Číňané dál berou Evropanům vše, čím prosluli. Nabídnou dokonce nový třílitrový turbodiesel, se kterým tu snad všichni končí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Great Wall Motor

Je skutečně tragikomické, že zatímco evropské automobilky hrnou téměř veškeré investice do elektrických aut, aby prý byli schopni konkurovat Číňanům, Číňané cpou peníze do motorů jako 4,0 V8 nebo 3,0 diesel, aby dali Evropanům poslední ránu.

Přísloví „někdo má rád holky a jiný zase vdolky“ začíná v posledních letech nabírat na vážnosti, zvlášť pak v automobilové branži. Politici - a většina automobilek ruku v ruce s nimi - se totiž rozhodli, že zkusí v co nejkratším možném čase přesunout lidi ze spalovacích aut do těch elektrických. Argumentují environmentálními důvody, jenže něco takového jim „baští“ uže jen hrstka lidí. Ostatním došlo, že spásu je třeba hledat jinde a jeden oblek průměrné velikosti ani tentokrát vše nepadne.

Ten hlavní problém je ale jinde. Ať už podstatná část lidí - obvykle drtivá většina - elektrické auto nechce z jakéhokoli důvodu, automobilky si to připouští jen velmi neochotně. Jistě není problém taková auta nabízet, ale žít v tom, že si za rok, dva pět nebo deset vystačíte jen s nimi, je sebezničující. Právě tohle dogmatické trvání na jedné cestě, která je tolika lidmi odmítána, je cestou ke zkáze. Proč? Protože politici nikdy nebudou trvat na tom, co by jim ve výsledku sebralo moc. A automobilky se tím jen vystavují riziku, že přijde někdo jiný, kdo za rozvolněných podmínek nabídne lidem to, co chtějí.

Tento proces dnes už probíhá, neboť pokud v automobilovém světě chcete být za pět let v něčem konkurenceschopní, musíte na tom pracovat už nyní, cesta ke komplexně dobrým řešením není v tomto oboru rychlá. A nové spalovací motory pro příští generace aut už tu skoro nikdo nevyvíjí, dlouhodobě se tím kasá snad jen BMW. Ostatní si myslí, že vyžijí s tím, co už dnes mají, maximálně to lehce upraví, a pak už jen s elektřinou na věčné časy a nikdy jinak. Číňané ale takhle nejednají.

Nesází na jednu kartu, naopak rozvíjí i to, na co Evropané kašlou. Momentálně o sobě v tomto ohledu dává nejvíc vědět automobilka Great Wall Motor alias GWM, která se v Šanghaji pochlubila novým čtyřlitrovým osmiválcem, který doplňuje jednotku 2,0 H8. To jsou motory, které Evropa dávno hází přes palubu, to samé diesely. Co na to Číňané? I osiřelých dieselů se s gustem ujmou, jak informují kolegové z Car Sales.

Těm už vedení automobilky potvrdilo, že firma odstartovala práce na novém třílitrovém turbodieselu, třílitrovém turbodieselu - to je zdůraznění, nezasekl se nám clipboard. Sice půjde o čtyřválcový motor, ale pro smích nebude - produkovat má 245 koní výkonu a až 650 Nm točivého momentu. Chystaná pohonná jednotka tak bude výkonnější než stávající 2,0litrový a 2,4litrový diesel, přičemž navzdory vyššímu objemu má zajistit také vyšší efektivitu. Dorazit má v roce 2027, a to zprvu pod kapotou inovovaného pick-upu Cannon Alpha. Následně se jí ale dočkají i SUV Tank 500 a Tank 700. Celá trojice pak má zákazníkům nabídnout jak lepší dynamiku a nižší spotřebu, tak i vyšší tažnou kapacitu.

„Nesnažíme se dohnat nějakou značku, napodobit ji či kopírovat. Ve finále je to koneckonců zákazník, kdo si kupuje naše vozy, a proto chceme základ naší nabídky uzpůsobit tomu, co klientela chce a co skutečně kupuje,“ uvedl k tématu James Wang, šéf GWM pro trhy s pravostranným řízením. Zároveň dodal, že selekce aut zahrnující plug-in hybridní, hybridní a dieselovou techniku je třeba pro Austrálii, odkud jsou Car Sales, tím pravým ořechovým.

„Máme pochopitelně i elektromobily, ale myslím, že u některých scénářů bude obchodní model jen těžko realizovatelný. Proto jstou tyto tři druhy pohonného ústrojí lepší nabídkou, i pokud se týče emisí,“ sdělil dále Wang. Jeho kolega Steve Maciver, který má na povel lokální marketing, pak zmínil, že značka dlouho přemýšlela, zda se pustit do vývoje nového dieselu ve chvíli, kdy od těchto motorů konkurence odchází.

„Pokud ale chceme, abychom v Austrálii a na Novém Zélandu rostli, musíme i nadále umožnit zákazníkovi volbu,“ potvrdil námi výše zmíněné. Jeho slova by měla rezonovat v uších všech manažerů zavedených evropských výrobců. Pokud se totiž nadále budou držet pouze elektrického kopyta, se kterým neumí pracovat, dostanou postupně dvě rány - jednu za prohru v boji o zákazníka elektromobilů, kterého neumí oslovit takovým poměrem výkonu a ceny. A druhou za prohru v boji o zákazníka spalovacích aut, kterého už nebudou schopni oslovit vůbec.

Pick-up Cannon Alpha se uz dnes prodává s 2,4litrovým turbodieselem naladěným na 186 koní. Příští generace ovšem dostane výkonnější, ale i úspornější třílitrovou jednotku. Foto: Great Wall Motor



Tu jíž Číňané začali vyvíjet poté, co představili nové motory jako 4,0 V8 turbo. Foto: Great Wall Motor

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.