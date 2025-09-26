Číňané nepřeháněli, jejich další klon je ztělesněnou noční můrou Rolls-Roycu
Petr ProkopecJestli si něco jako zajetá „západní” značka nepřejete, pak je to to, aby přímo na jednom z vašich největších světových trhů začal někdo nabízet hotový klon vašeho úspěšného auta, aniž byste se proti tomu mohli rozumně bránit. Přesně to teď děsí Rolls-Royce v souvislosti s jeho Cullinanem.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Jestli si něco jako zajetá „západní” značka nepřejete, pak je to to, aby přímo na jednom z vašich největších světových trhů začal někdo nabízet hotový klon vašeho úspěšného auta, aniž byste se proti tomu mohli rozumně bránit. Přesně to teď děsí Rolls-Royce v souvislosti s jeho Cullinanem.
Není čas ztrácet čas, řekl si zjevně Yu Hao. Zakladatel společnosti Dreame Technology, která se dosud zabývala vysavači či vysoušeči vlasů, se totiž vtrhnul do automobilové branže způsobem, jaký svět ještě neviděl. Vůbec poprvé své záměry odhalil 28. srpna, už 10. září ale ukázal vizualizace své prvotiny, která až nápadně připomíná Bugatti Chiron. A nyní, jen o 14 dnů později, vytáhl obrázky druhého chystaného modelu, který je pro změnu zjevným klonem Rolls-Roycu Cullinan.
Yu Hao počítá s tím, že supersport, který dostane primárně elektrický pohon doplněné spalovací jednotkou coby generátorem energie, vznikne pod hlavičkou značky Dreame Auto. Ta se má věnovat právě sportovním vozům, zatímco na luxusní bude zaměřena divize Starry Sky Automotive. Celá věc má ovšem jeden háček, který si probereme za moment. Nejprve se sluší věnovat druhé chystané novince firmy s působivým 3,2metrovým rozvorem.
Celkovou délku vozu Číňané zatím neprozradili, uvádí však, že interiér měří 3,7 metru a je zaměřen hlavně na zadní pasažéry, kteří mají k dispozici 1,2 metru prostoru pro nohy a dvě kapitánská křesla, jež se dají sklopit v úhlu až 145 stupňů. Přístup k nim pak usnadňuje absence středového sloupku, zadní dveře jsou totiž uchycené proti směru jízdy na tom koncovém. V tomto ohledu tedy Číňané poráží i britský originál, který si musí vystačit s konvenčním otevíráním a je omezen oním středovým sloupkem.
Oproti Cullinanu ovšem čínské SUV nedisponuje 6,75litrovým dvanáctiválcem. Nepočítá se ani s klasickým hybridním pohonem, místo toho vůz půjde cestou okopírovaného Bugatti a dorazí tedy buď jako ryzí elektromobil, popř. totéž se spalovacím range extenderem. O tom zatím firma příliš nemluví, první verze ovšem dostane do vínku čtveřici elektromotorů, které budou spolupracovat s natáčením zadních kol až o 24 stupňů. Obrovské SUV tak bude mít jen 5metrový průměr otáčení.
O komfort cestujících se má starat aktivní podvozek, který autonomně upravuje své nastavení na základě informací od LiDARů, kamer a radarových senzorů. Dále tu máme baterie o kapacitě 100 kWh, tím nám však informační pramen vysychá. Číňané totiž už jen prozradili, že s výrobou se podobně jako u elektrického supersportu počítá v roce 2027. Zda na ni ovšem dojde, je ve hvězdách. A jisté nakonec není ani to, že se příští rok uskuteční premiéra prototypu okopírovaného Bugatti v Las Vegas.
Oním háčkem je, že se obě čínské novinky se svým vzhledem pouští na tenký led zneužívání duševního vlastnictví Bugatti a Rolls-Royce, což si doma snadno obhájí, v zahraničí to ale budou míst složitější. A že tam plánují vyrazit, Dreame chce dokonce postavit továrnu poblíž Berlína na dostřel od fabriky Tesly. Předpokládáme tak, že design obou aut bude ještě upraven, aby k podobným sporům nedával prostor. A stejně tak přepokládáme, že pojetí SUV bude Cullinanu pořád dost blízké na to, aby se skutečně stalo ztělesněnou noční můrou Rolls-Roycu. Ostatně už jen snížení prodejů tohoto modelu v Číně by Brity hodně bolelo...
Čínská novinka zatím nemá jméno, již první pohled na ni vám ale prozradí, kde nová automobilka čerpala inspiraci. A britský Rolls-Royce tím potěšen jistě nebude. Foto: Dreame Technology, tiskové materiály
Zdroj: Dreame Technology
