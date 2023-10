Číňané odhalili své plány na dobytí Evropy včetně EU, na úvod se musí bát hlavně Škoda Karoq včera | Petr Prokopec

Tohle nelze brát na lehkou váhu, jeden z největších čínských výrobců aut hodlá na starý kontinent vtrhnout hned s pomocí tří svých značek. První vlaštovkou se stane spalovací Omoda 5, která za stejné peníze, jaké stojí základní české SUV, nabídne o poznání víc.

Pokud máte políčeno na 4 390 milimetrů dlouhou Škodu Karoq, nejspíše již víte, že bez 700 tisíc korun si dnes neškrtnete. A pokud ne, vězte, že nejde o vtip, do 31. prosince i 1. dubna je hodně daleko. Za sedmnáct průměrných českých platů dostanete 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec posílající skrze šestistupňový manuál na přední kola 150 koní. A také akční výbavu Fresh, do které se nastěhovala kupříkladu 16palcová litá kola, duální klimatizaci nebo multimediální systém Bolero s 8palcovým displejem. Nechybí pak ani vyhřívání předních sedadel, o holobytu se tedy nebavíme.

Problémem pro Škodu, stejně jako pro ostatní zavedené výrobce, jsou ovšem Číňané. Ti se totiž rozhodli, že tentokrát svůj útok na evropské trhy nepodcení. Nejprve proto na svou stranu přetáhli uznávané designéry, konstruktéry a další experty. Následně pak s jejich pomocí přišli s vozy, vedle nichž Karoq vypadá přinejmenším nudně. Po stránce motorické čínská produkce obvykle ještě lehce zaostává, uvnitř však již hraje extra ligu a konkurenci ukazuje záda.

Nově se se svými expanzivními plány přihlásila automobilka Chery, dnes jedna z největších čínských automobilových firem. Ta hodlá do konce roku 2025 nabízet na evropských trzích své vozy skrze tři značky Omoda, Jaecoo a Exlantix. S první zmíněnou bude možné počítat již letos, a to ve Španělsku. Na počátku příštího roku se však přidá také Velká Británie a v dubnu Německo. Další země pak sice nejsou potvrzené, to je však jen otázka času. Omoda má být totiž k dostání na všech zásadních evropských trzích. A dá se počítat s tím, že se dočkají i Češi.

První vlaštovkou této značky bude SUV Omoda 5 osazené spalovacím a elektrickým ústrojím, u dalších modelů lze ale čekat i plug-in hybridy. Ceny odstartují okolo 30 tisíc Eur (cca 734 tisíc korun), tedy v podstatě na stejné úrovni, na které začíná i v úvodu zmíněný Karoq. Nicméně čínský konkurent by měl přijít s mnohem lepší výbavou. Má dostat dva 10,25palcové displeje, z nichž jeden supluje přístrojový štít. Sedadla pak nebudou jen vyhřívaná, ale i chlazená, chybět nebude ani adaptivní tempomat.

O detailech hnacího ústrojí zatím nepadlo ani slovo, na mimoevropských trzích či v Rusku je však Omoda 5 nabízena s přeplňovanou jedna-pětkou a přeplňovanou jedna-šestkou. První jednotka disponuje 147 či 156 koňmi, druhá pak 150, 186 a 200 koňmi. Navíc je u ní možné sáhnout také po pohonu všech kol. Po manuálu v nabídce ale budete pátrat marně, méně objemná jednotka je totiž spojena s převodovkou CVT, zatímco u druhé přišel na řadu dvouspojkový sedmistupňový automat.

Stejně tak si budeme muset počkat i na přiblížení plánů spojených se značkami Jaecoo a Exlantix, ta druhá je však ryze elektrická. Letos na jaře vyrukovala se svými prvními produkty, sedanem E03 a SUV E0Y. Oba vozy používají platformu E0X, jejíž součástí je také 800voltový elektrický okruh. Ten má zajistit vyšší rychlost dobíjení, zatímco aerodynamický koeficient Cd 0,21 měl přispět k udávanému dojezdu 700 km a zrychlení z klidu na stovku za pouhé 3 sekundy.

Jakkoli jde o zajímavá čísla, úspěch bude podmíněn hlavně cenami. Protože však oba vozy mají do Evropy dorazit až na počátku roku 2025, nelze v tuto chvíli nic ani odhadovat. I když je prakticky jisté, že Číňané odstartují pod evropskou konkurencí, která by v současné době měla vyhlásit blokádu Bruselu až do té doby, než europolitici zruší své nereálné elektrické plány, jinak se Škoda a spol. mohou stát značkami druhého sledu. Je fascinující, že zatím dělají spíš pravý opak.

Omoda 5 poslouží jako předvoj velké čínské expanze naplánované automobilkou Chery. Ta kromě tohoto želízka hodlá do evropského ohně přihodit i značky Jaecoo a Exlantix, a to do roku 2025. Foto: Omoda

