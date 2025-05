Číňané mají převzít zavírané továrny VW a rozjet v nich vlastní výrobu, nic jiného o úpadku Evropy neříká víc

Petr Prokopec

Můžeme se probírat tisícem detailů, které to způsobily, tím podstatným je ale nakonec jen jedno - evropské firmy jsou stále více nekonkurenceschopné. A to až do té míry, že jejich zahraniční soupeři mohou dokázat úspěšně dělat byznys tam, kde ony ne.