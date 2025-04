Číňané odhalili svou představu superluxusního auta. Chlubí se prvky se díly z pravého zlata i extrémně jemnými koberečky před 2 hodinami | Petr Prokopec

Ani v tomto provedení to není žádný koncept, ale plně produkční auto, které si může koupit každý, kdo dá dohromady patřičnou, vzhledem k pojetí vozu ne až tak extrémní sumu. Je to další důkaz, že Říši středu je třeba brát v automobilovém světě vážně.

Jen málokde se nabídka nových aut změnila tak moc jako v Evropě. Ještě po příchodu nového milénia jste totiž v showroomech naráželi především na kombíky a MPV, z nichž prakticky všechny bylo možné osadit dieselovým pohonem. První zmíněnou karosářskou variantu pak sice ještě neodvál čas úplně, tu druhou však abyste pohledali. A stejně tak i motory ověnčené zkratkami jako TDI, CRDi či HDi. Zčásti za tím stojí i změna v preferencích zákazníků, primárně je to ale dílem tržních regulací.

Na jiných trzích je - často paradoxně - klientele nasloucháno víc. Platí to i v Číně, která je formálně komunistickou zemí, ekonomicky ale tímto způsobem úplně nefunguje. Vychází se tam tedy vstříc i velmi extrémním požadavkům, a tak za velkou zdí není problém pořídit ani MPV v mimořádné opulentních variantách, za které si výrobci účtují majlant. I to jen potvrzuje, jak velkou hrozbou vlastně jsou. Zatímco evropské automobilky si již netroufají nabídnout téměř nic, co není určeno širším masám (pokud to tedy není zboží pro pár vyvolených, tam se prostor pořád najde), Číňané obsahují veškeré možné segmenty bez váhání.

Nově si tak můžeme představit Zeekr 009 Grand Collector Edition, tedy nadmíru luxusní elektrické SUV, jehož zevnějšek byl ozdoben díly z 24karátového zlata. Žlutý kov najdeme na náraznících, lemech oken či na bočních prazích, stejně jako na 20palcových litých kolech. Uvnitř pak pro změnu čekají jemné vlny lam alpak, které žijí v peruánských Andách ve vyšší nadmořské výšce a netrápí je tedy hmyz. Zároveň je jejich vlna velmi odolná.

Při pohledu na oficiální fotogalerii si člověk pomalu říká, že dovnitř se nastupuje bez bot, aby si posádka jemnost koberečků mohla naplno vychutnat. Kromě nich pak uvnitř lze očekávat dostatek prostoru, neboť 5 217 milimetrů dlouhé MPV disponuje pouze čtveřicí sedadel. Ta zadní jsou elektricky ovládaná ve 24 směrech, přičemž z nich lze udělat i lůžka. Zároveň nabízejí až osm masážních programů a jsou doplněna 43palcovým displejem, který je součástí dělicí přepážky.

Po stránce technické se již nová varianta nevzdaluje od dosud nabízených provedení, počítat tedy lze s bateriemi společnosti CATL o kapacitě 108 kWh, s nimiž má 5,2metrové SUV ujet až 702 km. Když se ale zadíváte na čelní plochu, kterou následně ještě spárujete s třítunovou hmotností a výkonem 789 koní, za kterým stojí dvojice elektromotorů, je jasné, že ekvivalent 28litrové nádrže nabídne energii na mnohem menší vzdálenost. Stovka za 3,9 sekundy však realitou bude.

Za to vše si Geely, pod které značka Zeekr spadá, nechává bohatě zaplatit, cena ale zase není tak extrémní, jak by pohled na některé prvky naznačoval. Nové provedení Grand Collector Edition totiž startuje na 899 tisících yuanů, tedy na 2,7 milionech korun. Za to tady nic podobného nekoupíte, museli byste pro Rolls-Royce nebo nějakou úpravu na míru, obojí s násobně vyššími cenami. Kde všude bude tento Zeekr k mání, se ještě uvidí, automobilka ovšem zjevně má nemalé ambice, neboť se na autosalonu v Šanghaji nechlubí jen tímto provedením, ale i verzí s pravostranným řízením. Snaha vyplnit každé prázdné místo na automobilové mapě celého světa je tak jasně patrná.

Grand Collector Edition je jakýsi Rolls-Royce mezi MPV, který páruje elektrický pohon z detaily z pravého zlata a vlnou z peruánských lam. Mimo jiné, zejména na palubě toho má tento stroj opravdu spoustu. Foto: Zeekr

