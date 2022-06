Číňané mají zjevně EU na háku, nově začínají dotovat prodej aut se spalovacími motory před 6 hodinami | Petr Prokopec

EU spalovacím autům jen hází klacky pod kola a jejich prodej nejlépe zakázala už zítra. Čína od toho Brusel nezrazuje, sama má ale k podobné ideologii zjevně daleko. I když elektromobily dotuje též, podpořit se rozhodla i prodej spalovacích vozů, aby oživila trh jako takový.

Na počátku června europoslanci schválili návrh, který má v roce 2035 vést ke konci spalovacích motorů v Evropě. Brusel totiž požaduje nulové výfukové emise, což je cíl, který lze splnit jen s pomocí elektromobilů. Mimo hru se tedy mají ocitnout i hybridní agregáty, syntetická paliva, zkrátka jakákoli alternativa. Starý kontinent tedy hodlá vše vsadit na jedinou kartu, což je nesmysl vždy. Stačí si jen uvědomit, že tím dojde na utlumení veškerých dalších inovací. Evropa se tak přesune k nepřímo plánovanému hospodářství, se kterým máme své, nutno dodat velmi neblahé zkušenosti.

Starý kontinent se tím navíc stane i velmi zranitelným. Někdejší stěžejní ekonomický pilíř bude výraznou měrou nahlodán, neboť na elektrická auta nebude mít každý. Většina lidí je navíc odmítá i na západě, což znamená, že si je část lidí prostě nekoupí, autopark zestárne, příjmy výrobců klesnou... Snadno se tak může stát, že z Evropy bude jedno velké tržiště firem balancujících nad propastí, ze kterých si budou bohatí Číňané vybírat. Na rozdíl od místních politiků totiž tamní vláda elektromobilitu až takto živelně netlačí.

Vládní iniciativa totiž počítá s tím, že elektrifikovaná auta budou mít v roce 2030 na veškerých prodejích 40procentní podíl. Z toho dvě třetiny mají připadnout na ryze bateriové vozy, zatímco zbytek budou tvořit hybridní. Spalovací vozy však nadále budou hrát prim, i z toho důvodu místní automobilky nezásobují média informacemi o ukončení jejich vývoje. Jsou si totiž vědomy toho, že díky dobrovolnému odchodu zavedených značek se jim otevírá širší pole působnosti.

Snadno se tedy může stát, že trhům, kde evropské automobilky budou nabízet už jen elektrická auta, začnou dominovat čínští výrobci - bateriová auta nabízí o poznání levněji než konkurence. A navíc je pěchují zajímavějšími technologiemi. V důsledku toho klesají obavy z nedostatečného dojezdu, zvláště pokud je daný vůz brán jen jako řešení městského dojíždění.

Jak tedy naznačujeme již nějaký ten pátek, Evropa se důsledně střílí nikoliv jen do jedné, ale rovnou do obou nohou. Ve srovnání s tím čínská vláda dělá vše proto, aby s pomocí automobilového průmyslu ovládla celý svět. Nově totiž začala dotovat i koupi spalovacích aut, neboť registrace zejména v dubnu razantně poklesly kvůli poslední vlně koronaviru. Zákazníci tak u nich mohou až do konce roku počítat se snížením daně z 10 na 5 procent.

Dané opatření je zastropováno cenou (maximálně 300 000 CNY, tedy asi 1,04 milionu Kč) a objemem motoru (max. 2 litry), do těchto mantinelů se nicméně vejde 90 procent veškeré nabídky. Opětovné vzedmutí zájmu je tak prakticky jistotou, což ostatně platí i o elektrifikovaných vozech, pro něž zůstávají v platnosti dřívější pobídky.

Ač tedy za prvních pět měsíců letošního roku prodeje nových aut v Číně meziročně poklesly o 3,6 procenta na 8,133 milionu nových vozů, dle analytiků by nakonec registrace za celý rok měly vzrůst o 8 procent na 23 milionů aut. Z toho na elektromobily a hybridy má připadnout zhruba 5 milionů kusů, načež země zjevně již letos splní cíl stanovený pro rok 2025.

Nevěřte tedy politikům EU, když říkají, že s nimi jiné země táhnou za jeden provaz. Některé možná, ale budou to dělat jen do chvíle, než jim bude téci do bot. Pak rády využijí uměle vytvořené neefektivity fungování místních firem a když na to přijde, snáze se jich zmocní. Přístup EU k této věci je zkrátka naprosto iracionální a snad už to ani nelze nevidět.

Haval H6 S je stylovým SUV-kupé, jež pod kapotou disponuje 204 spalovacími koňmi a uvnitř třeba 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,3palcovou obrazovkou multimédií. V Číně stojí od 485 tisíc Kč. Není tak překvapivé, že jde na dračku, a půjde ještě víc, až se rozjedou čínské dotace na podobné vzy. Kasy čínských výrobců tak bobtnají ve švech, což se zakrátko může projevit na deklasování evropských výrobců, a to i na jejich písečku. Ilustrační foto: Haval

