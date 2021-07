Číňané odhalili novou nejrychlejší formu pozemní dopravy historie, pokoří i letadla před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: CRRC

Někteří mají pocit, že se musíte vznést nad zem, abyste se mohli pohybovat opravdu rychle a vlastně je to pravda. Letadlo to ale nutně být nemusí, stačí vlak levitující nízko nad zemí.

Vlaky typu Maglev jsou fascinující. Jak už jejich zažité jméno naznačuje, operují na bázi magnetické levitace, pro kterou nejsou potřeba kola jako u konvenčních forem železniční dopravy. Místo toho se pohybují těsně nad zemí na polštáři magnetického pole, které je vytvářeno soustavou supravodivých magnetů, respektive elektromagnetů se supravodivými cívkami. Ty přitom musí být zabudovány nejen do vlaku, ale pochopitelně i do „kolejnic”. Díky tomu se Maglev vznáší nad zemí, a to v Evropě ve výšce zhruba 5 centimetrů, v Japonsku pak kvůli geoseismické aktivitě jde o přibližně 10 cm.

Rychlost těchto vlaků prakticky není omezená, v roce 2015 tak v Zemi vycházejícího slunce dosáhli na metu 600 km/h. Díky tomu by Japonci velmi rádi srazili dobu potřebnou na cestu z Tokia do Nagoji, která má na délku 332 km, zkrátili na pouhých 40 minut. Maglev by navíc v jejich případě měl na tuto vzdálenost zvládnout přepravit zhruba tisíc osob. Stane se tak ovšem až v roce 2027, neboť tratě pro magnetické vlaky jsou velmi nákladné. Stavěny totiž musí být buď na mostech, nebo v tunelech, což rozvoj tratí pochopitelně prodražuje.

Je to škoda, neboť při magnetické levitaci nevznikají některé škodlivé emise. Sám vlak pak ke svému pohonu spotřebuje méně energie, zvládá i prudká stoupání, stejně jako ostré zatáčky. To pak snižuje náklady na infrastrukturu, samotná dráha je navíc levná na údržbu. Jediným problémem je tedy skutečně pouze ona výstavba.

Přesto nicméně výrobci v rozvoji technologie dále pokračují. Opravdu razantní krok nejnověji udělala čínskou vládou vlastněná společnost CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), která odhalila nejrychlejší formu osobní přepravy v historii světa. Řeč je o rychlovlaku typu Maglev, který je schopen jet rychlostí až 600 km/h. Jak je patrné s ohledem na výše uvedené, rychlejší než Japonci Číňané nejsou, nicméně zatímco v případě Země vycházejícího slunce šlo o jednorázový počin, u Číňanů má jít o nový cestovní standard.

Říše středu přitom s technologií magnetické levitace koketuje již zhruba dvě dekády, nicméně dosud měla k dispozici pro komerční přepravu pouze jednu linku propojující šanghajské letiště Pudong se stanicí Logyand Road. A jelikož šlo o pouhou 30kilometrovou vzdálenost, vlak na ní dosahoval rychlosti maximálně 430 km/h, přičemž cestující z jednoho místa do druhého dopravil za pouhých sedm a půl minuty. Nově ovšem Číňané zvažují dráhu mezi Pekingem a Šanghají, přičemž oněch 1 000 km by Maglev zvládl za dvě a půl hodiny.

Tímto způsobem by se magnetická levitace dostala dokonce před komerční lety, v jejichž případě cesta mezi výše zmíněnými městy zabere zhruba tři hodiny, přestože nejvyšší rychlost letadel je o něco vyšší. Není tedy divu, že Číňané zvažují celou síť magnetických drah, které by propojily jejich největší metropole. Kdy se tak ovšem má stát, není zatím jasné. Aktuálně tu totiž máme jen samotný vlak, jenž momentálně disponuje pěti vagóny. I v této oblasti se ale do budoucna počítá s rozšířením, respektive prodloužením soupravy.

Čínská společnost CRRC představila novou verzi vysokorychlostního vlaku Maglev, který zvládne vozit cestující rychlostí až 600 km/h. Infrastruktura pro něj však ještě musí být vybudována. Foto: CRRC

Zdroj: CRRC

Petr Prokopec