Číňané poprvé ukázali novinku, s níž chtějí zlomit prodejní rekordy, na svou velikost a výbavu bude stát hubičku

I bez něj se stanou jednou z největších automobilek světa, s ním se mají dostat do ještě vyšších sfér. Za cenu nižší než základní Škody Karoq nabídne opravdu velký, 4,8 metrový vůz s adekvátní technikou i výbavou.

V roce 2010 byla automobilka Chery sedmým největším čínským výrobcem aut. Během dalších dvou let ale její prodeje klesly z takřka 700 tisíc aut za rok na 640 a 590 tisíc vozů. Dáno to bylo hlavně skladbou nabídky, která sice nebyla zastaralá, ovšem SUV v ní měly jen 14procentní podíl. Chery tak zavelelo ke změně, která přinesla pořádnou úrodu. Loni automobilce chybělo jen 38 tisíc aut k tomu, aby vůbec poprvé překročila milionovou hranici a její odbyt rostl navzdory koronaviru i čipové krizi.

Letos Čínané válí ještě víc než kdy dřív. Na sklonku října oznámili, že na kontě mají již 1 026 758 prodaných aut. Jen během desátého měsíce pak bylo zaregistrováno 132 828 vozů, což představuje 50,4procentní meziroční růst. Dá se tedy předpokládat, že po silvestrovské půlnoci se Chery nezařadí pouze mezi největší čínské výrobce, ale rovnou mezi nejproduktivnější automobilky světa. To je úctyhoný výsledek na značku, která byla založena teprve před 25 roky.

Chery navíc nesložilo ruce v klín, přičemž automobilka si je velmi době vědoma toho, co lidé skutečně chtějí - jen za letošek si totiž velká SUV Tiggo 8 a Tiggo 7 pořídilo 159 500 resp. 134 900 zákazníků. A proto v druhém čtvrtletí příštího roku vstoupí do prodeje nová vlajková loď Tiggo 9, kterou automobilka ukázala na prvních fotkách. Do délky naroste na 4,8 metru, přičemž jako první model značky dostane novou platformu T2X. S tou pak bude spojen poměrně velkorysý rozvor 2 800 milimetrů.

Tento vůz měl původně debutovat již letos, nechvalně proslulé čínské koronavirové uzávřey ale poněkud zdržely vývoj. Je pak dost možné, že v jeho důsledku došlo i na některé změny. Dle předchozích plánů měla být totiž novinka osazena stejně jako Tiggo 8 přeplňovanou jedna-šestkou a dvoulitrem. Nakonec se ale při nejmenším v první vlně počítá pouze s druhou zmíněnou jednotkou, které turbodmychadlo pomáhá k 254 koním a 390 Nm. Na povel je pak dostane vedle plynového pedálu také sedmistupňový automat.

Vůz má dorazit v pěti- a sedmimístné verzi, přičemž obě se již ve standardu pochlubí výsuvnými klikami dveří, 20palcovými koly či plovoucí střechou. Součástí základní výbavy pak má být i LEDkami podsvícené logo na opravdu výrazné čelní masce. Tím nám dostupné informace končí, cenu zatím známe jen v náznacích. Bude vyšší než 157 900 CNY (cca 522 tisíc Kč), na které vychází menší Tiggo 8, do 600 tisíc Kč v přepočtu by se ale měla vejít bezpečně. Bude to tak další velká novinka docela za hubičku, na naše poměry zcela jistě. Je tak velmi pravděpodobné, že půjde o další prodejní hit, který Chery postrčí ještě výš.

