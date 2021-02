Číňané míří do Evropy s větší, vybavenější a silnější Škodou Karoq, stojí neuvěřitelně málo před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

První láska říkají Číňané jedné ze svých posledních automobilových novinek, se kterou rovnou míří i na starý kontinent. Může se doopravdy stát první čínskou automobilovou láskou Evropanů?

O nových čínských autech mířících mimo Říši středu píšeme pravidelně, ani jednom z nich ale dosud není možné říci, že by si jej lidé v jakékoli evropské zemi zamilovali. Jistě, některá jsou úspěšnější a jiná měně, některá se prodávají vzhledem ke svému původu a neznámosti jejich značek velmi slušně, z žádného se ale dosud nestal opravdový trhák, po kterém by lidé toužili tak, že by jej automobilka nestíhala vyrábět. A tak zatímco ve své domovině Číňané prodávají řadu aut po statisících za rok, jinde jsou už tisíce hodně a desetitisíce extrém.

Není ale větší chyby, než přestat zkoušet, pravil kdysi Goethe, a tak Číňané zkouší a zkouší. Přichází s dalšími a dalšími novými modely, verzemi a modifikacemi, které bychom možná nestíhali všechny představovat, i kdybychom se věnovali jen jim. Ukazujeme vám tedy jen ta auta, která nás něčím zaujmou a to dnešní nás zaujalo... jménem.

Dobře, to samo o sobě by nestačilo, jde o produkt značky Haval patřící automobilce Great Wall, která je jedním z tamních největších výrobců. Jako takový má pochopitelně největší šance uspět i u náročnější klientely mimo Čínu a v případě této novinky Haval takový záměr ani neskrývá. Vůz byl od počátku vyvíjen tak, aby mohl být s menšími úpravami prodáván kdekoli na světě, a tak snad ani nepřekvapí, že hned pár týdnů po začátku prodejů v Číně míří také do Ruska.

Zatím to není oficiální Haval si ale hned nechal zaregistrovat vzhled a další specifika vozu u tamního Rosstandartu a podle nám dostupných informací má v úmyslu zahájit výrobu a prodej auta v Rusku během několika měsíců. A o jaké auto tedy vlastně jde? O Chulian, což v překladu znamená První láska a Číňané vůz na trzích mimo svou domovinu už prezentují jako Haval First Love.

To nemůže být náhoda, jistě by si přáli, aby se stal první opravdovou čínskou automobilovou láskou Evropanů. A bez šancí není. Design posuďte sami, je to taková moderní všehochuť bez velké invence, ale zřejmě i bez schopnosti urazit. Nás nicméně zaujaly jiné aspekty.

Je to auto 4 472 mm dlouhé, 1 841 mm široké a 1 619 mm vysoké, které stojí na podvozku o rozvoru 2 700 mm. Nejde tedy o žádného prcka, v každém ohledu je větší nebo stejně velké jako Škoda Karoq, přičemž zejména delší rozvor a větší délka by měly být znát i uvnitř. Nezajímavé není ani technicky, motor 1,5 turbo v kombinaci výlučně se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem je něco, za co už se musí u Škody hodně připlácet. A nezajímavá tradičně není ani výbava.

Už v základu má První láska věci jako klimatizaci, dálkový centrál, bezklíčový start, parkovací asistenty vpředu a vzadu, navigaci, hlasové ovládání a elektrické ovládání obvyklých prvků. Za spoustu z těchto věcí už u Škody připlatíte, tady máte vše v základu za 89 000 yuanů, tedy asi 296 tisíc Kč. To je skoro neuvěřitelně málo a když k tomu přidáte, že i absolutně vrcholná verze se vším včetně LED světel, head-up displejem, parkovacími kamerami s 360° pohledem na vůz, řadou jízdních asistentů, možností nastavení 64 barev osvětlení interiéru či panoramatickým oknem - prostě vším -, stojí 1 352 000 yuanů, tedy asi 449 tisíc, je to docela zázrak.

Pro srovnání - menší a slabší Karoq 1,0 TSI Active u nás začíná se 110 koňmi na 515 900 Kč, verze 1,5 TSI Ambition s automatem srovnatelná s čínským základem (bez části výbavy, ovšem) stojí 673 900 Kč a s dorovnáním výbav budeme někde za hranicí 800 tisíc Kč. First Love nemá ještě mimočínské ceny, ty budou jistě o něco vyšší, k těm známým z ceníkům Škody ale budou mít nepochybně pořád daleko. Čas na první velkou čínskou automobilovou lásku Evropy? Kdo ví, nabídnout ale tohle auto má co.

Haval Chulian alias First Love se jmenuje svérázně, při své ceně toho ale nabízí až neuvěřitelně mnoho. Foto: Haval

Zdroje: Haval, Rosstandart

Petr Miler