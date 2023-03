Číňané mohutně válcují ruský trh s auty. Rostou o stovky procent, jejich modely naprosto dominují včera | Petr Prokopec

Pokud někdo čekal že čínské automobilky nechají tuto příležitost ležet, mýlil se. Naopak přesně podle očekávání zatápí pod kotlem svých ruských aktivit. A jejich únorové výsledky jsou odzbrojující - mají 7 aut v top 10 nejprodávanějších modelů.

Přibližně před rokem začala řada světových automobilek vydávat prohlášení o pozastavení svých aktivit na ruském trhu. Šlo pochopitelně o reakci na vypuknuvší konflikt na Ukrajině a na něj navazující sankce EU, přičemž asi všechny firmy v té době předpokládaly, že půjde o krátkodobou záležitost. Nic takového se ale nestalo a konflikt pokračuje i dnes.

Jak dopadne, ukáže teprve čas, automobilový svět ale mění neustále. Patrný je zejména na prodejích aut v Rusku, kde bylo za druhý letošní měsíc zaregistrováno 56 100 nových vozů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje 43,4procentní propad. Jde stále o velký pokles, oproti skoro dvojnásobným propadům z období po začátku ruské invaze je ale podstatně menší. A dopady na prodeje konkrétních značek jsou prakticky přesně takové, jaké jsme od loňského března predikovali.

V Rusku totiž stále větší roli hrají čínští výrobci. Je sice pravdou, že na ruské značky připadá 40 procent celého trhu, ovšem jejich růst je pouze 12,9procentní. Čínské automobilky pro změnu ovládají již 36,4procentní podíl, který je 2,2násobkem toho loňského, roste tedy o 220 procent. Výrobci z Evropy, USA, Japonska a Koreje pak klesli, a to o 20 až 90 procent. Souhrnně na ně připadá už jen 13 200 registrací, což opravdu není mnoho. Většina těchto vozů navíc pochází z nadále tenčících se zásob či jiných kanálů s nejistou budoucností.

Tím se dostáváme k žebříčku deseti nejúspěšnějších modelů na ruském trhu. V něm přitom najdeme hned dva vozy značky Geely, a to SUV Coolray a Atlas Pro. První z nich má na kontě 1 789 registrací, což představuje 2,7násobný vzestup, druhé pak 978 kusů (+59,3 %). Budou ale v příštích měsících jejich prodeje dále růst? To je otázka, na kterou není snadné odpovědět. A to přesto, že čínský velvyslanec v Rusku Zhang Hanhui považuje odchod západních značek za velkou příležitost.

Je totiž třeba připomenout, že Číňané považují Rusko pouze za vstupní bránu do Evropy. A stejně tak chtějí expandovat i do Států. A je otázkou, jestli jejich aktivity v Rusku nebudou některým proti srsti. V problematické pozici je hlavně zmíněné Geely, které ovládá mimo jiné Volvo a Polestar. Také spolupracuje s Googlem na vývoji autonomních aut pod značkou Waymo. A aby toho nebylo málo, drží také podíl v automobilkách Mercedes a Aston Martin.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se vše vyvrbí. Na jednu stranu evropští konkurenti jistě využijí každé příležitosti, aby pozici Číňanů oslabili, na tu druhou je ale třeba vnímat, že pozice Číny je příliš silná na to, aby si někdo dovolil proti ní otevřeně vystoupit. Situaci tak lze popsat jako opatrné našlapování v minovém poli - k čemu povede další krok té které strany, ví dnes jen bůh.

10 nejprodávanějších aut v Rusku v únoru 2023

1. Lada Granta - 15 140 ks (2,9násobný nárůst)

2. Lada Niva Travel - 3 513 ks (+72,4 %)

3. Chery Tiggo 7 Pro - 2 378 ks (+76,8 %)

4. Lada Niva Legend - 2 373 ks (+74,7 %)

5. Haval Jolion - 2 254 ks (+69,3 %)

6. Omoda C5 - 1 822 ks (loni tento model nebyl v nabídce)

7. Geely Coolray - 1 789 ks (2,7násobný nárůst)

8. Haval F7x - 1 177 ks (+88,6 %)

9. Chery Tiggo 8 Pro Max - 1 140 ks (loni tento model nebyl v nabídce)

10. Geely Atlas Pro - 978 ks (+59,3 %)

