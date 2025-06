Číňané dál chtějí absolutní rekord „naší” Severní smyčky. Jsou na dostřel, jejich auto zvládá v Liščí noře 313 km/h před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Bývalo to hájemství zejména evropských automobilek, ve kterém jen tu a tam vystrčili růžky Američané nebo Korejci. Číňané se ale teď nechtějí jen blýsknout, touží po absolutním rekordu s relativně normálním vozem. Už teď existují jen tři auta, která jsou rychlejší.

Zatímco většinu světa zaměstnávají 1. dubna aprílové vtípky, čínská delegace firmy Xiaomi letos v tento den zamířila do pohoří Eifel. A v žertu to nebylo. se svým prvním elektromobilem, sedanem SU7 Ultra, tehdy dosáhla času 7 minut a 4,957 sekundy. Výrobce mobilů tak vypálil rybník Rimacu i Porsche, neboť překonal jak Neveru, tak i Taycan Turbo GT. SU7 Ultra se přitom nestalo pouze nejrychlejším produkčním elektromobilem na Nordschleife, ale zároveň nejrychlejším čtyřdvířkem.

Pro Číňany šlo už o druhý zářez na slavném okruhu. O ten první se postaral již loni britský závodní jezdec David Pittard, který 28. října usedl do kokpitu prototypu Xiaomi SU7 Ultra. Ten se oproti sériovému sedanu liší v řadě detailů, neboť s pomocí záplavy karbonu a „vykastrovaného“ interiéru značka srazila hmotnost pod 1,9 tuny. Zároveň ovšem s pomocí obrovského křídla a dalších aerodynamických prvků navýšila přítlak na 2 145 kg. Výkon nicméně zůstal na 1 548 koních.

Brzdný výkon je ale jinde, díky závodním brzdám AP Racing zvládá prototyp SU7 Ultra zastavit ze stovky na pouhých 25 metrech. Vlastně tak ani není divu, že se Pittard dokázal dostat na 6 minut a 46,874 sekundy. Během svého kola pak na rovinkách dosáhl rychlosti až 324 km/h. S plynem ovšem musel pracovat opatrně, neboť dráha byla vlhká. Proto měl ostatně k dispozici pouze jediné měřené kolo.

Na další došlo až před pár týdny a byl z toho ještě o parník lepší čas. Pittard totiž ze svého předchozího času srazil neskutečných 24 sekund, načež má upravené SU7 Ultra na kontě už opravdu extrémní 6 minut a 22,091 sekundy. Existují tedy pouze tři auta, která na Ringu kdy byla rychlejší, a sice Volkswagen ID.R (6:05,336), závodní Porsche 956 z roku 1983 (6:11,13) a poté Porsche 919 Hybrid Evo (5:19,546). Podobně účelový Lotus Evija X (6:24,047) ale již nově patří mezi poražené.

Automobilka zatím nezmínila, zda její prototyp doznal jakýchkoli dalších vylepšení. Pouze zmínila, že měla k dispozici ideální podmínky. Pittard pak nejspíše přes celou zimu trénoval, neboť nově se v Liščí noře (tedy v tzv. Fuchsröhre) dostal na 313 km/h. A na konci cílové rovinky měl na tachometru dokonce 342 km/h. Dost by nás zajímalo, jakou kapacitu baterií měl po 20 832 metrech ještě k dispozici, z původních 93,7 kWh toho ale nejspíše v cíli mnoho nezbylo - při pomalejším čase činil teoretický dojezd při takové jízdě 43 km na jedno nabití.

Čas dosažený automobilkou, která ještě před nějakým rokem a půl vůbec nefigurovala na automobilové mapě světa, je úctyhodný. Xiaomi se přitom rozhodlo, že jej oslaví hned dvakrát. K produkčnímu SU7 Ultra si tedy majitelé mohou objednat paket Track, který za 100 tisíc yuanů neboli za 295 tisíc korun přihazuje silnější brzdy Endless, 21palcová kovaná kola s pneumatikami Pirelli P Zero (či Trofeo RS), tlumiče Bilstein či navýšení maximálky na 350 km/h.

Mimo to ovšem dorazí i edice SU7 Ultra Nürburgring, které se dočkala unikátních karbonových panelů na podvozku, které přítlak zvyšují o 44 kg. Z uhlíkových vláken je pak i přední kapota a zadní křídlo, zatímco dovnitř se nastěhovala sedadla Sparco se šestibodovými závodními pásy. Zadní pro změnu putovala pryč, místo nich totiž trůní ochranná klec. Kromě toho je pak součástí standardní výbavy i výše zmíněný okruhový paket.

Xiaomi letos vyrobí jen 10 exemplářů této edice, přičemž celkově má produkce čítat jen 100 aut, aby byla zachována exkluzivita. Tomu odpovídá i cena, která narostla na 814 900 CNY, tedy na 2,4 milionu korun. To je ale s ohledem na vše, co auto nabízí, vlastně pakatel. Vůbec by nás tak nezaskočilo, kdyby všech 100 kusů bylo už prodaných.

Produkční SU7 Ultra bude k mání v nové edici Nürburgring, který vůz zlepšuje ve všech ohledech. Vyrobeno má být jen sto kusů, každý majitel elektrického sedanu však může sáhnout po paketu Track, který přihazuje kovaná kola, silnější brzdy či stavitelné tlumiče. Ona stovka šťastlivců s ním pochopitelně může počítat též. Foto: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Petr Prokopec

