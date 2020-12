Číňané dostali do Evropy soupeře Škody Karoq s parádní výbavou a ještě lepší cenou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Stejná značka se některými modely snaží konkurovat spíše prémiovým automobilkám, toto ale není ten případ. S cenou o 200 tisíc nižší oproti základu Karoqu míří hlavně na šetřivou klientelu.

Rusko platí v posledních letech za vstupní bránu čínských automobilek do Evropy. Využívá jej tímto způsobem i ta největší z nich, Geely, která se snaží zaháčkovat i ve vyšších segmentech trhu, kde svou poslední novinkou jde přímo proti BMW. To ale není případ auta, které vám ukážeme dnes. Vůz původně známý jako Geely Emgrand GS v Rusku pozbyl první část svého „příjmení“ a prodává se jen jako GS. To z něj ale neudělalo o nic méně zajímavou nabídku.

Tohle auto se prodává v Rusku od 1 099 990 rublech, tedy asi 315 tisíc Kč. To je opravdu sympatická cena, která nemá daleko ani k té platné pro čínský trh. Tam je vůz k mání od 77 800 CNY, tedy asi 255 tisíc Kč. Za kteroukoli z těch sum je Geely GS pozoruhodně levné - dobře dobře vypadá, je bohatě vybaveno a navíc disponuje i zajímavými pohonnými jednotkami.

Naše představení můžeme začít u rozměrů. GS tedy měří 4 437 milimetrů na délku, 1 833 mm na šířku a 1 545 mm na výšku. Zároveň počítá s rozvorem 2 680 mm. Je tedy delší než Karoq, má větší rozvor, je prakticky stejně široký, ale o něco nižší. Měl by navíc nabízet citelně více místa pro posádku, ovšem na úkor zavazadelníku. Ten u Geely v základu pobere jen 330 litrů, Karoq je s 521 litry jinde. Českého soupeře ale zcela jasně poráží výbavou.

GS je totiž již ve standardu spojené s autonomním řízením úrovně SAE2. Není tedy překvapivé, že nechybí autonomní brzdy, monitoring jízdních pruhů, inteligentní adaptivní tempomat nebo automatické ovládání světel. Dále mohou zákazníci počítat se startováním či vypínáním pohonné jednotky nebo ovládáním klimatizace a oken přes mobilní aplikaci. Standardní 17palcová litá kola pak mohou nahradit příplatkovými osmnáctkami.

Jak jsme tedy zmínili výše, za 315 tisíc korun je Geely zajímavý „kauf“. Do souboje se Škodou Karoq (dnes od 515 tisíc Kč) jde za skoro o 40 % nižší peníze a českého soupeře jasně překonává i výbavou. Po stránce techniky už to tak slavné není, ale při zmíněné ceně ani není nad čím se ušklíbat. Snad jedině nad tím, že auto je vždy předokolka.

Nabídka v Rusku jinak počítá jen s jedním motorem, atmosférickou jedna-osmou, s jejímiž 133 koňmi a 170 Nm točivého momentu vůz zvládá sprint na stovku za 10,3 sekundy a maximálně pokoří 180 km/h. Tedy za předpokladu, že je motor s předními koly propojen šestistupňovým manuálem. Sáhnout ovšem můžete ještě po šestistupňovém automatu, kdy zrychlení zůstává stejné, ovšem maximálka narůstá na 185 km/h. Spotřeba pak vždy činí 6,9 l/100 km. To jsou rozumné parametry.

Při ceně v přepočtu 315 tisíc Kč musí mít nejen Škoda těžké spaní. Geely navíc má globální ambice a GS může dostat do prodeje kdekoli skoro lusknutím prstu. S motorem 1,8 to asi nepůjde, vůz se ale v Číně prodává i s jedna-čtyřkou turbo s podobnými parametry. Ta už by v západnějších částech Evropy prošla snadno.

Geely GS opravdu zajímavou nabídkou, v poměru výkonu a ceny si konkurenční Škodu Karoq maže na chleba. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec