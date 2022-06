Číňané ovládli umírající třídu aut jedním z nejošklivějších vozů, i nová BMW jsou vedle něj krasavci před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GAC Motor

Jistě, krása je v očích toho, kdo se dívá, takže se jistě najdou lidé, kterým se i takto pojaté auto zalíbí. Že se jich ale najde tolik, že je dostanou na vrchol prodejů své třídy, to čekal skutečně málokdo.

„Sůva z nudlí” je jedno z těch krásných českých slovních spojení, které nemají absolutně žádný konkrétní význam a každý si pod nimi může představit, co uzná za vhodné. Sám jsem měl dosud tendenci - přiznávám, že nepříliš kreativní - spatřovat sovu a nudle. Teď už mám před očima jiný obrázek, tohle auto.

Říká si GAC Trumpchi GM8 nebo GN8 podle toho, kde o něj zavadíte. A už se stihlo zapsat do automobilových memoárů jako jeden z nejošklivějších nových automobilů posledních let. V podstatě mu k tomu stačilo dvojí - aby spojil základní, z podstaty neatraktivní krabicoidní rysy stále méně žádaných aut třídy MPV a přidal k nim až brutálně pojatou masku chladiče, vedle níž vypadají i obdobné prvky moderních BMW rozkošně.

U GAC není tento přístup novinkou, podobné ztvárnění značka nadělila i luxusnímu modelu GS8, je ale třeba dodat, že to je SUV. Ne snad, že by to na něm vypadalo dobře, jako jakýsi atribut společenského postavení se ale esúvéčka k obdobným pouťovým prvkům uchylují docela často. Ale na MPV? Podržíme-li se slov Jeremyho Clarksona, který kdysi řekl, že MPV jsou auta pro lidi bez životní perspektivy, pak tohle působí jako snaha říci: Už jen rozvážím děti po školách a kroužcích, ale stejně jsem „cool”.

Jak moc to na vás zabírá, víte nejlépe sami, krása je nakonec v očích každého z nás. Důvodem, proč se tomuto už dříve představenému čínskému vozu vracíme, je fakt, že podle nejnovějších statistik asociace čínských výrobců CAAM právě GAC GM8 prodejně jasně ovládlo třídu MPV. Za poslední uzavřený měsíc, tedy letošní duben, si jej koupilo přes 8 tisíc lidí a Toyotu Sienna na druhém místě tak překonalo více než dvojnásobně.

To je pozoruhodný výsledek naznačující snad jen to, že se GAC podařilo se zákazníky navázat vztah ve stylu Stockholmského syndromu, kdy kupci chtějí být dennodenně týráni pohledem na tento tristní výtvor. A nebo je to něčím jiným, senzačním poměrem výkonu a ceny ale asi ne. Sůva z nudlí je totiž dost drahá, když standardní provedení s trochu skromnější přídí začíná na 179 800 CNY (630 tisíc Kč) a provedení vyvedené přesně tak, jak zachycují snímky, startuje na 239 800 CNY (840 tisíc Kč). Na dnešní Česko by to možná nebylo až tak moc, na Čínu, kde pořád za 200 až 300 tisíc Kč koupíte velmi slušné auto, je to opravdu hodně.

Ve vyšším provedení je ale GM8 nabízeno jako prémiové MPV se třemi řadami sedadel a sedmi sedadly - zatímco třetí řada sedadel je navržena jako třímístný „gauč”, ve druhé řadě najdeme dvě samostatná masážní křesla s nastavitelnými elektrickými podnožkami a nastavitelným vyhříváním i ventilací. Vůz má dále standardně třízónovou klimatizaci, dvě panoramatická střešní okna, elektricky ovládané boční posuvné dveře a zábavní systém pro zadní sedadla. Nechybí elektrická sedadla s pamětí, 360° parkovací asistent, matricové světlomety, bezklíčový vstup a start a spoustu dalších věcí komfortního i bezpečnostního rázu.

Je to tedy aspoň bohatě vybavený vůz a pod kapotou najdeme dvoulitrový turbomotor s výkonem 190 koní, který spolupracuje s 6stupňovou automatickou převodovkou Aisin. Spotřeba paliva na 100 km je 8,3 litru, další parametry nejsou známy. Vůz je vybaven nezávislým zavěšením s adaptivním odpružením.

Tak nakonec zajímavá nabídka? Posuďte sami, pokud my máme na tomto voze najít něco pozitivního, tak snad jen to, že i ty nepodivnější bavoráky vypadají vedle této kreatury jako umělecké dílo.

Sůvu z nudlí evokuje už svou přídí GAC Trumpchi GM8, který se na některých trzích prodává jako GAC GN8. Hezký nám skutečně nepřijde, minimálně na čínské zákazníky ale zabírá znamenitě. Foto: GAC Motor

Zdroj: CAAM, GAC Motor

Petr Miler

