Číňané obsadí každý segment, na který Evropané zanevřou, jejich nový sexy kombík nabízí za cenu základní Octavie opravdu hodně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Zeekr

Evropanům v jejich současné honbě za minimalizací nákladů už není dobré nic, co nekupují prakticky všichni, a tak se v ohrožení u některých značek ocitly i relativně stále velmi populární kombíky. Co na to Číňané? No nabídnou kombíky, tento Zeekr budiž důkazem.

Volvo nedávno oznámilo, že s kombíky už do budoucna nepočítá. Když to samé avizovalo Porsche, pozastavil se nad tím málokdo, jenže Švédové jsou s tímto typem autem dlouhodobě spojeni. A jakkoli je pravdou, že o většinu jejich prodejů se starají modely XC90, XC60 a XC40, kombíky stále budí nemalý zájem zejména v Evropě. O tuto klientelu se však Volvo hodlá dobrovolně ochudit. A není vlastně samo, od mnoha karosářských stylů, motorizací, převodovek a dalších věcí, které nechtějí vyloženě masy, už ustoupila řada značek.

I když ale něco chce třeba 80 nebo 90 procent kupců, těch 10 až 20 zbývajících není nic. Navíc uspokojování specifických nároků tradičně vytváří dobré vztahy se zákazníky a nikdo nedokáže říci, co bude populární za pár let. Spoustu dnes zanedbávaných částí nabídky tak zavedené automobilky přenechávají konkurenci, z níž ta čínská neváhá a kuje železo, dokud je žhavé. V případě kombíků to platí hlavně o značce Zeekr, která přišla už se svým druhým kombíkem, třebaže v domácí Číně takové auto prakticky nemá šanci prodat v jakkoli větším množstvím.

Na její model 007 GT jsme se poprvé podívali už v lednu. V mezičase nicméně přišlo ono překvapivé prohlášení Volva, čímž se míč dál přesunul na stranu Číňanů. Ti svůj kombík aktuálně posílají do prodeje, a to ještě levněji, než se čekalo. Základní verze je totiž k dispozici už od 202 900 yuanů, což odpovídá nějakým 610 tisícům korun. To je prakticky stejná suma, za jakou u nás dostanete Škodu Octavia Combi v úplném základu, o takovém Volvu V60 ani nemluvě.

Čínská automobilka se nicméně snaží publikum nalákat hned od počátku, načež oznámila, že kdo do konce května sepíše objednávku a složí zálohu ve výši 5 000 CNY neboli 15 tisíc korun, ten bude mít cenu nižší o dalších 8 tisíc yuanů, tedy asi o 24 tisíc Kč. Kombík tedy bude startovat na 585 tisících korun, což není závratná suma na 4 864 milimetrů dlouhý, 1 900 mm široký a 1 460 mm vysoký vůz. Mimo to se přitom Zeekr chlubí velkorysým rozvorem 2 925 mm, hmotnost pak činí 2,6 tuny.

Dáno je to pochopitelně elektrickým pohonem, který bude k dispozici v celkem čtyřech variantách. Základ nabídky tvoří zadokolka, která páruje baterie o kapacitě 75 kWh s jedním elektromotorem, jenž zadní kola roztáčí 421 koňmi. Tuto jednotku pak bude možné spárovat i s paketem disponujícím 100 kWh, kdy dojezd narůstá až na 825 km. Obě baterie ale lze zkombinovat i se dvěma elektromotory, které produkují 646 koní a zasazují se o 2,95sekundové zrychlení.

Zatímco s udávanou akcelerací lze při plně nabitých bateriích počítat, dojezd vypočítaný na základě čínské metodiky CLTC je čirou fantazií. Nejspíš i proto Zeekr uvádí, že u menšího paketu baterií, který vyvinul sám (větší pochází od společnosti CATL), je možné počítat s nejrychlejším dobíjením na světě - kapacitu z 10 na 80 procent prý půjde doplnit za 10,5 minuty. Jenže ne vždy a všude, bez správného stojanu a ideálního počastí zkrátka nemáte šanci.

Poslední zmíněná slova jsou nadmíru důležitá, neboť novinka Zeekru míří také do Evropy - nejspíš proto, aby začala obsazovat pozice uvolněné zavedenými značkami. Odkazem na Jamese Bonda se však kombík na starém kontinentu chlubit nebude, místo toho dorazí pod názvem 7 GT. Technika se ale už zůstane stejná, byť očekávat můžeme horší papírový dojezd kvůli jiné metodice měření.

Otázkou jsou pak evropské ceny, zmiňovaná Octavia by se ovšem odlivu klientely bát nemusela. V případě Volva to však již platit nemusí, neboť V90 je k mání už jen jako plug-in hybrid a tak startuje na opravdu tučných 1 940 400 Kč. Menší V60 pak sice lze pořídit i s mild-hybridní technikou, ovšem od 1 269 900 Kč, což rovněž není žádný šlágr. Možná, že Švédové tedy jen dělají dobře, když pole vyklízí dobrovolně, jinak by tak museli učinit kvůli propadu prodejů.

Volvo a spolu s ním další tradiční výrobci, by si ovšem měli vzpomenout na pořekadlo „podáš mu prst, a utrhne ti celou ruku“. Pokud totiž Číňanům umožní, aby expandovali a začali se usazovat v tradičních segmentech, kde jim sami vydláždili cesta k úspěchu, proč by se poté výrobci z Říše středu neměli vrhnout i na zbytek trhu? Dnes totiž pomalu jediné, co brání masovým registracím, jsou předsudky. S těmi ale může být za pár let konec, tak to obvykle chodí.

Ve své domovině startuje 007 GT na úrovni Škody Octavia Combi. Do Evropy dorazí pod názvem 7 GT s vyšší cenou, ta ale bude nižší než u kombíků Volva. Číňané tak mají úspěch na dosah ruky. Foto: Zeekr

Zdroj: Zeekr

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.