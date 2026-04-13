Číňané okopírovali tahač Tesly tak rychle a tak dobře, ze ho v Evropě i v USA asi nabídnou ve velkém dřív než sama Tesla

Nedá se říct, že by Tesla svou „rychlostí" k něčemu takovému nedala prostor, přesto je pozoruhodné, když se zjevnou napodobeninu podaří dostat do prodeje dřív než originál. Ale stane se a nikdo nám nenamluví, že autorům tahač Semi nestál vzorem od rána do večera.
Nedá se říct, že by Tesla svou „rychlostí” k něčemu takovému nedala prostor, přesto je pozoruhodné, když se zjevnou napodobeninu podaří dostat do prodeje dřív než originál. Ale stane se a nikdo nám nenamluví, že autorům tahač Semi nestál vzorem od rána do večera.
V březnu letošního roku prý konečně odstartovala výroba Tesly Semi. Tato informace musela zaskočit i příznivce značky, neboť většina jistě čekala, že se výroba rozjede už před mnoha léty. A naplno musí jet nejpozději od prosince 2022, kdy byly první exempláře předány společnosti PepsiCo. Však následně elektrický tahač zamířil také do vozových parků firem jako Walmart, Cosco, Sysco a US Foods.
Jenže realita byla jiná a upřímně řečeno si ani tři a půl roku po tomto momentu nejsme jisti, jakým tempem výroba jede. S ohledem na to, že továrna na tento model má na plnou kapacitu najet až letos v červnu, to přinejmenším nyní nemusí být žádná sláva. A informace o zahájení produkce mohla být dalším z řady klamných signálů, kterými se firma skoro neustále snaží dělat dobrý dojem.
Tak či onak snad výroba v novém továrním komplexu blízko Rena v Nevadě alespoň nějakým tempem běží. Ostatní součástí tohoto místa je i továrna na výrobu baterií, což automobilce dává jistou výhodu, neboť není tak závislá na vnějších dodávkách. Tesla v tuto chvíli předpokládá, že pokud o Semi bude zájem, v Renu může ročně vyprodukovat až 50 tisíc kusů tohoto modelu ročně. Značka navíc uplynulá léta využila k tomu, že vůz o zhruba půl tuny odlehčila. Napájet jeho baterie navíc nově mohou Megachargery o výkonu až 1,2 MW, které 60 procent baterií dobijí za 30 minut.
Jenže konkurence také nezahálela. A Tesle všechno trvalo tak dlouho, že se dokonce zjevná kopie jejího tahače dostává na trh pořádně dřív než samotný Semi. Na americký trh totiž zamířila čínská firma Windrose, která tam nabízí svůj tahač Global E700. Jde o přímou konkurenci pro Semi, která přitom od soupeře do značné míry okopírovala design i pojetí kabiny. Máme tu totiž stejné na první pohled zaoblené čelní okno, jehož zešikmení určuje také tvar přední kapoty. V případě světel pak auto vypadá rovnou tak, jak by dnes sama Tesla svůj Semi možná faceliftovala.
Jak už jsme naznačili, stejná je i centrální pozice řidiče, ten však může u Globalu E700 využívat pouze kamery a nikoli klasická zpětná zrcátka. Dá se však předpokládat, že spíš než to bude rozhodovat technika. Semi v závislosti na zvolené verzi počítá s dojezdem 523 či 805 km, zatímco čínský soupeř s bateriemi o využitelné kapacitě 705 kWh má zvládat 670 km na jeden zátah. Disponovat pak nebude třemi motory jako Tesla, nýbrž pouze jedním, ovšem naladěným na 1 420 koní.
O jízdní dynamice zatím nepadlo ani slovo, více Číňané řekli o dobíjení. Global E700 je totiž koncipován tak, aby mohl být připojen ke dvěma stojanům najednou - v takové chvíli má být rovněž 60 procent kapacity baterií doplněno za 38 minut. Windrose navíc spolupracuje se společností Greenspace, které již dodala jeden exemplář, aby jí postavila vlastní síť dobíjecích stanic podél páteřních komunikací, hlavně pak na trasách propojujících Texas, Kalifornii a Mexiko.
Číňané vůz v tuto chvíli vyrábí ve své domovině, brzy tam ale mají vznikat jen klíčové komponenty jako baterie a hnací ústrojí. Zbytek výroby pak proběhne v nové továrně v Savannah v americké Georgii, která je aktuálně ve výstavbě. Tím by se firma měla vyhnout vysokým clům, která dnes musí akceptovat. Přesto Global E700 takto nabízí od 285 tisíc dolarů neboli od 5,95 milionů korun. Semi lze oproti tomu v základu pořídit za 250 000 USD a ve vrcholné verzi za 290 000 USD, což je v přepočtu 5,2 a 6,05 milionu korun.
Číňané se svým elektrickým tahačem mají velké plány, které naznačuje už název. Skutečně totiž má jít o globální model, který kromě Říše středu a USA zamíří také do Jižní Ameriky, stejně jako do Evropy. V zámoří pak už Windrose měl obdržet objednávky od klíčových firem jako Nike. Tesla tak sice pro zpoždění výroby svého elektrického tahače mohla mít i dobré důvody, tím ovšem umožnila konkurenci, aby jí dotáhla takovým způsobem, že nabídne prakticky totéž. A snadno leckde i dřív. Jsme zvědavi, jak tohle dopadne.
Global E700 od Windrose zřetelně vypadá jako Tesla Semi, přičemž ke svému pohonu též používá elektrický pohon. K mání pak bude s podobným dojezdem za podobné peníze. Jsme tedy zvědavi, koho trh pasuje na vítěze závodu. Foto: Windrose Electric, tiskové materiály
Zdroj: Windrose Electric
