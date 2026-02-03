Čína zakázala jeden z největších nesmyslů moderních aut, změní to jejich podobu napříč celým světem
Petr ProkopecJe třeba se ptát, jak se vůbec mohlo stát, že tuhle věc někoho napadlo použít, jak se mohlo stát, že se dočkala takového rozšíření, a jak se mohlo stát, že nakonec musí být zakázána komunistickou zemí, aby přestala existovat. Ale stalo se to.
Čína zakázala jeden z největších nesmyslů moderních aut, změní to jejich podobu napříč celým světem
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Je třeba se ptát, jak se vůbec mohlo stát, že tuhle věc někoho napadlo použít, jak se mohlo stát, že se dočkala takového rozšíření, a jak se mohlo stát, že nakonec musí být zakázána komunistickou zemí, aby přestala existovat. Ale stalo se to.
Zapuštěné a elektronicky výsuvné kliky dveří jsou bezesporu jedním z největších nesmyslů, jaké se kdy na autech objevily. Je sice pravdou, že mohou pozitivně ovlivňovat vzhledu vozu a zlepšují také jeho aerodynamiku, jde ale o natolik zanedbatelné přínosy, že neznamenají prakticky nic vedle, která z nich čiší na dálku. Za všechny můžeme zmínit nemožnost otevření dveří ve chvíli, kdy dojde na „vyšťavení“ baterie, což někdy mívá až tragikomická řešení. Průšvihem pak zavání také jakákoli havárie, při které je deaktivován elektrický okruh. Zevnitř sice cestující ještě mají k dispozici nouzová táhla, ta jsou však povětšinou tak nešikovně ukrytá, že je posádka často nedokáže najít. A když ztratí vědomí? Pak je ani hledat nemůže a nahraní jsou lidé zvenku i zevnitř - pokud auto hoří, jde tu o život kvůli zmíněným pozitivům.
Nechápeme, jak tak absurdní věc někoho napadlo použít. Jak se další mohli přidat. A jak navzdory varování mnohých snad nikdo nevzal zpátečku a nepřesunul se zase ke klasice. Však zapuštěné, elektronicky ovládané kliky mají prokazatelně na kontě řadu obětí, což mělo automobilky přimět se drbat na hlavě. Ale nestalo se to a ani úřady to dlouho nevybudilo k jakékoli činnosti, i když jsou jindy hysterické kvůli kdejakému nesmyslu.
Jak se ale říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A přesně k tomu minulý rok došlo v Číně. Poslední kapkou pro tamní politiky byly havárie vozů Xiaomi, kdy kolemjdoucí znovu nemohli dostat z hořících vraků stále živou posádku. Čínská vláda proto začala naznačovat, že tento nesmysl zakáže. A to se skutečně stalo, od 1. ledna 2027 tak žádný nově vyvinutý elektromobil (sic, pro spalovací auta nové omezení bůhvíproč neplatí) v Říši středu již výsuvné kliky nemůže používat. Pro ty stávající pak zákaz platí od ledna 2029.
Agentura Bloomberg uvádí, že nová regulace je tentokrát velmi specifická a v novém zákoně jasně stanovila, jak mají kliky budoucích elektromobilů vypadat. Zvenčí totiž musí být mechanické madlo, které bude měřit minimálně 60 x 20 milimetrů. Klika musí být instalována na konkrétním místě, což platí také o otevírání uvnitř. Výrobce navíc musí v kabině vylepit štítek o rozměrech minimálně 10 x 7 milimetrů, na kterém bude vyobrazeno, jak auto otevřít v případě nehody. Spoléhat čistě na skrytá elektronická řešení je pak definitivně zakázáno.
Dle zdrojů Bloombergu má přitom přepracování dveřního mechanismu vyjít na zhruba 100 milionů yuanů neboli na 300 milionů korun na jeden model. V současné době má navíc být výsuvnými klikami osazeno 60 procent ze stovky nejlépe prodávaných elektrifikovaných aut. Zákon tedy přinese opravdu zásadní změnu, která stoprocentně ovlivní celý svět. Při daných nákladech je prakticky jisté, že výrobci nebudou nabízet různá řešení pro různé trhy. Čínská legislativa tak začíná formovat směr, jakým se bude ubírat automobilová branže jako taková.
Jak už padlo, je zajímavé, že zákaz se aktuálně vztahuje pouze na elektromobily. Výsuvnými klikami jsou ovšem osazeny i mnohé spalovací vozy. Přitom také v jejich případě hrozí, že pokud dojde na havárii, během které dojde na odpojení elektrického okruhu, pak má posádka smůlu. Této výjimce tedy úplně úplně nerozumíme, ale snažíme se jí přijít na kloub.
Se zapuštěnými klikami dveří jako první již v roce 2012 přišel Model S. V mezičase na ně ovšem přešel kdekdo, hlavně v případě elektrických aut. Nyní ovšem tento nesmysl končí, nová čínská regulace bude mít celosvětový dopad. Foto: Tesla
Zdroj: Bloomberg
