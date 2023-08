Číňané postavili největší elektrickou nákladní loď světa. Pokud s 68MWh bateriemi začne hořet, bude to teprve něco před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cosco Shipping, tiskové materiály

Je to pozoruhodná zpráva v momentě, kdy se svět zabývá neúnosností lodní přepravy elektrických aut kvůli riziku vzplanutí jejich vlastně prťavých akumulátorů. Loď Cosca s obřím paketem baterek o kapacitě 68 MWh udělá teprve ten pravý „táborák”.

Nechceme se stavět na zadní při každé zmínce o elektrifikaci dopravy, k věci je ale třeba přistupovat s rozumem. Nic takového se bohužel neděje a racionální rozhodnutí opřená technická, ekonomická i ekologická fakta nahrazují dogmatická nařízení vydávaná v přesvědčení, že větru a dešti poroučet přece jen půjde. Pokud se nedokážeme zastavit, zamyslet a vzít zase rozum do hrsti, je aktuální „elektrická revoluce” předem odsouzena k nezdaru.

O jejích nedomyšlených dopadech píšeme skoro denně, však si stačí vzít třeba jen moderní bytové komplexy, jejichž součástí jsou také podzemní garáže. Ty mají relativně nízké stropy, navíc vjezd do nich je často tak krkolomný, že i větší manažerský sedan či SUV již mají potíže. Přesto v nich může parkovat elektromobil. A nejen to, jeho majitel jej v takových prostorách může i dobíjet. Tím však ohrožuje všechny ostatní, neboť stačí jediný problém a rázem je celý komplex zasažen plameny a toxickým kouřem. Bohužel, i taková rizika jsou dnes přecházena s tím, že stojí za jakési vyšší dobro. Ale jaké to vlastně je? Co ve skutečnosti rozmach elektromobilů řeší?

Elektřina se nicméně nemá stát stěžejní hnací silou pouze u aut, ale také u lodí a letadel. Na první pohled může takový krok dávat smysl, neboť právě tyto typy dopravy jsou spojené s největšími emisemi. Jenže třeba nedávný požár na kontejnerové lodi Fremantle Highway znovu poukázal na problémy, jenž jsou s bateriovým pohonem spojené. Zatím sice nebylo potvrzeno, že by plameny odstartovaly u jednoho z převážených elektromobilů, ty ale měly stoprocentně na svědomí jejich rozšíření a obrovskou intenzitu, která zničila skoro 80 procent nákladu. Pokud by přitom loď vezla jen spalovací auta, jednalo by se nejspíš jen o lokální incident na jedné z palub, který by si stěží vysloužil jakoukoli zmínku v médiích.

Kdyby oněch 498 vozů disponovalo v průměru bateriemi o kapacitě 80 kWh (pravděpodobně to bude citelně méně), znamená to, že Fremantle Highway přepravovala hned 39,8 MWh kapacitu Li-ion baterek. Je tak vlastně jen zázrak, že neskončila na dně mořském a povedlo se ji dopravit do přístavu, třebaže zničenou a dále nepoužitelnou. Snadno totiž mohla následovat osud jiného plavidla, a to Felicity Ace. I proto se stále více mluví o změnách v rámci lodní dopravy, které by hrozbu vzplanutí baterií eliminovaly či alespoň redukovaly.

Než se tak ovšem stane, přijdou možná ještě větší nové hrozby. Čínská společnost Cosco totiž oznámila, že postavila největší kontejnerovou loď světa, která ke svému pohonu používá elektrickou energii. Ta je skladována ve 36 paketech baterií, z nichž každý disponuje 1,9 megawatthodinami. Celková kapacita paketu tedy dosahuje 68 MWh, tedy skoro dvojnásobek toho, co bylo v oněch 498 elektrických autech na palubě Fremantlu. Pokud loď bude přepracovat elektromobily, počet megawatthodin, a tedy i riziko požáru extrémní intenzity jen narostou.

Cosco chce takových lodí postavit celou flotilu, zatím ale vyslalo první exemplář s kódovým označením N997 na testovací plavbu po řece Jang-c'-ťiang. Loď by se zmíněnou kapacitou měla zvládnout zhruba tisíc kilometrů, přičemž čínská společnost předpokládá, že za každý den provozu ušetří 32 tun CO2 ve srovnání s dieselovým plavidlem - jak přesně, firma neuvádí. Speciální řídicí centrum má monitorovat spotřebu energie tak, aby vždy došlo k doplutí do cílového bodu. Dá se tedy předpokládat, že automatické systémy loď v případě potřeby zpomalí.

Z dalších detailů lze dodat, že N997 měří 120 metrů na délku a 24 na šířku. Pobrat pak zvládá 700 standardních kontejnerů, tedy klidně i docela velké množství elektromobilů. I bez nich je ale sama potenciálním „táborákem” mimořádných rozměrů. Doufejme proto, že Číňané řádně zapracovali také na zabezpečení, jinak žádné emise neušetří ani náhodou.

Číňané v současnosti již provozují elektrické lodě pro přepravu cestujících, zatím však jen na krátké vzdálenosti. Nyní obří paket se 68 MWh napěchovali také do podpalubí kontejnerové lodi, kterých chtějí postavit celou flotilu. Nemůžeme říci, že nás to nenaplňuje jistými obavami. Foto: Cosco Shipping, tiskové materiály

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.