, co léta složitě budovali.
včera | Petr Prokopec
Není to žádná spekulace, toto očekávání vychází z oficiálních záměrů Číny týkajících se podpory jednotlivých průmyslových oborů. Přesto nevěříme, že to bude tak horké. Bez všemožných umělých podpor by Číňané riskovali ztrátu příliš velké části toho, co léta složitě budovali.
Letošní září se v Číně neslo ve znamení rekordů. Za jediný měsíc bylo prodáno 1,6 milionu elektrifikovaných aut, jejichž podíl na trhu tak dosáhl 49,7 procenta. Jde pochopitelně také o hybridy, i vozů spoléhajících čistě na elektrický pohon ale bylo 1 058 000, poprvé víc než milion za měsíc. Je pochopitelně otázkou, jak tomu bylo doopravdy, neboť také v Říši středu opakovaně dochází k různým levárnám, které prodejní čísla nafukují. Pro potřeby tohoto článku ale zůstaneme u oficiálních dat.
Také tyto výsledky totiž vedení země přivedly k úvaze, že elektromobily jsou v zemi etablované natolik, že dokážou stát na vlastních... kolech. Proto byla v pětiletky pro roky 2026 až 2030 již vyřazena veškerá podpora dalšího rozvoje elektromobility, jak informuje Reuters. Ta ostatně začala mizet už v roce 2022, kdy zmizely přímé dotace, o které si cenu vybraného vozu mohli snížit zákazníci. V platnosti ale zůstaly různé další subvence.
Pokud by od nového roku opravdu skončily veškeré výhody s elektromobilitou spojené a vláda by skutečně zarazila veškeré dotace a zvýhodnění, pak by bateriový pohon v Číně skutečně vůbec poprvé stál na vlastních nohou. Je toho ale schopen? Analytici jako Shaochen Wang naznačují, že ano. „Značky jako BYD či Leapmotor dosáhly cenových výhod tím, že vylepšily své dodavatelské řetězce a začaly vyrábět vozy, u kterých dosáhly mnohem vyšší cenové efektivity,“ uvedl.
To je možná pravda, i tento muž ale zapomíná, na čem čínský rozmach elektromobilů stojí především. Jde o jejich protežování ve velkých městech, kde často nelze jiné než elektrické auto rychle přihlásit do provozu. To jejich prodeje nafukuje bez ohledu na další umělé výhody, neboť pokud lidé chtějí být rychle mobilní, jiné auto ani zvolit nemohou. Čím dál pak jdeme od velkých měst, tím menší příklon Číňanů k elektromobilitě je - jsme přesvědčeni, že bez jakéhokoli protežování by hrály druhé housle ještě víc než dnes. Nakonec i v tuto chvíli tvoří v celé zemi asi třetinu prodaných aut, to zvlášť s ohledem na roky jejich tlačení do popředí není žádná dominance.
I za oním snížením nákladů navíc stojí maximalizace výroby, která vedla k převisu nabídky nad poptávkou. Výrobci jako BYD tak museli odstartovat cenovou válku, která nyní sžírá jejich zisky. A právě dramatický propad cen dále pomáhá v úvodu zmíněným vysokým prodejům. Pokud výrobce elektrických aut za této situace vystavíte volnému trhu a neomezené konkurenci ze strany automobilek zaměřené na spalovací vozy, budou to mít sakra složité.
Ostatně z dat JATO Dynamics vyplývá, že 93 ze 169 čínských automobilek má tržní podíl nižší než 0,1 procenta. A jsou tak velmi zranitelné. Pokud ke všemu zmíněnému pozbydou i státní podpory, mohou mít skutečně problém přežít. A ani tyto přímé dotace nejsou malé - třeba zmiňovaný BYD měl získat dotace ve výši 143 milionů juanů neboli 423,13 milionů korun na pouhých 4 900 elektrických aut, zatímco u takového Chery připadlo 240 milionů CNY, tedy 710,15 milionů Kč, na 8 860 bateriových vozů. To je přes 80 tisíc korun na jedno auto. Ve finále tedy nemusí mít problémy jen malé automobilky, ale i ty velké.
Pokud by se tohle stalo, bude to - jaký paradox - voda na mlýn výrobcům jako Volkswagen, jehož byznys v Číně navzdory vlastní přáním téměř stoprocentně stojí na spalovacích vozech. Skutečně Čína připustí, aby zrušením podpory vrátila trh zahraničním firmám, kterých se dosud tak složitě „zbavovala”? Pochybujeme o tom. Nějaké omezení připadá v úvahu, konec stěží.
Elektrická auta zkrátka dál nestojí na vlastních nohou ani v zemi, která je nám pomalu dávána za vzor. Je tak sice hezké, že čínský prezident Si 'Ťin-pching dotace a další podpory na elektromobily kritizuje, stěží si je ale dovolí „odpálit”. Spustil by řetězovou reakci, která by se nezastavila ani před ním samotným.
Podpora, jaké se dostalo elektrickým autům v Číně, je vskutku enormní. Pokud by tedy opravdu skončila, zasáhlo by to všechny jejich výrobce, tedy i takové giganty jako Xiaomi, kteří na jejich prodeji nejsou závislí. A v případě automobilek - malých i velkých - by bylo jen hůř. Foto: Xiaomi
Zdroj: Reuters
