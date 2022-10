Číňané ovládli automobilové Rusko. Mají nejprodávanější značku i model ze zahraničí, drží rekordní část trhu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Tomuto vývoji nasvědčovalo už dřívější dění, letošní události vše jen uspíšily. Evropské automobilky se obecně propadají a v Rusku už neznamenají prakticky nic, Číňané si naopak mohou lebedit. Ze všech nejvíce pak Chery.

Dozvuky koronavirového chaosu a dopady rusko-ukrajinského konfliktu dál překreslují automobilovou mapu světa. Zatímco pro tradiční výrobce znamenají tyto problémy velkou nepříjemnost, se kterou se většina z nich nedokáže rozumně vyrovnat (příkladem budiž česká Škoda se svými letošními výsledky), pro Číňany jde zjevně o příležitost, které se rozhodli využít.

Evropští výrobci dnes doma ztrácí v sevření bruselských regulací i kvůli nejasným ekonomickým vyhlídkám, v Číně se pak musí potýkat se stále silnější domácí konkurencí a Rusko zcela opouští pod tlakem nastalých okolností. To všechno je voda na mlýn Číňanům, kteří paradoxně nežijí v prostředí takových omezení - doma jsou velmi silní, v Evropě se rozjíždí (letos tu dle dat JATO Dynamics rostou o 116 % v momentě, kdy se třeba VW Group o 18 % propadá) a v Rusku jakožto jednom z největších trhů Eurasie podnikají dál.

Momentálně si nejvíce mne ruce Chery, a to vlastně docela potichu. Tato automobilka totiž letos na jaře vystoupila z asociace AEB, která mapuje oficiální prodeje nových aut v Rusku, a tak se informace o jejích prodejích neobjevují v obvykle citovaných statistikách. Tamní Avtostat ale pracuje i s daty centrálního registru, ze kterých je patrné, že Chery AEB neopustilo proto, že by se bálo veřejně prezentovat svůj úpadek. To spíše nechce, aby ostatní viděli jeho úspěch.

Ruský trh s auty totiž už od května soustavně roste, v září se na něm prodalo 44 398 vozů - pořád o 60 procent méně než loni, ale už to nejsou 80- nebo 90procentní poklesy jako dříve. Profituje na tom i Chery, které se v září s 3 850 prodanými auty poprvé stalo zahraničním prodejcem číslo jedna. Následovala jej Kia, další čínská automobilka Haval a za ní Hyundai. Absolutní jedničkou pochopitelně zůstala domácí Lada.

Data pak ukazují hlavně atraktivitu SUV Tiggo 7 Pro, který je dnes vůbec nejžádanějším modelem z dovozu. Jen za poslední zářijový týden si jej koupilo 488 Rusů, za celý měsíc jde o 2 224 aut. To už skutečně není zanedbatelné, ostatně Číňané (všechny značky dohromady, pochopitelně) v září poprvé překonali hranici 30% podílu na trhu.

Čím hlavně bodují? V případě Tigga 7 Pro Jde o rozsáhle modernizovaný vůz jinak poprvé představený v roce 2016, což připomíná právě slovo „Pro” v jeho názvu. Inovace změnily zejména vnější design, který se stal v předních partiích o poznání ostřeji řezaným. S novými a menšími světlomety dorazila i LED-technika, která se objevuje také v mlhovkách. A nové lampy najdeme i vzadu, kde jsou módně spojené svítící linkou.

Jak změny vpředu, tak i ty vzadu se starají o optické zmohutnění vozu, vizuálně jej posouvají do vyšších sfér. A je třeba říci, že Tiggo 7 vypadá po jakémsi velkém faceliftu hodnotněji, třebaže žádnou designovou finesu nepředstavuje. To samé lze říci také o interiéru, který zamířil směrem k větší hranatosti a dostal více palubní elektroniky čítající třeba také plně digitální přístrojovku.

Auto se proměnilo též mechanicky, neboť zákazníci nyní mohou počítat nejen s 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem s až 156 koňmi výkonu, ale také s novým motorem 1,6 turbo s až 197 koňmi výkonu. Výkon motoru vždy na přední kola přenáší buď šestistupňový manuál, stejně disponovaná dvouspojka či automat CVT. Maximální rychlost v případě jedna-pětky činí 185 km/h, stovka padne za 9,7 sekundy a kombinovaná spotřeba má hodnotu 6,8 litru benzinu v kombinaci. A v Rusku je momentálně k dispozici právě jen tato motorizace, tedy jedna-pětka s CVT.

Jinak jde o středně velké SUV, které měří 4 500 milimetrů na délku, 1 842 mm na šířku, 1 705 mm na výšku a 2 670 mm v případě rozvoru. Nejblíže má tedy české Škodě Kodiaq, byť jde o trochu menší automobil. Výbavově jej ale dalece překonává, neboť už v základu nabízí to, co škodovka ve středních a vysokých specifikacích. V nejvyšších provedeních pak můžete pomýšlet i na výbavu, kterou do Škod ani nedostanete, třeba streamování videí přes službu provozovanou samotnou automobilkou.

Prodejnímu úspěchu auta se tak nelze divit, i když ceny českou optikou moc zajímavé nejsou. V přepočtu na koruny budeme na úrovni českých cen Kodiaqu, současný kurs rublu je ale umělý. Když se podíváme čistě na ruské ceny, jsme u Tigga 7 Pro na 2 289 900 RUB v základu (to je asi 930 tisíc Kč) a 2 419 900 RUB (985 tisíc Kč) za absolutní vrchol. Jak už padlo, na koruny nezajímavé, jenže Kodiaq v Rusku začíná na 3 364 000 RUB (1,37 milionu Kč) a takový Laurin a Klement už vyjde na 5 806 000 RUB (2,37 milionu). A i kdybychom za konkurenta brali Karoq, který je menší, slabší a o hodně hůře vybavený, jsme na 2 716 000 RUB nejméně (1,1 milionu).

Číňané tak vychází mnohem levněji, navíc mají auta skladem, dále je do země dováží a dále je tam vyrábí. Na současném vývoji tak zjevně vydělávají. A pokud se západ Evropy dostane do ekonomických problémů, bude to pro ně další šance se prosadit. Kdo říká, že na něco takového nečekají a příležitost nechytnou za pačesy, je velmi naivní.

Chery Tiggo 7 Pro je jedním z aut, která bodovala v Rusku už dříve a na rozdíl od jiných jsou nadále k mání. Jejich prodeje zjevně posílá jen výš, Tiggo 7 Pro je nyní dokonce nejžádanějším zahraničním autem v zemi, stejně jako vozy značky Chery. Foto: Chery

Zdroje: Avtostat, Chery

Petr Miler

