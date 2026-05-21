Číňané přišli s tím, že by své Freelandery prodávali i v Evropě. Šéf Land Roveru proti tomu neřekl ani popel

Podle šéfa Land Roveru není čínské auto pro Brity hrozbou, ale naopak příležitostí. Tak určitě, chce se říci při probíhajícím mistrovství světa v hokeji, jak by vůbec nějakou mohlo být?
V dubnu došlo na návrat Freelanderu, oproti minulosti ale za tímto SUV nestojí v prvé řadě Land Rover. Má jít o výsledek spolupráce britské automobilky s čínským Chery, která má být opravdu plodná - během příštích pěti let má být portfolio staronové značky hned šestičlenné. Kromě toho bylo oznámeno, že Freelander nebude čistě čínskou záležitostí, nýbrž se vydá také na zahraniční trhy. A protože k dispozici by měly být levostranné i pravostranné verze, bylo otázkou času, než se někdo zeptá, jak to bude s Velkou Británií, kde je Land Rover pořád doma.
V tomto případě by člověk čekal, že si vzhledem k úspěchům Číňanů z poslední doby právě na Britských ostrovech bude Jaguar Land Rover domácí kolbiště bránit, neboť by novinky mohly snadno snížit jeho vlastní prodeje. Jak se ale PB Balaji, nový šéf britské automobilky, nechal slyšet v rozhovoru pro Autocar, k ničemu takovému se nechystá.
Balaji říká, že vstupu Freelanderů na britský trh nebude stát v cestě, protože Land Roverům tyto vozy nebudou lézt do zelí. Naopak podle něj mohou pomoci Britům zvětšit svůj podíl na trhu. To nutně zvedá obočí, důvod je ale nejspíš v tom, že nad tím Land Rover nemá žádnou moc - Číňanům propůjčil značku a jinak s výslednými auty nemá nic společného. „Je to auto Chery. Ať si to rozhodnou sami,” říká doslova.
„Auto se nejprve začne prodávat v Číně, a teprve poté se začne plánovat, na jaké další trhy dorazí. Naší rolí je, abychom zajistili, že design bude v souladu s tím, o čem Land Rover je, ale jinak je to kompletně jejich dítě,“ potvrdil Balaji dále kolegům z Autocaru, že jím řízená firma s autem nemá téměř nic společného. Možný bratrovražedný boj pak omlouvá s tím, že „cenová pozice Freelanderu je jiná než ta naše. Naše produkty jsou odlišné. Nevnímám nás tedy jako soupeře. Spíš to vidím tak, že společně můžeme na trhu růst. Takže je necháváme, aby se sami rozhodli, jak budou tuto hru hrát.“
Taková strategie zní nutně riskantně. Jakkoli lze souhlasit s tím, že Freelander 8 nabídne jinou techniku, luxus či úroveň zpracování než třeba Land Rover Discovery či Range Rover Evoque, designově se zkrátka od britských originálů příliš lišit nebude. A jakkoli nebude prodáván v showroomech Land Roveru a neponese ani jeho logo, klientelou snadno může být jakožto pravý Land Rover vnímán. Jen s tím rozdílem, že na rozdíl od originálů si jej nadále bude moci dovolit průměrná rodina.
Wen Fei, šéf Freelanderu, navíc již dříve uvedl, že auta, která by případně byla importována do Evropy, nebudou upravené kousky původně určené pro Čínu. Místo toho má jít o zakázkové deriváty, u nichž technika i nastavení podvozku bude odpovídat trochu odlišným požadavkům. Evropský Freelander tak bude jistě dražší než ten čínský. Jenže zároveň bude mít blíže k Land Roveru, oproti kterému bude ale pořád o poznání levnější.
Britové si tak v podstatě nasadili kukačku do vlastního hnízda. A nyní doufají, že ta se bude navzdory své přirozené povaze chovat přátelsky. Něco takového působí až naivně, jak to ostatně ve vztahu k čínským automobilkám bývá, že?
Freelander 8 je první vlaštovkou nového britsko-čínského projektu, který je ale zjevně téměř výlučně záležitostí Chery než Land Roveru. A britská značka zřejmě ani nemá moc určovat, kde vše bude prodáván. Foto: Chery Jaguar Land Rover
Zdroj: Autocar
