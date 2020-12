Číňané posílají do Evropy další nové SUV, začínají na trhu s největšími dotacemi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xpeng

Zapomeňte na Rusko či Kazachstán, tohle auto míří na jeden z nejnáročnějších trhů vůbec, do Norska. K němu se pak přidají další, na nichž bude chtít za cenu od 870 tisíc okouzlit i plejádou radarů, senzorů a kamer.

Čínskou automobilku Xpeng nejspíš neznáte, jakkoliv byla založena již před šesti lety. V roce 2018 představila první model, SUV G3, které loni následoval sedan P7. To je na relativně mladou firmu slušný kalup, za kterým stojí důvěra a hlavně peníze investorů. Za Xpengem totiž stojí společnosti jako Alibaba, Xiaomi, Foxconn či IDG Capital. Mimo to je firma veřejně obchodovatelná na newyorské burze, nedostatek financí ji tedy netrápí. Logicky tedy začíná expandovat ze své domoviny do celého světa.

Zmiňovaného SUV G3 jsme se nyní dočkali i v Evropě, neboť do Norska již zamířila pilotní dávka sta exemplářů. V příštím roce by nicméně odbyt měl narůst, i proto, že Xpeng chce být činný také na dalších trzích s velkou vládní podporou elektrických aut - jiná Xpeng ani nenabízí. Číňany tedy můžeme čekat v Nizozemsku, nejspíše také v Německu a Francii. Vše ale pochopitelně bude záviset na výši dotací, jakkoliv i bez nich by G3 mohlo mít šanci na úspěch. Jeho cena by se měla pohybovat okolo 870 tisíc korun.

Co za své peníze dostanete? Konkurenci pro Škody Karoq a Kodiaq, jež se s délkou 4 450 milimetrů vmáčkla mezi obě česká SUV. Ohrozit pochopitelně hodlá spíše to menší, ostatně k dispozici budou zákazníkům pouze dvě řady sedadel. Na výběr pak bude pouze jedna verze i v rámci techniky, neboť provedení s menším paketem baterií (50,5 kWh) zatím zůstává vyhrazena pouze čínskému publiku. To evropské dostane 66 kWh a udávaný dojezd 520 km.

Pohon dostal na starosti prozatím pouze jeden elektromotor roztáčející přední kola výkonem 187 koní. Stovku tak Xpeng G3 zvládne za nepříliš dechberoucích 8,6 sekundy, tento čas by nicméně v případě plánované dvoumotorové varianty měl poklesnout na 5,8 sekundy. Nejvyšší rychlost nicméně je ve všech případech omezena na 160 km/h, oficiálně kvůli dojezdu, ale spíše za tím bude stát ochrana baterií. Dobíjení zabere jen 30 minut, ovšem u rychlodobíječky a při přechodu ze 30 na 80 procent.

Firma dále poukazuje hlavně na vlastní platformu SEPA, se kterou přichází 12 ultrazvukových senzorů, osm kamer s vysokým rozlišením a tři mikrovlnné radary. Není tedy překvapivé, že se SUV pyšní semi-autonomním řízením a plně automatickým parkováním. Pod vlastní střechou pak vznikl i software, jehož modernizace je možná online. Vše pak ještě korunuje pětihvězdičkové hodnocení organizace C-NCAP, jež má předznamenávat opravdu špičkovou bezpečnost.

Suma sumárum by tedy čínské SUV zaujmout mohlo, ostatně firma Xpeng pomalu s ničím jiným než s úspěchem nepočítá. Proto by zakrátko nemělo dojít pouze k expanzi na další trhy, ale také na příchod zmiňovaného sedanu P7. Ten má ve výbavě dva elektromotory, stovku dá za rovné 4 sekundy a na jedno nabití dojede přes 700 kilometrů. Tato porce nicméně byla vypočítána dle nereálného cyklu NEDC, realita tedy jistě bude zásadně nižší.

Čínské elektrické SUV Xpeng G3 je od tohoto měsíce k mání v Norsku, další evropské trhy nicméně mají následovat v příštím roce. Foto: Xpeng

Zdroj: Xpeng

Petr Prokopec