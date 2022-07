Číňané poprvé ukázali svého konkurenta nejmodernějších VW, i u nás bude k mání o statisíce levněji před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je to přímý atak na hájemství nejnovějších modelů německé značky, které mají problém se na trhu prosadit i samy o sobě. Co teprve, až jim vyvstane levnější konkurence se zajímavou technikou i designem?

Před několika málo dny zveřejnila britská značka MG Motor, která ovšem již spadá pod čínský koncern SAIC, ceny, za které hodlá na českém trhu nabízet modely ZS a EHS. Zejména první zmíněné SUV má přitom nemalou šanci na úspěch, neboť startuje o 200 tisíc korun níže než konkurenční Škoda Karoq. Dáno je to mimo jiné i jednodušší technikou pod kapotu, základní verze totiž k zákazníkům zamíří s atmosférickou jedna-pětkou. Neznamená to ovšem, že by MG nemělo co nabídnout i milovníkům moderny.

Je tak vlastně jen otázkou času, než automobilka u nás začne prodávat elektrický kombík MG5. Po něm pak nejspíše dorazí i elektrický hatchback MG4, který v tuto chvíli již míří do Velké Británie. Na tomto trhu se pak začne prodávat od letošního září, a to za dosud nespecifikovanou cenu. Pokud si však uvědomíme, že zmiňované 4,6metrové kombi je k mání od 30 995 liber (cca 892 tisíc Kč), pak u 4,3metrového hatchbacku lze čekat částku startující pod 800 tisíci korunami. Jde přitom o přímého konkurenta VW ID.3, který v Británii s cenou nejde po 1,03 milionu Kč, u nás dokonce začíná na 1,2 milionu Kč. MG tedy bude na každý pád o statisíce levnější.

Vůz přitom bude v základu osazen bateriemi o kapacitě 51 kWh, které dle cyklu WLTP mají vystačit na 350 kilometrů. V případě vyšší úrovně pak dorazí kombinace 64 kWh a 450 km. Britská nabídka tak bude kopírovat tu čínskou, což nejspíše platí také o motorech. Elektrické jednotky usazené u zadní nápravy a roztáčející zadní kola produkují 170 až 204 koní. MG nicméně chystá i dvoumotorovou variantu, která bude produkovat 449 koní.

Zatím je otázkou, s čím vším můžeme počítat v Evropě, onen vrchol by však mohl taktéž zaujmout širokou klientelu. Ač totiž jeho maximálka bude omezena na pouhých 160 km/h, stovku prý zvládne za 3,8 sekundy. MG4 tak nabídne lepší dynamiku než řada soupeřů od prestižních automobilek, jejichž vozy budou pochopitelně ještě dražší než VW ID.3. Britsko-čínské novince navíc nelze upřít ani povedený design, na kterém se podepsalo i použití velmi tenkých baterií.

Akumulátory vysoké pouze 110 milimetrů jsou přitom součástí modulární architektury MSP (Modular Scalable Platform), která rovněž počítá s 800voltovým elektrickým okruhem. Při volbě patřičně výkonného stojanu se tak lze dostat na 80procentní kapacitu baterií po čtvrthodině. Nic moc na ekvivalent asi 10,5 litru nafty, ale aspoň něco. Automobilka později nabídne i verze se 400voltovým okruhem, a tedy s asi dvakrát delšími časy dobíjení.

Lze už jen dodat, že MG4 je 4 287 milimetrů dlouhé, 1 836 mm široké a 1 504 mm vysoké. Je tak o chlup delší a širší než Volkswagen ID.3, oproti kterému je i nižší. Právě to má vliv na jeho pohlednější proporce. Zároveň ovšem novinka disponuje rozvorem 2 705 mm, kterým za německou konkurencí o 60 mm zaostává. Jak moc negativně a zda vůbec se to ovšem projeví na místě v kabině a zavazadelníku, je zatím otázkou.

MG4 míří do Evropy, kde by stejně jako jeho příbuzní mohlo dosáhnout úspěchu. Pohledný design a pokročilou elektrickou architekturu totiž nabídne výrazně levněji než konkurence zejména v podobě Volkswagenu ID.3. Foto: MG Motor

