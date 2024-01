Číňané dají místním automobilkám další ránu. „Zastoupíme je v Evropě tam, kde skončí s benziny a diesely,” říká šéf Chery před 5 hodinami | Petr Miler

Van Damme by o tom mohl natočit další film Dvojitý zásah, protože přesně tak situace působí. Místní automobilky zametají cestu čínským konkurentům tak, že sází na elektrická auta, která Číňané umí vyrobit levněji. Ti jim pak chtějí naložit podruhé tak, že budou dál prodávat i ta spalovací prostě proto, že je lidé chtějí.

Je čas překreslit mapu automobilového světa. Po dekády poměrně stabilní hegemonie Evropanů následovaných Američany, které pak postupně doplnili Japonci a Korejci, doznává v posledních letech značného narušení ze strany Číny. Ta se stala jasně největším automobilovým trhem světa, což pochopitelně nahrávalo rozmachu tamních automobilek. A v tu chvíli bylo jen otázkou času, než se domácí firmy naučí vyrábět auta tak, aby dokázaly konkurovat Evropanům, Američanům nebo Japoncům také v zahraničí.

Nemělo by smysl se nad tím nějak zvlášť pozastavovat, kdyby se Číňané prostě naučili dělat věci lépe, levněji a začali zahraničním konkurentům šlapat do zelí. I to se tedy stalo, zejména Evropa ale za této situace naprosto nepochopitelně zavelela k něčemu, co pozici čínských firem jen vylepšuje. A považujeme to za smutné a naprosto zbytečné.

Řeč je samozřejmě o vynuceném přechodu k elektromobilům, který nevzešel ani z požadavků trhu, ani z možností technického vývoje. Prostě ne, byl politicky nepřímo nařízen s odkazem na jakési vyšší dobro a Číňanům začal značně nahrávat. Ti totiž umí už kvůli dostupnosti nezbytných surovin a nižším nákladům vyrábět elektrická auta podstatně levněji. A je to - nikoli historicky, ale aktuálně - relativně nový produkt, takže dekády budovaný náskok Evropy v oblasti vývoje a výroby spalovacích aut se najednou ztrácí.

Tohle už víme a řešili jsme to mnohokrát, věc má ale slovy filmového klasika - v tomto případě skoro doslova - z marxisticko-leninského hlediska ještě druhou stránku. Tlak EU způsobuje nejen příklon tradičních automobilek k elektrickým autům, ale i jejich odklon od těch spalovacích. A paradoxem je, že zatímco evropské automobilky se předhání v tom, která se spalovacími motory dřív skončí, Číňané nic takového neplánují.

V rozhovoru pro německý Focus to bez jakékoli přetvářky potvrdil šéf evropské filiálky čínského gigantu Chery Jochen Tüting. Chery není žádný nováček a o úmyslech vzít EU ztečí nehovoří jen v náznacích, firma sem právě teď vstupuje se značkami Omoda a Jaecoo. V roce 2024 by leckdo mohl předpokládat, že Číňané přijdou jen s elektrickými novinkami jako některé další značky, realita je ale jiná.

Tüting v rozsáhlém rozhovoru popsal plány automobilky na rozmach v Evropě, které podle něj nezastaví nic. Ani případná cla, neboť Chery je v takovém případě připraveno přejít k místní montáži. Číňané prostě chtějí srdce místní zákazníků a nehodlají mezi nimi rozlišovat. Cokoli, co bude na trhu prodejné, to nabídnou. Na rozdíl od jiných tak skutečně počítají i se spalovacími vozy.

„Nabízíme kompletní paletu od konvenčních spalovacích motorů až po hybridní modely a plně elektrická vozidla. V případě obou našich značek máme v plánu nabídnout zkraje tři modely. A od našich evropských dealerských partnerů se dočkáváme pozitivní zpětné vazby. Jsou nadšeni, že mohou sloužit všem zákazníkům - od kupců klasických spalovacích motorů až po fanoušky elektromobilů,” říká Tüting v podstatě to, co by měl zcela přirozeně říkat manažer každé automobilky. Plánovat nabízet širokou paletu různých technických řešení je ale dnes v podstatě exces, nikoli standard.

Šéf Chery Europe to ovšem myslí vážně a nezastaví ho ani to, když konkurenti nebo dodavatelé zvolí jiný směr. „Vyvíjíme a vyrábíme vlastní motory a převodovky. A máme strategii pro celou Evropu. Pokud se vydáte dál na východ, existují prostě trhy, které nejsou tak dobře situované ve srovnání s Německem, pokud jde o nabíjecí infrastrukturu a šíření elektromobilů. A ani příjmy tam nejsou na takové úrovni, aby si většina lidí elektromobil vůbec mohla dovolit. Řada konkurenčních výrobců se navíc z některých segmentů stahuje tak, že pro ně benzinové motory už nenabízí. Tuto mezeru na trhu chceme zaplnit,” říká dále německý šéf evropské filiálky čínské automobilky. A jen potvrzuje, že v boji o zákazníka spalovacích aut nechtějí Číňané uspět náhodou, zcela cíleně chtějí bodovat v segmentech trhu, které ostatní opouštějí.

Firma v tuto chvíli se spalovacími motory počítá i pro vzdálenou budoucnost, dál vyvíjí úplné novinky. Podle Tütinga sází hlavně na Millerův cyklus. „Průmysl ustupuje od downsizingu s vysokými kompresními poměry, které jsou problematické pro výfukové emise. Místo toho trend směřuje k větším objemům, kdy Millerův cyklus umožňuje nižší kompresi,” říká dále k plánům pro další roky muž, který si získal ostruhy jako vedoucí technik Fordu. A nechává jej chladným, že dlouhodobě pokrokové značky jako Mercedes od spalovacích aut ustupují - s ohledem na výše zmíněné je podle manažera Chery zejména ve východních a jižních částech Evropy ještě čekají dobré časy.

A jakkoli je pikantní, že je to firma z komunistické země, která nakonec zákazníkům vychází vstříc víc než společnosti z více či méně kapitalistického zřízení, nejde tu jen o motory. Tüting se diví i tomu, jak moc západní automobilky tlačí na asistenční systémy, které jsou podobně drahé a nechtěné jako elektrické vozy. Některé věci jsou dnes povinné, s tím se nedá nic dělat, výrobci ale dělají víc než musí. Kritizuje tak EU i je, protože si je vědom, co to ve výsledku znamená. A jak moc je to opět odtržené od představ trhu.

„Vede to ke značným nákladům pro výrobce automobilů, které se samozřejmě promítají do ceny pro koncového zákazníka. Podle mého názoru se jak legislativa, tak standardy testů Euro NCAP v Evropě dostaly mimo potřeby zákazníků. Také tuto zpětnou vazbu dostáváme od našich prodejců. Existuje mnoho zákazníků, kteří mají pouze jednu otázku spojenou s asistenčními systémy: 'Kde je mohu vypnout?' Pro zákazníky jsou mnohem důležitější jiné věci,” uzavírá Jochen Tüting.

Jsou to jistě pozoruhodná vyjádření, která jen ukazují, jak moc dobře jsou Číňané na evropskou expanzi připraveni. Mají k dispozici širokou paletu aut za dobré ceny a neztrácí kontakt s trhem. Rusko už prakticky naprosto opanovali a byť v EU to budou mít o hodně těžší, kdo je zastaví, když evropské značky budou dál vše obětovat v zásadě nechtěnému typu aut, která umí vyrobit jen velmi draho?

Chery vstoupí do Evropy mj. se dvěma modely značky Omoda. SUV C5 je aktuálně nejúspěšnějším modelem značky a je to přímý soupeř Škody Karoq. K dispozici bude i s benzinovými motory. Foto: Chery/Omoda



To samé platí o Omodě S5, která je soupeřem Škody Octavia. Také ta míří na evropské trhy a znovu u toho nebudou chybět spalovací motory. Ty chce Chery nabízet ještě dlouho, zejména pak na východě, proto pořád vyvíjí nové jednotky. Foto: Chery/Omoda

Zdroje: Focus, Chery

