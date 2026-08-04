Číňané berou Evropu útokem a nemíní ubrat. Tato značka se dostala z 0 na 100 tisíc prodejů za tři roky v jediné zemi, u nás roste o 1 430 procent
Petr ProkopecRoky jsme varovali tradiční automobilky, že s jejich přístupem není otázkou „zda”, ale „kdy” se Číňané dostanou do někdejší pozice Japonců nebo Korejců a lidé je tu najednou začnou brát vážně. Ony nás vážně nebraly, teď jen chytají vodopády zmaru.
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Číňané berou Evropu útokem a nemíní ubrat. Tato značka se dostala z 0 na 100 tisíc prodejů za tři roky v jediné zemi, u nás roste o 1 430 procent
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Roky jsme varovali tradiční automobilky, že s jejich přístupem není otázkou „zda”, ale „kdy” se Číňané dostanou do někdejší pozice Japonců nebo Korejců a lidé je tu najednou začnou brát vážně. Ony nás vážně nebraly, teď jen chytají vodopády zmaru.
Většině lidí je v principu jedno, jaký pohon má jejich auto. Klíčové pro ně je, aby do něj naskládali vše, co je potřeba, a aby s ním dorazili tam, kam chtějí. Za to vše ale hodlají vydat jen rozumné peníze, což řadě z nich v současné době ponechává víceméně jen dvě možnosti. Buď zvolí ojetý vůz pomalu libovolné značky, nebo skončí v novém čínském voze.
A vůbec to není o elektromobilech, jak se někteří pokouší tvrdit. Číňané je možná umí levněji a lépe, když ale dojde na lámání chleba, bez dotací prodávají hlavně spalovací vozy, převážně pak s hybridní asistencí. Ryzích elektromobilů je v jejich evropském prodejním mixu letos jen 35 procent, a to hlavně díky zemím, kde skoro nejde kupovat nic jiného. Například u nás podle dat SDA nejpopulárnější značky Jaecoo a Omoda prodaly masivních 2 825 aut. Plných 2 769 z nich mělo pod kapotou spalovací motor. Pokud s tímto chtějí evropští výrobci novými elektromobily, nevidí si ani na špičku nosu.
Ještě o něco lépe než Chery, pod které Jaecoo a spol. patří, jsou na tom ale automobilky SAIC a BYD, které momentálně Evropu válcují především. BYD nedávno oslavil jeden z klíčových milníků, když ve Velké Británii prodal už stotisící vůz. K tomu se dopracoval za pouhé tři roky, nebo činný na tomto trhu začal být až v březnu 2023. Podle Číňanů se pochopitelně jedná o neskutečný úspěch, který by jiným výrobcům zabral dekády, než by jej dosáhli. Na dvojnásobnou metu se ale BYD jistě vyhoupne ještě daleko dříve, už jen proto, že počet dealerství se v mezičase rozrostl z původních pěti na 143.
Prodejci pak jen za letošní první půlrok dokázali zákazníkům předat 37 995 nových aut, víc než třetina z onoho jubilejního počtu tedy připadá na pouhých šest posledních měsíců. Ve srovnání se stejným loňským obdobím jde o 95procentní nárůst, za celý rok 2025 totiž BYD v Británii prodal „jen“ 51 422 nových vozů. Letos ale laťku nasazuje o poznání výš, na červen totiž připadlo 6 242 registrací, tedy o 36,2 procenta víc než loni, a březen byl s 15 162 prodeji rekordním.
Také BYD dokonce i ve Velké Británii, která tak moc uměle podporuje prodeje elektrických aut, a má v tomto směru ještě smělejší cíle než EU, prodává dominantně hybridní auta, je to největší prodejce hybridů v zemi. Ty pak vyrábí především ve své domovině, evropské továrny Číňané ještě neotevřeli. Za to jsou různými způsoby biti, od cel až po absenci některých dotací, tak ovšem s cenami zůstávají pod úrovní konkurence, ostatně třeba jejich nejprodávanější SUV Seal U DM-i lze pořídit za méně než milion korun. Přitom jde o 4,8metrový vůz s plug-in hybridní technikou a dojezdem až 1 125 km.
Za podobné peníze můžete tento model pořídit také u nás, zatímco elektrická nabídka v podobě modelu Dolphin Surf startuje na 499 900 Kč. I místní klientela přitom po BYDu začíná pozvolna šílet, neboť zatímco na loňský půlrok celkově značka prodala jen 36 aut, letos již má na kontě 515 registrací. To je o 1 430 procent víc, což ji rázem staví na 29. příčku v pořadí automobilek, přičemž zmíněné hybridní SUV se zasadilo o takřka pětinu registrací. Že za tím stojí hlavně jeho cena, je jasné. A to zdaleka neřekly vše modely jako Dolphin G na fotkách níže, nebo Atto 2 na hlavní fotce, jde o ještě dostupnější zboží.
Místní automobilky tak zjevně ztrácí v tom, že nejsou schopné nabídnout dostatek hodnoty za peníze, není to žádná velká věda. A jejich odpovědí jsou předražené absurdity typu nový VW Polo? Evropa má možnost podniknout protiútok, ale musí začít dělat něco jiného než opakovat recept, který ji dostal do dnešní situace. Nevypadá to, že by toho většina místních automobilek byla schopna.
BYD Dolphin G DM-i berou lidé v Německu na leasing za 89 Eur měsíčně, to je asi 2 150 Kč. Diví se někdo, že po něm sahají ve velkém? Foto: BYD
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