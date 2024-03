Číňané chtějí do roka zpětinásobit své prodeje, pomoci jim má i neelektrický pohon s dojezdem až 2 000 km před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Zatímco mnozí místní konkurenti už s ničím jiným než elektrickým pohonem ani nepočítají, Číňané se právě na jejich úkor chtějí přiživit pohony pořád postavenými kolem vnitřního spalování. A s místní továrnou chtějí aspoň ti z BYD růst opravdu rychle.

V loňském roce prodal BYD v Evropě přibližně 15 500 nových aut. To není až tak mnoho, Číňanům se v podstatě povedlo překonat pouze trápící se Jaguar a malosériové automobilky jako Bentley, Bugatti, Ferrari či Lamborghini. Michael Shu, šéf evropské divize, nicméně pro Auto News naznačil, že značka s ničím jiným než s růstem nepočítá. V příštím roce by totiž chtěla dosáhnout na pětinásobek (!) loňských registrací, načež by se její prodeje měly pohybovat mezi 70 a 80 tisíci vozy. Tím by se dostala dalece před takové Mitsubishi či Hondu, ovšem stále ne mezi největší hráče.

Je nicméně třeba dodat, že řeč dosud byla pouze o elektromobilech. Vedle nich ovšem automobilka nabízí také hybridy, se kterými má též své plány. S jejich pomocí by se registrace měly pohybovat okolo 115 tisíc aut, čímž by se BYD dostal před Mazdu a Suzuki na úroveň Mini či Cupry. Dost možná jde ale o podhodnocené odhady, neboť Číňané chtějí již příští rok otevřít továrnu v Maďarsku. Jen ta bude mít roční kapacitu 150 tisíc aut a spolu s importem by tak značka dosáhla podobných registrací jako Volvo (loni 191 618 ks), čímž by překonala i Teslu.

Hybridní technika je přitom stěžejním pilířem růstu, neboť BYD chystá zcela novou generaci aut kombinujících spalovací pohon s elektrickou podporou. Na zveřejnění všech klíčových parametrů je ještě brzy, jeden cíl však již Číňané odhalili - dojezd chystaných aut by měl narůst až na 2 000 km, pochopitelně hlavně díky benzinu. To je pořádná porce a značný posun oproti současným hybridům, z nichž ty nejlepší zvládají na jedno natankování a dobití 1 150 km. Nejde nicméně o realitu, nýbrž o laboratorní údaj vycházející z čínské metodiky CLTC.

S čím lze přitom počítat ve skutečném světě? To naznačují data, jenž se týkají velikosti nádrže a baterií - v prvním případě lze dotankovat 60 litrů, ve druhém pak klientela může volit mezi 8,32 a 18,32 kWh. Zmíněný dojezd je pochopitelně spojen s tím větším, náleží ale autům, která váží mezi dvěma a dvěma a půl tunami. Většina z nich pak narostla na pět metrů do délky a dva metry do šířky. Ve finále se tak se stávající technikou přes metu 1 000 km nedostanete. Příští generace by ji ale měla s lehkostí překonat.

Ač tedy nůžky mezi skutečným a laboratorním světem zůstanou nadále hodně otevřené, Číňané se stále budou mít čím chlubit. Pokud u toho zůstanou aspoň relativně levní, během pár let by se BYD skutečně mohlo z okrajového hráče změnit na toho stěžejního.

Jedním z nejlépe prodávaných hybridních aut čínské automobilky je SUV Song Plus. Označení DM přitom odkazuje na Dual Mode, tedy na hybridní pohon. Spalovací část tvoří 1,5litrový benzinový čtyřválec naladěný na 110 koní, tu elektrickou pak 200koňová jednotka. Právě tento vůz má přitom zvládat 1 150 km na jeden zátah, nástupce tohoto modelu pomýšlí na mnohem víc. Foto: BYD

Zdroje: Auto News, Autocar

Petr Prokopec

