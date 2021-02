Číňané chtějí novým SUV levně dostat k lidu luxus drahých značek, ač je sami vlastní před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geely

Aktivity některých čínských automobilek nutí leda k pozvednutí obočí a stejně na tom nakonec bylo i Geely, které kopírovalo kde co, hlavně Mercedesy. Dnes jeho majitel kus Mercedesu vlastní a novým SUV mu chce konkurovat.

Brzy uplyne 10 let od chvíle, kdy jsme publikovali článek o tom, jak si Číňané plní svůj automobilový sen. Tehdy se mohlo zdát, že proces růstu Geely z továrny na ledničky přes firmu vyrábějící kopie Mercedesů až po vlastníka Volva je završen, ve skutečnosti se ale jednalo jen o průběžný stav. Geely míří stále výš, automobilek už vlastní více (mj. Lotus, Smart nebo Proton) a jeho majitel je dnes největším samostatným akcionářem Mercedesu. Vše? Kdepak, samo Geely dále touží vypracovat se ve značku, která bude automobilkám jako Volvo, Mercedes nebo BMW konkurovat.

Nedávno jsme vám ukazovali jeden z modelů, který se o to už snaží a nyní se dere ven další. Říká si KX11 a jeho cílem je nabídnout možnosti SUV drahých značek za cenu těch obyčejných. Firma krom tohoto avíza zatím pustila ven jen první fotky s velmi kusými technickými podrobnostmi, i z těch je ale jasné, že novinku je třeba brát vážně.

Geely totiž vůz postavilo na platformě CMA ovládaného Volva a použít má i další jeho techniku. Oficiální v tomto směru není nic, vůz by ale měl nejprve dostat motor 2,0 se 175 kW (238 koní) výkonu a 350 Nm točivého momentu. Později se k němu má přidat i hybridní verze se spalovacím motorem 1,5 turbo a elektromotorem o celkovém výkonu 190 kW (258) koní. K dispozici bude výkon předních a nebo všech kol podle volby či v závislosti na motorizaci.

Vzhledem k tomu, že jde o středně velké SUV rozměrově blízké Škodě Kodiaq (d x š x v: 4 770 mm x 1 895 mm x 1 689 mm, rozvor 2 845 mm), svědčí zmiňované výkony o tom, že KX11 skutečně míří mezi prémiovky. Dosvědčuje to nakonec i docela noblesně pojatá kabina, v níž je celá palubní deska pokryta trojicí na sebe přímo navazujících displejů. Jeden slouží jako přístrojovka, druhý jako výstup infortainmentu spíše pro řidiče, třetí je pak výstupem zábavního systému jen pro spolujezdce, který také jen pro něj bude viditelný za jízdy.

Dalšími podrobnostmi neumíme sloužit, pokud ale Číňané takové auto nabídnou za statisíce a ono bude umět to, co bavoráky a spol. za miliony, nejsou bez šance na úspěch. Více se dozvíme v dalších měsících - KX11 má naplno debutovat v dubnu a do prodeje se dostat letos na podzim.

Geely KX11 bude pokusem konkurovat středně velkým SUV od BMW či Mercedesu za cenu mainstreamových modelů. Už z toho, co víme, je zřejmé, že bez šance není. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Miler