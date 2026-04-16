Číňané zkopírovali kopii, se kterou masivně boduje Xiaomi. Tedy až na to, co má tento vůz pod kapotou
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Člověk se musí pousmát, situace ale zjevně zašla tak daleko, že Číňané nekopírují už jen západní auta, kopírují se i navzájem. Ale je to logické - vzorem úspěchu v Číně jsou dnes hlavně čínské vozy, takže když se chcete prosadit, je třeba levněji nabídnout jejich obdobu. Přesně to dělá Changan.
Xiaomi je sice známé hlavně jako výrobce mobilních telefonů, v roce 2021 však šéf firmy Lei Jun založil i její automobilovou divizi. Ta svou prvotinu, elektrický sedan SU7, ukázala 28. prosince 2023, přičemž prodej odstartoval o tři měsíce později. Vůz se dočkal mohutného úspěchu, neboť jakkoli na první pohled i dynamikou připomíná Porsche Taycan, k mání je za ceny Škody Octavia. Xiaomi tak neváhalo a v závěru roku 2024 poprvé ukázalo i svůj druhý model, elektrické SUV YU7.
Podobně jako prvotina je i tento obdobou západního auta, místo Porsche mu však tentokrát stálo modelem Ferrari se svým Purosangue. Číňané ovšem v případě pohonu nesáhli po dvanáctiválcovém motoru, nýbrž znovu po tom elektrickém. YU7 pak nabídli za ceny středních SUV Škody, načež se z vozu stal ještě větší hit než ze sedanu. Dokonce natolik enormní, že zjevně vedl k dalšímu milníku. Jak nyní ukazuje Changan, Číňané už nekopírují jen západní značky, ale i sami sebe navzájem.
Aktuálně si tedy můžeme představit SUV Nevo Q06, které se ukázalo na veřejných registračních fotkách čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT). A Xiaomi YU7 se vizuálně hodně blíží. K mání ovšem nebude jen s elektrickým pohonem, dostane i range extender v podobě benzinové jedna-pětky. Ve srovnání s „mobilním konkurentem” sice nenabídne takový výkon a dynamiku, slabý ovšem také nebude. A bodovat by mohl ještě víc - prodávat se má za české ceny Škody Fabia či spíš ještě levněji.
Z dat MIIT dále víme, že poměrně malá suma peněz vám koupí opravdu velké auto. Novinka totiž měří 4 837 milimetrů na délku, 1 970 mm na šířku a 1 670 mm na výšku. Vedle Xiaomi je tedy kratší, užší a vyšší. Úctyhodným rozvorem 2 940 mm však svého soupeře prakticky dorovnává. Changan tak zjevně hodlá stavět na mimořádném poměru ceny a užitné hodnoty, místo aby kladl důraz na dynamiku, na kterou si Číňané nikdy moc nepotrpěli.
Jak už jsme naznačili, pohon auta bude primárně elektrický. V případě dvou základních verzí auto dostane jeden motor na zadní nápravě buď s 286 nebo 306 koňmi. Vedle toho se pak objeví i provedení se dvěma motory a souhrnným výkonem 449 kobyl, u kterého by maximální rychlost měla být omezena na 230 místo 200 km/h. Kapacita baterií pak zmíněna nebyla, SUV Q06 má mít ovšem velmi blízko k sedanu A06, který je prvním vozem světa se sodíkovo-iontovým paketem. Jeho kapacita ovšem činí pouhých 45 kWh.
Poslední zmíněná verze pak dostane onen „prodolužovač dojezdu” v podobě 1,5litrového atmosféricky plněného čtyřválce. Jeho 98 koní se tedy bude starat pouze o výrobu elektřiny, nikoli o roztáčení kol. Na další informace si ale budeme muset ještě chvíli počkat, byť asi ne dlouho, neboť letošní pekingský autosalon je už za rohem - mezinárodní výstaviště přivítá první návštěvníky již 24. dubna.
Se zahájením výroby a prodeje pak Číňané jistě dlouho otálet nebudou, svou novinku by pak měli nabídnout od přibližně 130 tisíc juanů, tedy asi 393 tisíc korun. Tyto peníze vám u nás nestačí ani na základní Fabii s atmosférickým litrovým tříválcem, oproti YU7 by pak šlo o poloviční sumu. Pro Changan by tak Q06 bylo doslova požehnáním, neboť divize Nevo od září loňského roku navzdory nízkým cenám prodejně ztrácí a nějaký bestseller potřebuje jako sůl.
Changan Nevo Q06 se zatím ukázal jen neoficiálně, skrze data zaslaná čínskému ministerstvu průmyslu a informačních technologií. I z těch je ale patrné úplně vše. Foto: MIIT, CC0 Public Domain
Zdroj: MIIT
