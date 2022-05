Číňané ukázali novou flotilu samořiditelných náklaďáků, na pohled nahání hrůzu před 8 hodinami | Petr Prokopec

„Smečka” nákladních vozů se začerněnými skly, ve kterých víte, že nikdo nesedí? To zvlášť v prostředí Číny snadno nažene strach. Jejich cílem ale není - tedy alespoň oficiálně - šmírovat či jinak perzekvovat občany, zaměřují se na komunální služby.

O plně autonomním řízení se sice mluví od rána do večera, je nicméně otázkou, zda se ho někdy skutečně dočkáme. Je totiž třeba počítat s nemalým chaosem, který na mnoha komunikacích panuje. Dá se tedy předpokládat, že plnou kontrolu budou přebírat jen tomu speciálně uzpůsobené vozy, a to navíc jen v místech, kde lze zajistit absolutní bezpečnost. Jednou z oblastí, kde na autonomii a automatizaci může dojít, jsou přitom komunální služby. Zmapovat totiž jen některé úseky silnic je jednodušší než zmapovat celý svět, pracovat navíc mohou v době, kdy naprostá většina lidí spí.

V čele takového pelotonu se zjevně rozhodla kráčet čínská společnost WeRide, která má s autonomními vozy úrovně SAE4 již nemalé zkušenosti. V roce 2019 totiž ve spolupráci s automobilkou Dongfeng pustila do pilotní testovací fáze dvacítku robotaxíků, které svými službami pokrývaly oblast 144,65 kilometrů čtverečních mezi Kantonem a východem Šanghaje. V roce 2020 pak byly ve spojení se značkou Yutong představeny robotické autobusy, která následně doplnily minibusy.

Loni pak firma WeRide svůj záběr ještě rozšířila, neboť do party přibrala také automobilku Jiangling, se kterou vyvinula plně autonomní dodávku. Letos pak dochází na ony komunální služby a opětovnou spolupráci s Yutongem. Základem pro čistící vozy se totiž staly ony autobusy, které se ovšem dočkaly mnoha úprav. Pryč je veškeré prosklení, stejně jako zevnitř zmizela sedadla. Místo toho čelní partie zakrývá černý panel, skrze který není vidět, že zcela chybí jak interiér, tak řidič.

Za „kokpit“ se nastěhovaly nejen nádrže s vodou, ale také s dezinfekcí. Společnost WeRide totiž zjevně počítá s čínskou nulovou tolerancí vůči koronavirové pandemii. Robotické čisticí vozy tedy zvládají silnice nejen čistit, a to za pomoci kartáčů a trysek, nýbrž rovněž chrání před šířením infekce. Navrženy jsou pak tak, aby automaticky v případě dobití elektrického pohonu či dotankování nádrží samy zamířily do depa. Dochází tak za zlevnění i zefektivnění veškerých operací.

V prvé fázi testovacího programu přitom tento měsíc vyrazí do ulic Kantonu padesátka vozidel, v případě úspěchu je nicméně v plánu rozšíření robotických čisticích aut i do dalších čínských měst. Ta nejspíše i kvůli novým vlnám koronaviru budou mít nemalý zájem, neboť by díky tomu mohlo dojít k povolení vládních otěží. Stejně tak podstatným důvodem je zároveň i městský rozpočet, neboť komunální služby jsou drahé hlavně díky vysokým personálním nákladům.

Lze pak už jen dodat, že WeRide nově používá LiDAR společnosti Hesai, jenž využívá 120 laserových kanálů, které mapují okolí do vzdálenosti 200 metrů od vozu. Firma přitom veškeré senzory standardizovala (a v případě autobusů a čistících vozů usadila do všech čtyř rohů, těsně pod střechou), aby mohly sdílet tentýž algoritmus. V důsledku toho může těžit z kumulovaných 10 milionů kilometrů, které již veškeré robotaxíky a robotické busy i dodávky najely. Plány jsou to smělé, uvidíme, jak si potykají s realitou.

