Čína povolila stavidla, jedním rozhodnutím ovlivní podobu aut na dekády dopředu

Čínský trh je obrovský a vliv na zbytek světa nemá jen tak, že tamních 1 400 milionů lidí může něco chtít. Podstatné je i to, že čínská vláda fakticky rozhoduje, kolik Číňanů může být v jedné rodině.

V 50. letech minulého století v Číně poměrně dramaticky poklesla porodnost. Tehdejší vláda proto podporovala lid, aby měl co nejvíce dětí, neboť se počítalo s tím, že obrovská populace zemi posílí. Zatímco tedy v roce 1949 žilo v Číně zhruba 540 milionů obyvatel, v roce 1976 jich bylo už 940 milionů. V ten moment se nicméně vláda naopak začala obávat přelidnění, a proto zatáhla za záchrannou brzdu. Nejprve bylo nepřímo nařízeno, že lidé se musí brát v pozdějším věku a mít maximálně dvě děti. Z toho pak následně vznikla politika jediného dítěte.

Je přitom třeba dodat, že jako mnohá jiná pravidla, i toto mělo své výjimky. Porodnost byla kontrolována zejména v městských oblastech s nadměrnou hustotou obyvatelstva. Kromě toho Čína reagovala na různá neštěstí jako třeba Sečuánské zemětřesení v roce 2008, kdy postiženým rodinám dovolila, aby si pořídily další ratolesti. Mnozí pak využívali různých skulinek v pravidlech a jezdili kvůli porodu druhého dítěte do Hongkongu či ještě dále do zahraničí.

V roce 2013 se nicméně vládnoucí komunistická strana začala opět obávat toho, že populace pro změnu neroste dostatečně rychle. Politika jediného dítěte se tak stala minulostí a rodinám byl „povolen” dvojnásobný počet potomků. Ani v tomto případě ale nešlo o paušální přístup, výjimky platily zejména v přelidněných metropolích, kde i nadále docházelo k omezením, jakmile přivedly na svět první dítě. Teprve od 1. ledna 2016 Čína rozhodla, že dvě děti jsou novou normou.

Nyní ovšem došlo na další uvolnění, od 31. května letošního roku Čína začala prosazovat politiku tří dětí. Právě tento krok je stěžejní a bude mít dopad na celý svět, neboť je jasné, že počet obyvatel postupně výrazně naroste nad stávajících 1,4 miliardy lidí. Znamená to tedy daleko vyšší spotřebu, a to naprosto všeho, automobily nevyjímaje. Nejde ale jen o to, ovlivní to také podobu aut jako takových.

Pokud se novou normou stane pětičlenná rodina, znamená to potřebu docela jiných vozů, než jaké jsou nabízeny dnes. Jako auto pro tři či čtyři lidi poslouží prakticky cokoli, pěti mohou být malé i dobře vnitřně disponované vozy, však si zkuste dát dozadu tři dětské autosedačky vedle sebe. O ještě větším počtu lidí se pak bavíme v případě přesunu více generací nebo více rodin najednou.

Automobilky tak tak čekají nemalé změny a některé na povolení stavitel už začínají i okatě reagovat. Jako první v tomto kontextu vystrčil růžky americký koncern General Motors, který má v Číně uzavřené partnerství se značkami SAIC a Wuling. Pod hlavičkou druhé zmíněné pak chystá zcela nový model, který nabídne až devět míst k sezení podobně jako Kia s novým Carnivalem. Počítat lze přitom s konfigurací 2+2+2+3, stejně jako s posuvnými bočními dveřmi na každé straně. Právě na bezproblémové nastupování a vystupování totiž GM klade nemalý důraz, stejně jako na maximalizaci komfortu během jízdy.

Žádná bližší data již oznámena nebyla, s ohledem na množství sedadel lze ale jistě počítat s rozvorem dalece přesahujícím tři metry. Novinka podle automobilky dorazí „velmi brzy“. Využita tak bezesporu bude některá ze stávajících platforem, přičemž pod kapotou lze očekávat spíše 1,5litrové motory než cokoliv jiného. Po dynamické stránce tedy novinka asi nikoho nenadchne, to však ve výsledku cílovou skupinu bude jen stěží trápit. Prioritou bude ona praktičnost, které bude vrchovatě.

Toto jsou ale jen ty nejviditelnější, možná až „násilně viditelné” kroky. Dopad toho, že auta budou muset zvládat standardně obsloužit pětičlenné rodiny, bude mnohem širší, pozvolnější a zkraje méně patrný. Vlastně si nyní ani nedovedeme představit, co způsobí. Rostoucí oblibu SUV s třemi řadami sedadel? Návrat kombíků se sedadly v kufru? Širší auta? Kdo ví, bez následků to ale jistě nebude. A to ani pro nás, neboť spousta auta je vyráběna v jednom provedení pro celý svět a úlitby Číňanům jsou na nich vidět už léta.

