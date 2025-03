Číňané oznámili, že svá Porsche a Ferrari za cenu škodovek nabídnou po celém světě. Teprve teď se Evropa musí bát včera | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

O čínské automobilové hrozbě se mluví řadu let, ale upřímně - s výjimkou MG a pár dalších jednotlivostí nebyli schopni Číňané v Evropě nabídnout nic, co by vyvolávalo touhu, co by tu skutečnou hrozbou bylo. Auta od Xiaomi jsou jiná, zejména v poměru výkonu a ceny.

V loňském třetím kvartálu dosáhlo Xiaomi jen prodejem mobilních telefonů obratu 47,5 miliard yuanů neboli 153 miliard korun. Když se pak podíváme na veškeré její podnikání, obrat narůstá dokonce na 92,5 mld. CNY, tedy na takřka 300 miliard korun. Meziročně tedy došlo k 30procentní nárůstu a jelikož průměrná zisková marže dosahuje 20,4 procenta, činil čistý zisk firmy 6,3 miliardy yuanů, což odpovídá 20,3 miliardám korun. Xiaomi tak dodává, že lépe na tom ještě nebylo.

Navíc je třeba si uvědomit, že těchto výsledků Číňané dosáhli i přesto, že loni ve velkém vstoupili do automobilové branže. Tento byznys je pro ně zatím ztrátový, evidentně se tím ale trápit moc nemusí. Co totiž prodělají na jednom autě, to jim desetkrát zpátky vydělají ony mobily, stejně jako internetové služby, lifestylové produkty a další aktivity. To je nadmíru špatná zpráva pro zbytek světa, neboť Xiaomi již nyní připomíná Teslu v jejích nejlepších letech. Jen s tím rozdílem, že ji peníze netlačí a dočasně prodělávat na autech si může dovolit.

Číňané přitom jen loni na domácím trhu zákazníkům dodali takřka 140 tisíc kusů svého sedanu SU7, což je počin, ze kterého padá čelist. Je totiž třeba si uvědomit, že zde na jednu stranu tu máme firmu bez historie a bez zkušeností. Tomu ostatně minimálně úvodní část produkce odpovídala, neboť zákazníci si stěžovali na řadu nedotažených věcí, zvláště co se týče podvozku či brzd. Jenže na druhou stranu u toho byla tak nízká cena, že kritika mizela rychleji než pára nad hrncem.

Nízká cena odpovídající Škodě, za kterou ale vůz nabídl parametry Porsche, se ovšem zpočátku ukázala být i problémem, neboť zájem o sedan SU7 byl opravdu enormní a Xiaomi jej zpočátku nedokázalo uspokojit. To u některé klientely vedlo ke ztrátě trpělivosti a zrušení rezervace. Jenže značka velmi rychle dokázala své výrobní kapacity navýšit. Ve svých původních plánech pak zmiňovala, že jejím cílem je 300 tisíc aut ročně, tento plán ale stoprocentně bude muset doznat změn, neboť je vlastně až příliš přízemní.

Jasně patrné je to u verze SU7 Ultra, která dostala do vínku 1 549 koní. Tu si během pouhých 10 minut od zahájení prodeje objednalo 6 900 zájemců, přičemž během dvou hodin dané číslo vzrostlo na 10 tisíc aut. Momentálně Xiaomi eviduje už víc než 20 tisíc objednávek, a to jen na toto provedení. S ještě větším zájmem je však spojován její druhý vůz, a sice SUV YU7, které pro změnu platí za jakousi lidovou obdobu Ferrari Purosangue. To se začne vyrábět od července letošního roku v již druhé továrně značky.

Xiaomi v únoru již pátý měsíc v řadě dosáhlo na více než 20 tisíc registrací měsíčně, a to pouze s jedním modelem, jednou fabrikou a jedním trhem, pochopitelně tím domácím. Při takovém zájmu by ale Číňané byli jen sami proti sobě, kdyby neexpandovali do zahraničí. A přesně na to i dojde, jak momentálně potvrdil na mobilním kongresu v Barceloně prezident firmy William Li, jak uvádí CNBC. Podle něj „Xiaomi zahájí prodej svých elektromobilů na globálních trzích během příštích pár let“.

Konkrétní termín sice nezazněl, nicméně čínská média již od prosince zmiňují, že nově vzniklá automobilka již sestavila pracovní skupiny, které zkoumají jednotlivé trhy. Dá se předpokládat, že spíš než samotný zájem zákazníků zkoumají hlavně politickou situaci v jednotlivých zemích, a to hlavně kvůli zvýšeným clům, se kterými přišla jak Evropská unie, tak i Spojené státy. Zda to ale bude znamenat i výstavbu zahraničních továren, nevíme.

Zakladatel celého impéria Lei Jun nicméně již v roce 2021, kdy položil základní kámen automobilové divize, uvedl, že minimálně po jednu dekádu počítá každoročně s investicemi ve výši 10 milionů dolarů (233,82 mld. Kč) jen do aut. Xiaomi tak velmi pravděpodobně vezme zvýšení cen oproti své domovině dané buď cly, nebo vyššími výrobními náklady, na své triko. To znamená, že konkurenci nebude mít ani mezi čínskými značkami jako BYD či MG. Že by se nám tu rýsoval nový král světa aut? Máme pocit, že reálně větší hrozbu z Číny zejména evropský automobilový svět ještě nezažil.

Xiaomi má zatím v nabídce jen sedan SU7, který platí za Porsche Taycan za cenu Škody Octavia. A je to obrovský hit, za první rok se jej prodalo přes 140 tisíc exemplářů. Foto: Xiaomi



SUV YU7 se začne vyrábět teprve v létě, už teď si ale nese image Ferrari Purosangue znovu za cenu škodovky. S oběma auty se Číňané snadno přiblíží ke svému cíli, který počítá s 300 tisíci prodanými auty ročně. A bude jim na to stačit jen jejich domovina, zbytek světa je posune jen dál. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: CNBC, Xiaomi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.