Číňané poprvé ukázali nového soupeře Škody Octavia. Je ještě větší, stát ale bude o statisíce míň před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan Auto

Konkurenční automobilky zamířily i díky úspěchům Škody Octavia do vod, kam by se jinak samy často ani nevydaly. A protože podle receptu české značky vaří lépe než sama škodovka, žně mají ony.

Nebudeme tvrdit, že Škoda vymyslela třídu přebujelých aut nižší střední třídy, pokusy o něco takového se odehrály už dříve. Rozhodně ji ale dokázala značně zpopularizovat a dosáhnout v ní s modelem Octavia úspěchů, o kterých se dříve nikomu ani nesnilo. Fungovalo to prakticky všude, tyto sněhy se ale zdají být dávno pryč.

Česká automobilka jako by zapomněla, proč si její auta lidé kupují. Její nabídka byla postavena okolo vysoké hodnoty za peníze a byť není těžké připustit, že oné hodnoty postupem času přibývalo, ceny stoupaly až moc rychle. Octavia může být sebezajímavější zboží, když ale zjistíte, že za cenu vyšších specifikací škodovky můžete mít docela zajímavé verze BMW řady 3, rozmyslíte si koupi českého zboží hned dvakrát. O třídu vyšší auto prestižnější značky bude mnohé nevyhnutelně přitahovat.

V Evropě je česká značka pořád v relativně dobré pozici, neboť trh dostupných aut je uměle vybíjen regulacemi EU a konkurentů není zase tolik. V takové Číně, kde se Octavia též stala bestsellerem a tahounem odbytu celé značky, ale podobná omezení neplatí. A soupeři se na ni hrnou s jedním novým modelem podobného ražení za druhým. Jsou navíc podstatně levnější a postupně ji připravili skoro o všechno.

Další kapitola tohoto příběhu má jméno Changan Lamore, což zní skoro romanticky, škodovka se na něj ale zamilovaně dívat nebude. Vůz, který si v Číně bude říkat Yida (že by mu v Boleslavi říkali Jidáš?), se představil v čase křesťanských Vánoc a je dalším přebujelým kompaktním hřebíkem do rakve Octavie za velkou zdí. Designově přinejmenším neurazí, když přebírá nový designový koncept automobilka Changan s bezrámovou maskou chladiče a úzkými světlomety prodlouženými až někam k předním resp. zadním dveřím.

Je to sedan, takže nekopíruje pojetí Octavie coby liftbacku, což někteří čínští soupeři také dělají. Lamore ale ani nemusí, neboť je to opravdu obrovský kompakt - s délkou 4 770 mm, šířkou 1 840 mm, výškou 1 440 mm a rozvorem 2765 mm je ještě o půl třídy jinde vedle Octavie, zařazení do střední třídy ale automobilka zarytě odmítá. Tomu odpovídá i technika, pod kapotou najdeme přeplňovaný motor zvaný Blue Whale NE (skutečně Modrá velryba NE) o objemu 1,5 litru, který dává výkon až 170 koní. Slibuje ultra čistý systém spalování AGILE používající vysokotlaké (350 barů) vstřikování paliva. Převodovka je nepřekvapivě jen 7stupňová automatická se dvěma spojkami, pohon kol přední. Ze zbylých dat víme, že spotřeba paliva má činit poněkud baťovských 5,99 l/100 km.

V interiéru auto zaujme nejen celkovou architekturou, ale i centrálním ovládáním infotainmentu s velkoplošnou dotykovou obrazovkou s vertikálním uložením ve stylu Tesly. Lamore alias Yida slibuje také novou generaci palubního systému s čipem MTK 8666 a osmijádrovým procesorem s výpočetní frekvencí 2 GHz. Auto tak má skvěle zvládat hlasové ovládání, ovládání gesty, systém kamer okolo auta atp.

Novinka se má dostat do prodeje zkraje příštího roku a byť zatím neznáme přesné ceny, má podle výrobce nabídnout hodnotu jasně překonávající Škodu Octavia za cenu aut jako Aeolus Yixuan Max. Ten dnes ve srovnatelné specifikaci stojí okolo 94 000 CNY, tedy asi 307 tisíc Kč. Že to je něco, čemu se škodovka nedokáže se svými cenami postavit, je předem prakticky jisté.

Changan Lamore je vskutku zvláštní jméno pro auto. A Yida nezní o moc lépe. Je to ale pořádný kus docela sympaticky střiženého vozu s dobrou technikou i výbavou za cenu okolo 300 tisíc Kč. Tomu se přímo konkurenční (navíc menší) Škoda Octavia nemá jak postavit. Foto: Changan Auto

Zdroj: Changan Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.