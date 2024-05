Číňané ukázali první auto nové značky, která v Česku se svým jménem nemá šanci, cenou přitom umí zaujmout dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Onvo

Jako nezřídka okouzlí hodnotou za peníze, neboť přibližně to samé jako evropská a americká konkurence nabízí za poloviční peníze. Dokud ale bude jméno automobilky vytvářet asociace s exkrementy, v Česku jí to nepůjde.

Nio bylo svého času považováno za čínský ekvivalent Tesly. Zatímco ovšem ta vsadila na vlastní síť Superchargerů, Nio šlo ještě dále a přišlo s výměnnými stanicemi. Díky tomu stačí jedna několikaminutová zastávka a můžete pokračovat v cestě. Kromě toho je ovšem baterie možné nabíjet i klasickým způsobem. Automobilka tak opravdu měla našlápnuto k úspěchu, ten se ale zatím nedostavil. Stojí za tím i fakt, že Nio své vozy nabízí od 298 900 yuanů (cca 940 tisíc Kč), tedy o 30 procent dráž než Tesla.

Vedení automobilky se proto rozhodlo, že si k vyšším prodejům zkusí dopomoci novou levnou značkou. My jsme se dosud věnovali hlavně jejímu názvu, který asi v Čechách roztáhne hezkých pár koutků úst k širokému úsměvu - Onvo má člověk tendenci číst jako Ovno a pak už chybí jen málo... K exkrementu má ovšem firemní prvotina zvaná L60 daleko. Naopak se zdá, že s jeho pomocí by Nio konečně mohlo prorazit do vyšších sfér, jak původně zamýšlelo.

Onvo L60 měří 4 828 milimetrů na délku, 1 921 mm na šířku, 1 624 mm na výšku a 2 890 mm v rámci rozvoru. Jde tedy o delší vůz, než jakým je Tesla Model Y. Číňané nicméně zapracovali na aerodynamice, načež koeficient odporu vzduchu klesl na Cd 0,229. To je nejlepší hodnota mezi všemi světovými SUV, jenž vyústila ve spotřebu 12,1 kWh/100 kilometrů. Se základním paketem o kapacitě 63 kWh tak vůz zvládne 555 km na jedno nabití, ve verzi Long Range s 90 kWh pak 730 km.

Je nicméně třeba dodat, že daná čísla odpovídají čínské metodice CLTC, která je nejvelkorysejší na světě a třeba Tesle Model Y přisuzuje až 1 107 km. Dle evropského cyklu WLTP je nicméně dojezd verze s bateriemi o kapacitě 81 kWh maximálně 533 km. Když si přitom uvědomíme, že i této porce je možné dosáhnout pouze v laboratořích, pak Onvo L60 ve skutečném světě asi neoslní. Je proto jen dobře, že majitelé budou mít zajištěný přístup ke všem výměnným stanicím Nia.

L60 kromě toho dostalo do vínku 900voltovou architekturu urychlující klasické dobíjení, Číňané však zatím neupřesnili maximální dobíjecí výkon či dobu potřebnou k obnovení 80- či 100p-ocentní kapacity baterií. Neznámá je pak ostatně i dynamika vozu. Co ovšem víme, to je cena - a na tu je třeba se posadit. L60 totiž startuje na 219 900 yuanec, tedy asi 691 tisících Kč. To je o 12 procent měně než u Tesly Model Y, na zahájení prodeje přitom dojde v září.

Pokud nicméně zájemci nyní složí zálohu ve výši 2 000 CNY (6 300 Kč), mohou si konečnou cenu ponížit ještě o dalších 6 tisíc yuanů (18 900 Kč). Znovu je přitom třeba vzpomenout, že tu mluvíme o 4,8metrovém SUV, tedy o voze přesahujícím takovou Škodu Enyaq o 18 centimetrů. Přitom české SUV pod 1 324 900 Kč nekoupíte. Byť je třeba si položit otázku, na kolik vyjde L60 v Evropě, kam se má dle plánu podívat ještě letos, a to před koncem roku.

L60 působí mnohem přitažlivěji než název značky, pod kterou se toto elektrické SUV prodává. Za cenu od 691 tisíc Kč může bodovat Foto: Onvo

Zdroj: Onvo

Petr Prokopec

