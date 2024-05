Číňané chtěli vzít Evropu útokem, jejich auta ale čím v dál větší míře chátrají nechtěná v přístavech včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Snad ani nepochybujeme o tom, že trpělivost Číňanů v kombinaci s nekonkurenceschopností Evropanů dříve nebo později udělá své, přesto nelze nevidět, že automobilkám z Říše středu to zatím na starém kontinentu vesměs nejde tak dobře, jak si představovaly.

Čínské automobilky jsou v Evropě i v USA vnímány jako hrozba, neboť ve srovnání se svými evropskými a americkými konkurenty dokážou nabídnout spoustu muziky za podstatně menší peníze. Cestou přes oceán nicméně dochází k jejich zdražení, a to nikoli jen v důsledku dopravy. Započítat je také třeba dodatečné náklady spojené s dalším vývojem nutným pro vyhovění jiným pravidlům. Kromě toho si Číňané zjevně nechávají prostor pro případné budoucí zlevňování, neboť aktuálně nejsou o tolik níž než u konkurence.

Předsudky spojené s čínskými produkty ale padají pouze ve chvíli, kdy jde o levné zboží. Jakmile jsou u toho ceny bližší těm obvyklým, zájem rázem klesá. Vyplývá to i z [dat německé KBA. Takový BYD jakožto největší výrobce elektrických a hybridních aut na světě prodal na klíčovém evropském trhu, který se netají zvýhodňováním alternativního pohonu, 576 aut. Nejde přitom o výsledek za duben, nýbrž za první čtyři letošní měsíce.

Výrazně lépe než BYD si pak sice vede MG, a to i s ohledem na původně britské kořeny, ovšem ani tato automobilka nemá šanci soupeřit s dominujícím Volkswagenem. Na straně Číňanů je totiž 5 745 prodaných, zatímco Němci mají na kontě 180 828 registrací. V případě elektrických modelů je poměr prodejů těchto značek lepší než asi 32:1, ani tak to ale není velká sláva.

Pro čínské automobilky to pochopitelně není dobrá zpráva, od svého útoku na Evropu si po pozitivních odezvách na autosalonech i v médiích slibovaly víc. Na starý kontinent proto i bez závazných objednávek vyslaly tisíce automobilů, které se nyní začínají hromadit v evropských přístavech, jak podotýká Focus. Čím déle v nich ovšem stojí, tím více se zákazníci musí obávat mnoha rizik - především pak plísně, koroze a problémů s bateriemi.

Za vším pochopitelně stojí všudypřítomná vlhkost a mořská sůl. Jakkoli je třeba se ptát, v jakém stavu byly vozy ještě před naložením na kontejnerové lodě. Výrobní elán čínských automobilek totiž v posledních letech začal převyšovat skutečný zájem, načež se nová auta začala hromadit ve firemních skladech. Proto se čínská vláda rozhodla zvýhodnit vývoz, znovu se však nehledělo na skutečnou poptávku.

BYD již přiznal, že „v prosinci 2023 byla objevena malá várka aut směřujících do Evropy, které byly kontaminovány plísní“. Vše ale bylo „předmětem profesionální ionizační očisty. Tato inovativní technologie umožňuje ozonu v plynném skupenství, aby vstoupil do interiéru a eliminoval veškeré zárodky plísně a vůz dezinfikoval“. Nově dovezené auta by tím ale již postižena být neměla. Tedy pokud zamíří přímo z lodi do garáže nového majitele.

V případě zájmu o čínské elektromobily, u nichž je prakticky jistota, že již nějakou dobu postávají v evropských přístavech, se tak vyplatí zkontrolovat, zda již u nich nepropukla koroze či oxidace. Ta u nich může přijít rychleji než u spalovacích aut, a to v důsledku odlehčených materiálů jako hliník či hořčík, jimiž je kompenzována vyšší hmotnost baterií.

S pomocí diagnostiky, která si nejspíše i vyžádá nezávislého odborníka či rovnou návštěvu servisu, je pak třeba zkontrolovat stav baterií. A prověřit je třeba i možný vznik oné plísně, což je ovšem trochu složitější, neboť ta zpočátku bují v místech, kam je horší přístup. Proto zkontrolujte, zda nejsou okna orosená zevnitř, zda nejsou navlhlá sedadla a zda kabina není prostoupena zápachem hniloby. Tu pak lze snáze vycítit po zapnutí klimatizace.

Atto 3 v Německu startuje na 39 990 Eurech, tedy jen o pět Eur níž než Volkswagen ID.3. Je sice pravdou, že čínské SUV toho za podobné peníze nabídne citelně víc než německý hatchback, ovšem daný rozdíl není tak velký, aby se zákazníci hrnuli po houfech. Foto: BYD

Zdroj: Focus, KBA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.