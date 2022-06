Čína zakázala majitelům Tesel jezdit ve vybraných oblastech, jen to připomíná její závislost před 5 hodinami | Petr Prokopec

Americká automobilka je další z těch, které jsou prakticky závislé na čínském trhu, bez ní si může škrtnout skoro polovinu prodejů a ještě větší část zisku. Nastalá situace jen připomíná, jak málo stačí k tomu, aby s působením Tesly v Číně byl konec.

Čína je velmi důležitým trhem pro řadu automobilek, některé jsou na ní ale doslova závislé. Platí to zejména o Tesle, která za velkou zdí prodává 48 % svých aut a dosahuje většiny svých zisků, což jí pochopitelně činí zranitelnou. Stačí jedno politické rozhodnutí a z 936 tisíc aut, které automobilka za poslední rok prodala, si může škrtnou 473 078 prodejů.

A k nevraživosti k Tesle Čína nikdy nemá dost daleko, jak ukazuje vládnoucí komunistická strana. Ta se nikomu klanět nehodlá, naopak pravidelně všem připomíná, že skákat se bude tak, jak ona zapíská. Poslední z těchto exhibicí moci se odehrává právě teď.

Čínští politici se totiž rozhodli, že majitelům Tesel zcela zakážou vjezd do města Beidaihe a řady přilehlých oblastí. Důvodem je setkání tamních vládních špiček a obavy, že by kamerový systém elektrických aut mohl být zneužit ke šmírování. Zajímavé přitom je, že jakkoli zákaz má platit od 1. července po dobu dvou měsíců, lokální policie jej vymáhá již nyní. Pokud tedy pojedete Teslou do zatím ne zcela přesně specifikovaných oblastí, policie vás tam už nepustí.

Jde navíc o již třetí opatření takového druhu v Číně. Poprvé byl kvůli obavám z natáčení zapovězen Teslám přístup do všech vojenských komplexů v zemi. Podruhé majitelé elektromobilů z Fremontu či Šanghaje nemohli na počátku tohoto měsíce do Čcheng-tu, neboť do tohoto města zavítal na návštěvu čínský prezident Si Ťin-pching. Musk proto znovu potvrdil, že žádná data z aut nemíří přes hranice.

Otázkou je, co přijde příště. Čínský prezident totiž před pár dny podepsal nové nařízení, dle kterého může armáda provádět za hranicemi „neválečné vojenské operace“. Dle mnoha agentur jde o zametání cestičky k násilnému připojení Tchaj-wanu, kvůli čemuž se již výrazně vyostřily vztahy mezi Říší středu a Spojenými státy. Americký prezident Joe Biden totiž uvedl, že země by v případě invaze přišla Tchaj-wanu na pomoc.

Od těchto slov se pak sice Pentagon poněkud distancoval, nicméně i tak je velmi patrné napětí, které vznikalo již za prezidenta Donalda Trumpa se zaváděním či zvyšováním dovozních tarifů na čínské zboží. Nic amerického tak v Číně nemá jistou pozici a pokud situace v Tchaj-wanu eskaluje, může Tesla snadno skončit podobně jako Škoda v Rusku. Pro českou automobilku ale Rusko zdaleka neznamenalo tolik, co Čína znamená pro Teslu.

Tesla znamená v Číně velmi mnoho (a Čína znamená velmi mnoho pro Teslu), přesto tam Američané musí tam ale skákat, jak čínská komunistická vláda zapíská. Nejnovější krok Číňanů to jen připomíná. Foto: Tesla

