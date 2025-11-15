Číňané nakonec nabídnou všechno. Teď přichází s luxusním autem, na které si svého času netrouflo ani Audi
Petr ProkopecAuta jako tohle by měla být doménou evropských automobilek, nakonec to ale musí být čínský BAIC, který si jej skrze jednu ze svých nových značek troufl poslat do prodeje. Odvaha ale nutně neimplikuje úspěch na trhu, tady mohlo být Audi jen prozíravé.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Auta jako tohle by měla být doménou evropských automobilek, nakonec to ale musí být čínský BAIC, který si jej skrze jednu ze svých nových značek troufl poslat do prodeje. Odvaha ale nutně neimplikuje úspěch na trhu, tady mohlo být Audi jen prozíravé.
V roce 1982 odstartoval Ferdinand Piëch práce na zcela nové vlajkové lodi Audi. Ta se oproti konkurenci měla lišit hned ve dvou ohledech, kdy prvním byla sázka na pohon všech místo tradičního pohonu zadních kol. Protože ale s tímto krokem bylo spojeno zhruba 100kilové navýšení hmotnosti, měla chystaná limuzína A8 stavět na rozsáhlém použití hliníku, ze kterého by nebyla jen karoserie, ale také prostorový rám. Hotovo Němci měli až v roce 1994, kdy se na tehdejším autosalonu v Ženevě pochlubili s první generací modelu A8. A jeho prodej spustili už tři měsíce po premiéře.
Piëch se nicméně nebál prozkoumávat nové segmenty, načež se v roce 2001 ukázal jako předzvěst druhé generace koncept Avantissimo. Tedy luxusně pojatý kombík vzešlý právě ze sedanu A8. Se sériovou verzí si ale nakonec Němci přijít netroufli a o rok vytáhli znovu jen druhou generaci limuzínu. Pro Audi tím koketování s praktičtější verzí vrcholného modelu skončilo, jakkoliv se objevily firmy, co prováděly konverze Mercedesu třídy S. Pokaždé však šlo o zakázkové stroje prodávané nanejvýš po kusech.
Hozenou rukavici se ale nakonec rozhodli zvednout Číňané. Automobilka BAIC totiž skrze svou divizi BluePark přistoupila ke spolupráci s výrobcem mobilních telefonů Huawei, jenž do automobilové branže zasahuje s pomocí projektu HIMA. Společně pak tyto firmy přivedly na svět novou značku Slelato, která se loni pochlubila luxusním sedanem S9. Ten si má vyšlápnout nejen na takový Mercedes-Benz EQS, ale dokonce i třídu S s logem Maybachu. Přitom s cenou startuje na relativně nízkých 399 800 CNY (cca 1,1 milionu Kč).
Pro letošek se vůz dočkal sourozence, a to v úvodu naznačeného luxusního kombíku. Ten jde do prodeje pod názvem S9T, přičemž k mání je překvapivě levněji, a to od 328 tisíc juanů neboli od 966 tisíc korun. Za tím nejspíše stojí fakt, že Stelato očekávalo zhruba 120 tisíc prodej ročně. Jenže mezi říjnem 2024 a letošním červencem značka prodala jen 15 068 exemplářů, načež sedan dalece zaostal za očekáváním. Kombíky ovšem v Číně nejsou bůhvíjak populární, je tedy otázkou, kam S9T Stelatu pomůže.
Praktičtější verze přitom se sedanem sdílí délku 5 160 milimetrů i rozvor 3 050 mm, nepatrně však narostla do výšky (ze 1 486 na 1 492 mm). To se spolu s jinak tvarovanou karoserií projevilo zvětšením kapacity zavazadelníku, který dokáže pobrat 729 litrů (takřka dvojnásobek oproti 378 litrům sedanu). V závislosti na zvoleném ústrojí může klientela počítat také s úložným prostorem pod přední kapotou, objem 38 litrů ale není z nejvelkorysejších.
S9T bude k mání ve čtyřech verzích, a to ve dvou případech jako ryzí elektromobil a ve dvou jako elektromobil se spalovacím motorem produkujícím elektřinu. Tato provedení budou párovat 160koňovou benzinovou jedna-pětku se vzadu umístěným elektromotorem o výkonu 309 koní, přičemž na výběr budou baterie o kapacitě 37 a 53,4 kWh. Ryzí elektromobil oproti tomu dostane paket se 100 kWh, který bude moci kromě již zmíněné jednotky spojit s dvěma elektromotory produkujícími 523 koní.
V případě dojezdu u čistě bateriového provedení výrobce uvádí 801 km, v případě verze EREV 1 305 km. Obě hodnoty však vychází z čínského cyklu CLTC, který reálné schopnosti vozu zásadně zveličuje. I když tedy lze počítat třeba se vzduchovým podvozkem, adaptivními tlumiči nebo 32palcovým ze stropu výklopným monitorem, zdá se, že S9T na trhu může kombík zaznamenat ještě menší úspěch než prvotina značky Stelato, tedy zmiňovaný sedan.
Z evropského úhlu pohledu vypadá S9T lákavě, v Číně ale klientela kombíkům moc neholduje. Jsme tedy zvědavi, jak moc bude Stelato resp. BAIC s tímto modelem úspěšný. Foto: Stelato
Zdroj: Stelato
