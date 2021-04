Číňané nelegálně zkopírovali jednu z největších ikon VW, reakce Němců je směšná

Číňané bez dovolení zkopírovali jednu z největších ikon VW, reakce Němců je tragikomická před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ora

Situace je o to pikantnější, že nejde jen o slavné auto, ale také vůz, jehož znovuzrození Němci sami chystají. Kdekoli jinde na světě by po autorech bez váhání šli, v Číně „věc prověřuje”.

V loňském roce značka Volkswagen prodala po celém světě 5 328 000 nových aut. To je s ohledem na koronavirové patálie a situaci v Evropě obdivuhodné, je ale třeba se podívat, kde největší část těchto vozů našla svůj domov. Šlo o Čínu, kde byla prodána takřka polovina z nich, konkrétně pak 2 609 266 vozů. Je tedy bez debat, že tento trh je pro Němce extrémně důležitý. Stejně jako Tesla jsou tedy ve svých reakcích týkajících se dění v této zemi tak opatrní, až je to směšné a tragické zároveň. A to i ve chvílích, kdy by zcela oprávněně mohli vstát, bouchnout pěstí do stolu a říci hlasité „Dost!'.

Nitky aktuálního případu stejně jako u amerického výrobce elektromobilů vedou k právě probíhajícímu autosalonu v Šanghaji. Na tom se představit i vůz zvaný Punk Cat, který skrze svou elektrickou divizi Ora odhalila automobilka Great Wall Motor. Na novince přitom není ani nic punkového, ani nic kočičího. Místo toho jde o jasnou kopii Volkswagenu Beetle ze 60. let, který je s německým originálem téměř shodný zvenčí i zevnitř. Že se vše obešlo bez svolení VW, nemusíme dodávat.

Pokud by takový vůz představil kdokoliv jiný kdekoliv jinde, měl by během 5 minut za zády právníky Volkswagenu s žalobou v ruce. Nicméně tady jde o čínskou značku pohybující se na čínském písečku, což je pro Němce velmi ošemetné. Jejich reakce tedy není ani rázná, ani odsuzující. Místo toho VW bere tento horký brambor do rukou hned v několika rukavicích, aby měl jistotu, že se opravdu nespálí.

„Prověřujeme tuto záležitost s ohledem na možné porušení autorských práv Volkswagenu,“ uvádí automobilka v oficiálním prohlášení. Prověřujeme? Co na tom chce VW prověřovat? Kolem jasné nelegální kopie jednoho z jeho nejslavnějších aut tančí podobně jako někteří politici kolem vrbětické kauzy.

VW by přitom měl reagovat rázněji ve vlastním zájmu. Němci totiž sice v předloňském roce výrobu modelu Beetle ukončili, loni si ale nicméně zaregistrovali označení e-Beetle. Je tedy i s ohledem na další informace velmi pravděpodobné, že jeho elektrické znovuzrození chystají rovněž. Na trh nicméně tím pádem dorazí jako druzí, a to navíc s vyšší cenou. Pokud tedy svůj model nabídnou i v Číně, s velkými registracemi v jeho případě počítat nemohou.

Pochopitelně, pragmaticky je lepší je odepsat jeden okrajový model než 2,5 milionu prodaných aut za rok, na druhou stranu... Kde to jsme? To už si nikdo nechce rozhněvat čínské komunisty tak moc, že budeme zavírat oči před tak flagrantním porušováním autorských práv v době, kdy se v Evropě nebo USA řeší u soudu kdejaká prkotina? To je skutečně absurdní.

Great Wall Motor představil pod značkou Ora svůj nový elektromobil Punk Cat. Nejde přitom o nic jiného než o kopii Volkswagenu Beetle, k porušení duševního vlastnictví se však Němci staví velmi rezervovaně. Odepsat by totiž mohli i 50 procent prodejů celé automobilky. Foto: Auto Sohu

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec