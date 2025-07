Číňané musí mít vždy o něco víc. Zatímco Audi končí u A8, oni ukázali A9L, na svou velikost a luxus uvnitř stojí pakatel včera | Petr Prokopec

Je to zas jednou ukázka toho, jak moc dokážou čínské automobilky nabídnout v balení opravdu velkého auta za malé peníze. Aspirace na konkurenta Audi A8 není nemístná, cena přesto sotva odpovídá tuctovým malým škodovkám.

V říjnu roku 2021 čínská vláda představila vlastní metodiku měření spotřeby aut. Ta má lépe odrážet podmínky panující na čínských silnicích, kde často i přes deset jízdních pruhů v každém směru dochází k nemalým zácpám. Právě to má cyklus CLTC brát v potaz. Když se nicméně zadíváte na detaily, zjistíte, že byl spíš ušit tak, aby čínské značky dokázaly udávanými hodnotami ohromit svět. Délka testu totiž sice činí 30 minut, jako je tomu v případě metodiky WLTC, ovšem během něj dosažená nejvyšší rychlost je podstatně nižší (114 km/h versus 131,3 km/h). A ještě více se liší ujetá vzdálenost (14,48 km versus 23,21 km). Jede se tedy ještě pomaleji, zrychluje ještě méně a stojí ještě více.

Číňané tak každou svou novinku prezentují s pomocí čísel, při kterých zbytek světa lapá po dechu. Výjimkou není ani nové Chery Fulwin A9L, tedy konkurence pro takové Audi A8, a to nikoliv jen názvem. Čínský sedan je totiž 5 018 milimetrů dlouhý, 1 965 mm široký a 1 500 mm vysoký. V případě rozvoru pak počítá s rovnými třemi metry, čímž německou limuzínu ve standardním provedení dokonce o 2 mm překonává. A protože je rovněž širší i vyšší, klientela by se uvnitř měla dočkat ještě většího prostoru. Tato data ovšem nejsou tím jediným, co budí pozornost.

Chery totiž oznámilo, že dojezd plug-in hybridní novinky na jedno dobití a natankování činí 2 000 km. Vypočítán pochopitelně byl dle zmíněného cyklu CLTC, pročež je skutečně naprosto nereálný. Pokud bychom jej totiž převedli na data dle WLTP, jsme na nějakých 1 640 kilometrech. A při použití americké metodiky EPA dojezd klesá dokonce na 1 404 km. Ani to ale nejspíš nebude porce, s jakou lze počítat v reálném světě, byť záleží na palivové nádrži. O její velikosti se však Číňané nezmiňují, místo toho pouze mluví o kapacitě baterií, která činí 33,67 kWh.

Fulwin A9L přitom bude k mání jako předokolka nebo čtyřkolka. Obě provedení disponují přeplňovanou jedna-pětkou, která produkuje 155 koní. Pokud je spárována pouze s předním 218koňovým elektromotorem, má celkový dojezd činit oněch 2 000 km, z čehož 260 km vůz ujede čistě na elektřinu. Spalovací ústrojí má přitom dosahovat průměru 3,65 l/100 km, což se jako nesmysl jeví ještě dřív, než se dozvíte o hmotnosti 2 085 kg. V takové chvíli pak již jeho přesvědčením nehne ani příznivý koeficient odporu vzduchu Cd 0,23.

Co se čtyřkolky týče, ta má celkově ujet 1 600 km, z čehož 200 kilometrů je „bezemisních“. Ovšem to je ještě pochybnější, neboť toto provedení váží dokonce 2 230 kg. Oproti předokolce pak dále disponuje ještě zadním 265koňovým elektromotorem, pročež výkon celé soustavy narůstá na 638 kobyl. S těmi má průměrná spotřeba činit 4,8 l/100 km, zatímco v rámci jízdní dynamiky lze mluvit o stovce za 4 sekundy a maximálce 210 km/h. Velmi působivá je pak brzdná dráha 33 metrů při zastavení ze 100 km/h či losí test, který A9L zvládá při 81,9 km/h.

I když některá data je třeba brát s rezervou, nemění to nic na tom, že tu máme auto s ohromující poměrem velikosti, výkonu, luxusu na palubě a ceny. Třebaže jde z podstaty o okrajové zboží (kolik lidí kupuje Audi A8?), čínská značka od dubna, kdy zahájila předobjednávky tohoto modelu, na něj nalákala už 52 tisíc kupců. Při cenách startujících na 159 900 yuanech neboli 470 tisících korunách to ale nakonec není až tak překvapivé, za to u nás koupíte lepší Fabii, základní Scalu a dál nic. I kdyby Fulwin měl dvakrát vyšší spotřebu a podobně horší dynamiku, je pořád o flotilu parníků jinde.

Fulwin A9L nevypadá vůbec špatně, uvnitř klientela může počítat s 10,25palcovým přístrojovým štítem, 15,6palcovou obrazovkou multimédií, hlasovým ovládáním, devíti airbagy či až 23 reproduktory a vůbec spoustou luxusní výbavy. Tohle od 470 tisíc Kč při velikosti překonávající i skutečné Audi A8? Jméno A9L možná ani není přehnané. Foto: Chery

