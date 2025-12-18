Číňané, kterým spadlo auto ze schodů při snaze napodobit Land Rover, se teď chtějí zkusit neztrapnit v Le Mans
Petr ProkopecNení větší chyby než přestat zkoušet, řekli si Číňané. A po zpackaném pokusu udělat ze sebe druhý Land Rover, se zkusí předvést jako druhé Porsche, Ferrari, Mercedes... Doplňte si sami. Co by se jen mohlo pokazit?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Číňané, kterým spadlo auto ze schodů při snaze napodobit Land Rover, se teď chtějí zkusit neztrapnit v Le Mans
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Není větší chyby než přestat zkoušet, řekli si Číňané. A po zpackaném pokusu udělat ze sebe druhý Land Rover, se zkusí předvést jako druhé Porsche, Ferrari, Mercedes... Doplňte si sami. Co by se jen mohlo pokazit?
Až do roku 2010 patřily v Číně do tzv. velké čtyřky jen státem vlastněné automobilky SAIC, FAW, Dongfeng a Changan. Za posledních patnáct let se ale situace dramaticky změnila a své místo na výsluní si udržel pouze poslední zmíněný výrobce. První tři ovšem byly nahrazeny značkami BYD, Geely a Chery, jejichž prodeje rostou přímo raketovým tempem. BYD ostatně letos dost možná zamíří mezi pět nejúspěšnějších výrobců světa, což je na automobilku, která před 5 lety nedosáhla ani na 500 tisíc prodejů a před 23 léty vůbec neexistovala, obrovský úspěch.
Mezi absolutní lídry by se rádo vyšvihlo i Chery, o kterém v poslední době mluví i lidé, kteří se o auta až tak moc nezajímají. Nikoli však v souladu s rostoucími prodeji. Místo toho se značka stala terčem posměchu, neboť v listopadu zkusila napodobit reklamu Land Roveru, kdy britský Range Rover vyjel 999 schodů vedoucích ke slavné Bráně do nebes. Její Fulwin X3L ovšem selhal, ze schodů spadl málem až do údolí a poškodil jeho historické zábradlí. Automobilka se tak musela potupně omluvit celému národu.
Je samozřejmě otázkou, zda to Chery zkusí znovu a s úspěchem. Zatím se ovšem zdá, že Číňané míří trochu jiným směrem. A když už se jim nepovedlo ukázat svou dominanci na poli SUV, rádi by prokázali, že dokážou vyrábět schopné sporťáky. Automobilka totiž podepsala smlouvu o strategické spolupráci s francouzským Automobile Club de l'Ouest alias ACO, což není nikdo menší než pořadatel slavného závodu 24 hodin Le Mans. A právě na okruh Le Sarthe hodlá Chery zamířit během následujících pěti let.
Zdá se přitom, že se ze „schodišťového fiaska“ firma poučila. Její záměry jsou tedy mnohem širší a nepočítají pouze s jedním závodem, do kterého by Chery skrze svou značku Exeed skočilo bez zkušeností. Proto Číňané chystají vlastní závodní sérii, která jim umožní vyvinout příslušnou techniku a zároveň identifikovat jezdce, kteří je poté budou reprezentovat na mezinárodním poli. Poté bude následovat vstup do asijské série Le Mans. A teprve pak víc.
Chery zatím neupřesnilo, v jaké kategorii by chtělo závodit. Pokud ale touží po respektu celého světa, nemělo by uvažovat o ničem jiném než o třídě hypersportů. Ta ovšem začíná být našlapaná jako nikdy předtím, neboť již nyní v ní najdeme Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche a Toyotu. Příští rok se k nim pak přidá Genesis, své plány však ohlásil také McLaren, a stejně jako chce o celkové vítězství bojovat Ford.
Pokud tedy značka bude chtít uspět, čekají ji opravdu velké investice. S tím ale Chery zjevně nemá problém. Součástí dohody s ACO je totiž rovněž výstavba vlastního okruhu, který vznikne ve Wuhu poblíž firemního ústředí. Certifikován bude právě pro závody série Le Mans, přičemž značka jej pochopitelně bude využívat pro vývoj svých budoucích závodních i silničních modelů. Vypadá to tedy, že z pádu ze schodů se již otřepala, teď jen, aby si nenabila znovu.
Toto je zatím nejsportovnější model čínské značky, sedan Sterra ES. Jinak její nabídku tvoří samá SUV. Jsme tedy opravdu zvědavi, jak si v Le Mans povede a zda se na startovní rošt do pěti let skutečně dostane. Foto: Exeed
Zdroj: Chery
Bleskovky
- Automobilka začala jako vánoční ozdobu prodávat model auta, které zařízla před začátkem výroby
před 11 hodinami
- Automobilka vzala rekord slavného okruhu značce, která jí ho vzala předtím, ta ho vzala předtím té první a předtím si to daly ještě jednou
16.12.2025
- „Bugatti pro chudé” znovu vytřelo podlahu s drahou konkurencí, potichu stanovilo další rekord okruhu
14.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Darryn Binder opouští Evropu 15:58
- Roulstone se v roce 2026 přesouvá s týmem Ciatti do mistrovství Evropy Moto2 včera 17:04
- Rovněž Honda testuje MotoGP o objemu 850 ccm včera 16:00
- Aprilia RS 457 GP Replica 2026: inspirováno speciálem MotoGP včera 13:00
- Hrdina Suzuky a BSB Ryuichi Kiyonari odchází do důchodu. 16.12.2025
Nejnovější články
- Pětině evropských dodavatelů automobilek hrozí krach, varuje Deloitte, v sázce jsou statisíce pracovních míst
před 3 hodinami
- Značka proslulá uřvanými lehkými sporťáky se teď hlásí s tím, že neodpískala svůj elektrický projekt?
před 5 hodinami
- Mercedes předělal svůj drsný náklaďák na luxusní stroj, pod který by se mohl podepsat i Maybach
před 6 hodinami
- Číňané, kterým spadlo auto ze schodů při snaze napodobit Land Rover, se teď chtějí zkusit neztrapnit v Le Mans
před 7 hodinami
- Šéf Jaguaru zkusil obhájit, co s firmou provádí, zjevně pořád nechápe
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva