Číňané chystají nový kombík pro Evropu, v poměru dynamiky, prostornosti a ceny by mohl být bezkonkurenční nabídkou před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Na tomto poli se Číňané pořád učí, kombíky zůstávají doménou evropských automobilek. S pokusy to ale nevzdávají a tento by mohl být opravdu zajímavý. MG4 kombi coby náhrada stárnoucího MG5 by hlavně ve verzi Xpower mohl mít co nabídnout.

Tento týden bylo na autosalonu v Ženevě představeno MG3 třetí generace. Britsko-čínský hatchback je pro nás nicméně trochu zklamáním, neboť jeho tvůrci nevyužili příležitost, jakou jim nabídla konkurence. Segment čtyřmetrových vozů se totiž za posledních pár let poněkud vyprázdnil, u zachovalé produkce pak došlo na posun cen do příliš vysokých sfér. Kdyby tedy MG zamířilo s cenou co nejníž, o statisíce koupěchtivých zákazníků by se dělilo v podstatě jen s Dacií, jejíž Sandero startuje pod úrovní 300 tisíc korun.

Číňané se nicméně rozhodli, že vůz v prvé řadě nabídnou pouze s hybridním pohonem. A i když je výkonné a rychlé, jeho cena poletí nahoru. Přitom 194 koní produkovaných spalovací jedna-pětkou a elektromotorem je na daný segment fajn možná pro nějakou ostrou, ne základní verzi. Čtyřmetrová auta se pohybují hlavně po městech a oslovují skromnější klientelu, která 194 koní prostě nepotřebuje. I proto si Sandero v základu vystačí jen s 65 koňmi.

Je jasné, že hybrid má značce pomoci splnit z prstu vycucané limity emisí CO2. Nejsme si nicméně jisti, že něco takového bylo zapotřebí, byť hybridní MG3 má na kontě 100 gramů CO2 na kilometr, zatímco spalovací jedna-pětka pod kapotou o trochu většího SUV ZS produkuje 149 g/km. Jenže MG by benzinové vozy ve své nabídce řadu plug-in hybridů či elektromobilů, s nimiž dokáže produkci oxidu uhličitého držet nejen na požadované úrovni, nýbrž i pod ní.

Kolegové z britského Autocaru navíc informují o další bateriové novince, která má dorazit dokonce ještě letos. Jde o MG4 kombi, které by mělo nahradit stávající model MG5. Byť se totiž tento vůz u nás začal prodávat poměrně nedávno, na jiných evropských trzích je k mání již od roku 2020. Jeho kořeny jsou však ještě starší, na vůbec první představení došlo již v roce 2017. Na domácím trhu byl nicméně kombík prezentován pod názvem Roewe Ei5.

Platforma vozu je nicméně ještě starší, základ má totiž v architektuře Delta od koncernu General Motors, který s ní poprvé přišel již v roce 2003. Skutečný základ elektrického kombíku je tedy více než dvě dekády starý, pročež není překvapivé, že Číňané usilovně pracují na jeho modernizaci. Během vývoje si přitom správně spočítali, že prodloužení stávajícího MG4 a přihození „batohu“ nad zadní nápravu je vyjde levněji než zcela nový model.

Posun klientelu čeká i za předpokladu, že by praktičtější provedení dostalo identické pohonné ústrojí jako dva roky starý hatchback. MG5 totiž v základu počítá s bateriemi o kapacitě 50,3 kWh, s nimiž je spojen dojezd 320 km a které lze dobíjet při výkonu maximálně 50 kW. MG4 oproti tomu kontruje 51 kWh, 350 km a 150 kW. Stovku pak se 170 koňmi zvládne za 7,7 sekundy, zatímco kombi se 177 koňmi potřebuje o šest desetin více.

To nicméně není vše, MG5 totiž počítá s pohonem předních kol a neumožňuje zástavbu dvou jednotek. Ve srovnání s tím MG4 primárně posílá veškerý výkon na zadní nápravu, ve verzi Xpower jsou však roztáčena všechna čtyři kola, a to 435 koňmi. V té chvíli přitom sprint na stovku zabere jen 3,8 sekundy. Cena pak startuje 999 900 Kč, navzdory skutečnosti, že toto provedení již disponuje větším paketem baterií o kapacitě 64 kWh.

Zejména jako Xpower by tak kombík mohl dávat smysl i cenově - za sumu pořád kolem 1 milionu Kč byste jiný vůz s velkorysým vnitřním prostorem a zrychlením na stovku pořád pod 4 s na trhu hledali marně. Až čas ale ukáže, zda tato varianta dorazí. A jak úspěšná případně bude.

MG5 u nás aktuálně startuje na 849 900 Kč. Foto: MG Motor



Nová praktičtější verze MG4 (na fotkách hatchback) pak levnější asi nebude, ve verzi Xpower by ale s cenou okolo 1 milionu Kč mohlo zaujmout. Foto: MG Motor

Zdroj: Autocar

