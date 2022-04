Číňané předčasně odhalili nového konkurenta Škody Superb. Vypadá šik, startovat bude statisíce pod ní před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Chaos momentálně nepanuje jen v Evropě, ale i v Číně, jen důvody jsou docela jiné, třebaže nám jsou též velmi dobře známé. Místo konfliktu na Ukrajině řeší Číňané znovu koronavirus, a tak se i s novým Chery můžeme seznámit dříve, než bylo původně v plánu.

Evropa koronavirovou krizi už moc neřeší, místo toho se politici prakticky od rána do večera zaobírají konfliktem na Ukrajině. V Číně ale pro změnu málokoho dojímá dění na Ukrajině, neboť tam před pár dny propukla vůbec největší vlna pandemie, která mimo jiné vyústila v úplnou uzavírku Šanghaje. Tu komunistický režim až tak úplně nezvládl, neboť lidem zakázal opouštět domovy. Jejich zásobování ovšem selhalo na plné čáře, načež je problémem obyvatelstva spíše hlad než infekce, která se dál šíří i přes veškeré vládní zásahy.

Právě toto řešení připomíná, že lidská práva jsou v Číně jen prázdným pojmem a mělo by být i varováním pro evropské politiky. Ti totiž do jisté míry přesouvají svou hlavu ze špalku do oprátky. V reakci na ruskou invazi totiž hodlají zredukovat a následně zcela ukončit dovoz ruské ropy. Tím jen narůstá tlak na elektromobilitu, která nás ovšem vžene do čínské náruče. Země středu má totiž pod palcem 99 procent veškeré rafinace lithia, stejně jako 85 procent zpracování všech vzácných kovů.

Právě z tohoto důvodu nepovažujeme mnohé kroky evropských lídrů za rozumné. Dnes ale nechceme až tak mluvit o chybách, které zákonodárci ze starého kontinentu učinili nebo učinit teprve hodlají. Místo toho se zaměříme na znovu propukající koronavirus v Číně, který nedotýká jen Šanghaje, ale také dalších měst. Z toho důvodu měl nakonec být odložen i pekingský autosalon, s jehož zahájením se počítalo 21. dubna. Nakonec by se totiž jeho brány měly otevřít až v červnu.

Toto krok logicky způsobil jisté komplikace i automobilkám, které na show chtěly představit své novinky. Některé se proto rozhodly původní plány urychlit a namísto živých premiér přichází alespoň s těmi virtuálními. Jednou z nich je i značka Chery, jenž dokazuje, že velká auta konvenčního ražení stále ještě nejsou mrtvá, i když v Evropě jim holduje stále méně lidí. Dá navíc však předpokládat, že pokud by k nám nové Arrizo 8 dorazilo, mnozí lidé by svůj názor změnili.

Dosavadní informace jsou s ohledem na předčasné představení aktuálně kusé, základní parametry ale známe nebo aspoň tušíme. Mělo by tedy jít o relativně velký vůz dlouhý okolo 4,8 metru, tedy přímého konkurenta Škody Superb - jakkoli ta je liftbackem hrajícím si na sedan, zatímco Arrizo 8 má být klasickým sedanem. Vzhledem do jisté míry připomíná Toyotu Camry, tedy dalšího z konkurentů, zejména pak v zadních partiích. O pozornost se přitom hlásí hlavně zvýrazněná odtrhová hrana zavazadelníku a difuzor, jenž mají zvýraznit sportovní charakter vozu. Ten pak dorazí ve dvou výkonnostních verzích, kdy u jedné dorazí hranaté koncovky výfuku a u druhé dvojité kulaté.

Této domněnce nahrává i paleta motorů, kdy základem se stane přeplňovaná jedna-šestka naladěná na 197 koní výkonu a 290 Nm točivého momentu. To nejsou vůbec špatná čísla, pročež by s nimi mohla být spojena zajímavá dynamika. Ještě lépe je však na tom verze osazená přeplňovaným dvoulitrem, u nějž lze počítat s 254 koňmi a 390 Nm. Standardem se pak v obou případech stane sedmistupňový dvouspojkový automat a pohon předních kol.

V krátkosti pak ještě zamíříme do interiéru, jenž už v základu počítá se dvěma 12,3palcovými displeji. Jelikož jde přitom o vůz určený klientele s vyššími příjmy, nepřekvapí dřevěné dekory a kožené čalounění. Opravdu působivý je pak vzhled dveřních panelů, stejně jako samotných klik. Nemalý zájem nás tak nepřekvapí, zvláště když ceny mají startovat na 140 tisících yuanech (cca 494 tisíc Kč), tedy statisíce pod základním Superbem (u nás od 785 900 Kč, vážně tolik, ještě před půl rokem to bylo o 45 tisíc méně). Prodej pak odstartuje v letošním třetím kvartálu.

Chery Arrizo 8 se ukázalo na prvních fotkách. Bližší informace pak nejspíše můžeme očekávat na pekingském autosalonu, který byl ovšem kvůli koronaviru přesunut z dubna na červen a jeho konání je tak otázkou. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Prokopec

