Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou

Člověk se musí pousmát, situace ale zjevně zašla tak daleko, že Číňané nekopírují už jen západní auta, kopírují se i navzájem. Ale je to logické - vzorem úspěchu v Číně jsou dnes hlavně čínské vozy, takže když se chcete prosadit, je třeba levněji nabídnout jejich obdobu. Přesně to dělá Changan.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Xiaomi je sice známé hlavně jako výrobce mobilních telefonů, v roce 2021 však šéf firmy Lei Jun založil i její automobilovou divizi. Ta svou prvotinu, elektrický sedan SU7, ukázala 28. prosince 2023, přičemž prodej odstartoval o tři měsíce později. Vůz se dočkal mohutného úspěchu, neboť jakkoli na první pohled i dynamikou připomíná Porsche Taycan, k mání je za ceny Škody Octavia. Xiaomi tak neváhalo a v závěru roku 2024 poprvé ukázalo i svůj druhý model, elektrické SUV YU7.

Podobně jako prvotina je i tento obdobou západního auta, místo Porsche mu však tentokrát stálo modelem Ferrari se svým Purosangue. Číňané ovšem v případě pohonu nesáhli po dvanáctiválcovém motoru, nýbrž znovu po tom elektrickém. YU7 pak nabídli za ceny středních SUV Škody, načež se z vozu stal ještě větší hit než ze sedanu. Dokonce natolik enormní, že zjevně vedl k dalšímu milníku. Jak nyní ukazuje Changan, Číňané už nekopírují jen západní značky, ale i sami sebe navzájem.

Aktuálně si tedy můžeme představit SUV Nevo Q06, které se ukázalo na veřejných registračních fotkách čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT). A Xiaomi YU7 se vizuálně hodně blíží. K mání ovšem nebude jen s elektrickým pohonem, dostane i range extender v podobě benzinové jedna-pětky. Ve srovnání s „mobilním konkurentem” sice nenabídne takový výkon a dynamiku, slabý ovšem také nebude. A bodovat by mohl ještě víc - prodávat se má za české ceny Škody Fabia či spíš ještě levněji.

Z dat MIIT dále víme, že poměrně malá suma peněz vám koupí opravdu velké auto. Novinka totiž měří 4 837 milimetrů na délku, 1 970 mm na šířku a 1 670 mm na výšku. Vedle Xiaomi je tedy kratší, užší a vyšší. Úctyhodným rozvorem 2 940 mm však svého soupeře prakticky dorovnává. Changan tak zjevně hodlá stavět na mimořádném poměru ceny a užitné hodnoty, místo aby kladl důraz na dynamiku, na kterou si Číňané nikdy moc nepotrpěli.

Jak už jsme naznačili, pohon auta bude primárně elektrický. V případě dvou základních verzí auto dostane jeden motor na zadní nápravě buď s 286 nebo 306 koňmi. Vedle toho se pak objeví i provedení se dvěma motory a souhrnným výkonem 449 kobyl, u kterého by maximální rychlost měla být omezena na 230 místo 200 km/h. Kapacita baterií pak zmíněna nebyla, SUV Q06 má mít ovšem velmi blízko k sedanu A06, který je prvním vozem světa se sodíkovo-iontovým paketem. Jeho kapacita ovšem činí pouhých 45 kWh.

Poslední zmíněná verze pak dostane onen „prodolužovač dojezdu” v podobě 1,5litrového atmosféricky plněného čtyřválce. Jeho 98 koní se tedy bude starat pouze o výrobu elektřiny, nikoli o roztáčení kol. Na další informace si ale budeme muset ještě chvíli počkat, byť asi ne dlouho, neboť letošní pekingský autosalon je už za rohem - mezinárodní výstaviště přivítá první návštěvníky již 24. dubna.

Se zahájením výroby a prodeje pak Číňané jistě dlouho otálet nebudou, svou novinku by pak měli nabídnout od přibližně 130 tisíc juanů, tedy asi 393 tisíc korun. Tyto peníze vám u nás nestačí ani na základní Fabii s atmosférickým litrovým tříválcem, oproti YU7 by pak šlo o poloviční sumu. Pro Changan by tak Q06 bylo doslova požehnáním, neboť divize Nevo od září loňského roku navzdory nízkým cenám prodejně ztrácí a nějaký bestseller potřebuje jako sůl.


Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 1 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 01Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 2 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 02Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 3 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 03Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 4 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 04Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 5 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 05Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 6 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 06Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 7 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 08Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou - 8 - Changan Nevo Q06 2026 MIIT 07
Changan Nevo Q06 se zatím ukázal jen neoficiálně, skrze data zaslaná čínskému ministerstvu průmyslu a informačních technologií. I z těch je ale patrné úplně vše. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: MIIT

