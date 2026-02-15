Číňané odhalili brutálně působící napodobeninu Rolls-Roycu, s až 1 400 koňmi potrápí spíš ostrá BMW a Mercedesy
Pamatujete ještě na úvodní znělku německého seriálu Kobra 11? V Česku se stala stejně ikonickou, jako tomu bylo u amerického Odpadlíka. Přičemž některá slova se dostala i do lidové mluvy, ostatně dnes je použijeme i my. Jen s tím rozdílem, že místo abychom mluvili o Semiru Gerkhanovi a některém z jeho kolegů, poukážeme na čínské automobilky. Právě jejich tempo je vražedné, neboť nové a nové vozy posílají na trh prakticky každý den. Ostatně i proto Říše středu loni dosáhla na globální výrobě již 35,6procentního podílu.
Novinkou pro dnešní den je Zeekr 8X, tedy rovných 5 100 milimetrů dlouhé SUV, které při pohledu zpředu až nápadně připomíná Rolls-Royce Cullinan. Stojí za tím hlavně čelní maska napodobující ikonický pantheon. Zajímavé ovšem je, že Číňané s ní hodlají osadit základní verzi. Vedle ní ovšem do nabídky zamíří také sportovní provedení, které chrom mění za černý plast s trochu odlišným výpletem. V ten moment ovšem Zeekr 8X připomíná spíše německá SUV od AMG nebo BMW M, kterým nakonec bude konkurovat spíš.
Jakmile se ale přesuneme za masku chladiče, začínají Číňané hrát svou vlastní ligu, která je o poznání vyšší než ta evropská. Podobně jako třeba loni odhalená vlajková loď 9X, která na délku měří dokonce 5 239 mm, totiž také v tomto případě došlo na spojení přeplňovaného dvoulitru a tří elektromotorů. Pohonné jednotky pak lze doplnit jedním ze dvou bateriových paketů (55,1 a 70 kWh), přičemž vůz by měl na všechna čtyři kola posílat skrze automatickou převodovku až 1 400 koní.
Zeekr zatím neupřesnil, s jakou můžeme počítat dynamikou, o dojezdu ale již pár slov padlo. S menším paketem byste totiž měli zvládnout čistě na elektřinu 256 kilometrů, s větším pak 328 km. Tato data pak trochu překvapivě nevychází ze značně nereálné čínské metodiky CLTC, místo toho byla vypočítána na základě evropského cyklu WLTP. Celkově by pak na jedno dotankování a jedno nabití měla novinka zvládnout přes 1 000 km bez ohledu na to, po jakém provedení sáhnete.
Hmotnost SUV se v závislosti na výbavě a bateriích bude pohybovat mezi 2 660 a 2 820 kilogramy, o žádného drobečka tedy rozhodně nejde. Na druhou stranu ale v rámci využitelnosti nepůjde o žádné ořezávátko. Tažná kapacita totiž činí rovné dvě tuny, v kabině definované opravdu velkorysým rozvorem pak Zeekr hodlá usadit buď šest cestujících ve třech řadách, nebo jen pět ve dvou. Na fotky interiéru ale bude třeba ještě nějakou chvíli počkat.
Do prodeje novinka zamíří ještě v letošním prvním pololetí, slova o vražedném tempu tedy Zeekr potvrzuje beze zbytku. Ostatně tato značka byla založena před pouhými pěti lety. Momentálně pak její portfolio tvoří už osm aut, 8X pak bude číslo devět. A jakkoli povětšinou jde o SUV (ovšem malá, střední a velká), nechybí ani sedan či kombík a MPV. Díky tomu se firma dostala z 6 007 registrací v roce 2021 na loňských 224 133 prodaných aut.
Špatná zpráva je to pak hlavně pro evropské značky, neboť starý kontinent má Zeekr v hledáčku. Firma pak ostatně má jednu ze svých centrál ve švédském Göteborgu, což ale není až tak podivné - podobně jako Volvo spadá pod čínské impérium Geely. Lothar Schupet, šéf evropské divize, k věci uvedl, že výkonné plug-in hybridy zamíří na místní trhy velmi brzo. A je více než jisté, že stát budou méně než základní BMW X5 či Mercedes GLC.
Zeekr 8X se pyšní plug-in hybridním pohonem produkujícím až 1 400 koní. Spojeno bude s nemalým komfortem, na odhalení interiéru ale bude třeba ještě chvíli vyčkat. O ceně se ale už ví, že bude přijatelná. Foto: Zeekr
Zdroj: Zeekr
