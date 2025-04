Číňané jdou úplně opačným směrem než Evropané, ukázali další novinku s unikátním osmiválcem vlastní výroby před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Great Wall Motor

Pokud dojde na zprávy o osmiválcových motorech v souvislosti s evropskými automobilkami, obvykle je řeč jen o tom, že ta či ona osmiválcová jednotka končí. To Číňané dál topí pod jejich kotlem a troufají si nadělit jim i velmi exkluzivní cenovku.

Pokud má ještě někdo pocit, že to Evropská unie se starým kontinentem a jeho automobilovou branží myslí dobře, měl by okamžitě vyrazit na šanghajský autosalon. Čínu si sice spojujeme s komunismem, potlačováním lidských práv a mnoha dalšími negativy, minimálně automobilový svět je tam ale pod menším politickým tlakem, než je ten evropský zde. Ten pak vede ke stále menší konkurenceschopnosti místních automobilek, které ještě donedávna udávaly tempo celému oboru.

Dnes se pupkem světa zdá být spíš Říše středu a i v Šanghaji je to patrné. Výstavní exponáty jsou napěchované v osmi halách, které povětšinou mají dvě patra. Po celém městě jsou pak billboardy, které vybízí k návštěvě autosalonu. Na výstaviště tak proudí davy lidí, kteří touží zhlédnout bezpočet novinek. Mimo jiné i proto, že mnohé z nich si mohou rovnou objednávat. Na výběr přitom mají prakticky ze všech typů pohonu, ať už jde o elektromobily, hybridy či spalovací auta.

Za vším stojí technická otevřenost, Čína výrobcům nepřikazuje, co musí a nesmí vyrábět. Namísto biče raději vyrukovala s cukrem, a právě proto automobilky tlačí do popředí tzv. NEVs, tedy vozidla osazená alternativním pohonem. S ním jsou totiž spojené všelijaké dotace. S tím benzinovým je pro změnu spojena vyšší prestiž, zapomínáno proto není ani na spalovací novinky. Více než kdo jiný to prokázal Great Wall Motor odhalením vlastního nového čtyřlitrového přeplňovaného osmiválce pro osobní auta.

Pokud jste právě zalapali po dechu, nedivíme se, podobné jednotky byly ještě donedávna výsadou zavedených značek. Hlavně ty evropské s nimi ovšem končí a politickému tlaku se ani nebrání. Pro GWM navíc jeho nový osmiválec není tím prvním, jeden odhalili už loni, a to opravdu pikantní. Jde o dvoulitrovou jednotku s protiběžnými písty, to je snad světový unikát, který si našel cestu dokonce do motocyklu velmi neobyčejného ražení s poněkud neskromnou cenovkou. Ani to ovšem Číňanům nestačí.

Osmiválcový boxer tedy v Šanghaji znovu vystavují v útrobách motocyklu zvaného Souo, v překladu Duše. A tu jednostopý stroj díky své pohonné jednotce rozhodně má. Produkuje přiměřených 154 koní a kombinaci s osmistupňovou dvoustupňovou převodovkou zvládá Souo zrychlit na stovku za 3,7 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla omezena na 210 km/h, přičemž majitelé mají k dispozici tři jízdní režimy Travel, Sport a Rain.

Souo je osobním projektem šéfa značky Wei Jianjuna. Ten se rozhodl, že exkluzivitu motocyklu umocní omezením výroby, načež má v první várce vzniknout jen asi 200 exemplářů - 88 z nich pak navíc spadá do série Founders Edition. Ta se oproti základu liší detaily z 24karátového zlata, stejně jako využitím karbonových vláken. Nádrž pak zdobí plaketka s pořadovým číslem, stejně jako s podpisem šéfa GWM.

Za limitované provedení si značka účtuje 288 800 yuanů, tedy neskutečných 8,7 milionu korun, asi o 8 milionů víc než za standardní provedení. Číňané pak sice nezmínili, že by celá produkce byla vyprodaná, dodávají však, že Souo je první vlaštovkou z opravdu početného hejna. To se bude rozšiřovat směrem dolů, dorazit tak mají jak levnější kousky, tak třebas i ty elektrické. Zkrátka pro každého něco, jak velí trh. Tedy něco, co už v automobilové v Evropě pomalu nevíme, co znamená.

Z Číny se stává nejen automobilový, ale vlastně i motocyklový pupek světa. Souo ve verzi Founders Edition to potvrzuje více než jakákoli jiná novinka. Foto: Great Wall Motor

Zdroj: Great Wall Motor

Petr Prokopec

