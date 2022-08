Číňané jsou v Evropě k nezastavení, díky jejich levnému Karoqu skórují i v dobách extrémních propadů před 10 hodinami | Petr Miler

Když se dva perou, třetí se směje? Tak nějak působí současná situace, kdy dva mocenské bloky vystupují jeden proti druhému, ten třetí ale nemá problém spolupracovat s oběma stranami a krůček po krůčku se zmocňovat velkých automobilových trhů.

Nemusíte mít bůhvíjaké povědomí o čínských autech, abyste znali automobilku Geely. Je to největší tamní výrobce aut a majitel Volva, Lotusu nebo Smartu, přičemž její zakladatel je osobně největším jednotlivým akcionářem Mercedesu. Nejvíce ale Geely proslavilo jeho převzetí zmíněného Volva, s nímž vyvinulo platformu CMA používanou mnoha vozy švédské značky. Geely pak získaných vědomostí využilo při vývoji architektury BMA, u které se již obešlo bez švédské automobilky, stejně jako v případě později představené SEA.

My ale dnes zůstaneme u té, která si říká BMA. Na ní totiž vznikl model Binyue, který se do Evropy dostal pod označením Coolray. Nevíme, jak vám tohle jméno zní, ale to dnes nechme být. Podstatné je, že se v Evropě nejen prodává, ale i vyrábí, a to díky joint-venture zvanému BelGee se sídlem v Bělorusku něco málo přes 600 km od českých hranic. Stojí za ním Číňané, Bělorusové a Rusové, protože smyslem místní výroby je hlavně prodej v největší zemi světa.

S ohledem na aktuální dění nebylo snadné udržet tamní produkci v chodu a březnu musela být na dva týdny zastavena kvůli potížím s dodávkami některých dílů. V tuto chvíli je ale znovu v chodu a plánuje letos vyrobit 37 000 aut. Její důležitost je z hlediska Geely daná tím, že dovoz aut z Číny by byl drahý kvůli clům, při produkci v rámci celní unie řady zemí bývalé SSSR tento problém odpadá. I díky tomu je možné, že základní cena Coolraye na ruském trhu činí 1 879 990 rublů a aktuální akce ji dokáže snížit až na 1 459 990 RUB. V přepočtu na koruny to není zase tak málo, jde o 747 resp. 580 tisíc Kč, je ale třeba mít na paměti, že hodnota rublu optikou jiných měn je nyní uměle vyšponovaná na mnohaletá maxima.

Pro Rusy se na jimi vnímané hodnotě rublu za posledních pár měsíců mnoho nezměnilo, cenu Coolraye je tedy třeba vnímat spíše optikou cen konkurence. Geely Coolray je 4 330 mm dlouhé, 1 800 mm široké a 1 609 mm vysoké auto, které stojí na podvozku o rozvoru 2 600 mm. Jde tedy skutečně o přímého o konkurenta Škody Karoq, která vedle něj působí jako hodně drahé zboží. V Rusku začíná na 2 716 000 RUB - že je to v korunách 1 080 000 Kč, není až tak podstatné, že jde o skoro dvakrát víc než za Geely, to už podstatné je.

Pohon čínského SUV dostal na starosti 1,5litrový přeplňovaný tříválec se švédskými kořeny, který byl naladěn na 177 koní výkonu a 255 Nm točivého momentu. Ty má na starosti sedmistupňový dvouspojkový automat, který roztáčí přední kola. Standardem jsou 18palcové ráfky, se kterými navíc dorazila i panoramatická střecha či vyhřívaná sedadla. O holobyt se tedy určitě nejedná, o to relativně zajímavější zmíněné ceny jsou.

„Hustý paprsek” tak v Rusku boduje i v momentě, kdy se celý trh mohutně propadá. Zdá se, že prodej aut v této zemi jako takový se už odrazil ode dna a postupně zase stoupá, i tak Avtostat za červenec hlásí meziroční pokles celého trhu o extrémních 74,9 %. Co Geely? To prodalo v červenci 2 323 aut, je meziročně jen o 6,5 procenta níže než loni a Coolray na tom s 1 219 prodanými vozy má klíčovou zásluhu.

Nejde přitom jen o úspěch jednoho modelu a jedné značky - mohutně zvyšovat svůj tržní podíl dokáží i další čínské značky, které za červenec souhrnně obsadily už 24 % ruského trhu. Číňané zkrátka i za současné situace získávají půdu pod nohama a při zmíněných cenách - třebaže českou optikou zajímavých jen relativně - se snad ani nelze divit. Vsadili bychom se, že za podobných podmínek by Coolray byl úspěšný i u nás.

Geely a jeho Coolray situace v Evropě a v Rusku moc trápit nemusí. I na trhu, který se propadá o 70 až 80 procent, si umí držet pozice a mohutně zvyšovat svůj tržní podíl. Další významné čínské automobilky jsou na tom podobě. Foto: Geely

