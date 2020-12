Číňané prodávají vlastní Dacii Duster, oproti originálu ohromí interiérem i cenou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BAIC

Čínská SUV platí za levná, i když míří relativně vysoko. Co teprve, když se nějaké chce zařadit mezi ta úplně nejdostupnější? Přesně takové prodává BAIC, vzorem mu byla Dacia Duster.

Pokud v Evropě toužíte po levné koupi zcela nového vozu, pak nevyhnutelně musíte zamířit do showroomů Dacie. Rumunská automobilka využila starší techniky mateřského Renaultu, se kterou spojila modernější design. Výsledkem jsou vozy startující jen kousek za hranicí 200 000 Kč, čemuž se dnes na starém kontinentu nikdo nemůže rovnat. Pokud ovšem vyrazíte do Číny, zjistíte, že levná auta tam koupíte klidně za desetitisíce. O to větší pozdvižení vzbudila značka BAIC, která loni na autosalonu v Šanghaji odhalila a letos začala prodávat ekvivalent Dacie Duster.

Vůz je od začátku koncipován jako levný, což v překladu znamená, že BAIC jej prodává za opravdu nízké sumy. Původně se hovořilo o částce do 150 tisíc Kč, tedy asi 100 tisíc Kč pod Dusterem a i když realita je nakonec o něco horší, je pořád lákavá. Cena od 59 900 yuanů znamená v přepočtu 199 tisíc Kč, za podobné peníze dostanete v Evropě ke spoustě SUV leda pár prvků příplatkové výbavy.

V Číně vám za ně bude říkat pane model zvaný BAIC Senova Zhidao X3, který si ale na jiných trzích kvůli shodnému označení s modelem BMW říká X35. Měří 4 325 milimetrů na délku, 1 830 mm na šířku a 1 640 mm na výšku, čímž skutečně cílí přímo na Duster. Oproti rumunskému vozu však disponuje kratším rozvorem (2 570 mm), kabina se ale nezdá být méně prostorná, a to ani na zadních sedadlech. Interiér navíc počítá s velmi moderní až futuristickou architekturou, která se zcela obejde bez klasických tlačítek. Místo toho tu máme „dotykové“ bloky.

Sázka na digitalizaci se projevuje také za volantem, kde ve vyšších specifikacích najdeme virtuální kokpit, cestující mají standardně k dispozici volně vystupující centrální displej. Ten sice není z největších, za dané peníze to ale nejspíše nikomu vadit nebude. Zvláště když SUV vše kompenzuje pod kapotou, kde trůnit 1,5litrový buď atmosféricky plněný nebo přeplňovaný čtyřválec se 116 resp. 150 koňmi.

BAIC s jedna-pětkou dává dále na výběr mezi pětistupňovým manuálem a čtyřstupňovým automatem. V obou případech budou poháněna pouze přední kola, na pohon 4x4 kvůli udržení nákladů na uzdě nepomýšlejte ani u příplatkové výbavy. I tak máme pocit, že se svým vzhledem, pojetím kabiny a slušnou výbavou bude tohle auto bodovat i jinde, na konkrétní prodejní výsledky si ale musíme počkat - na trzích mimo Čínu, ty evropské nevyjímaje, se teprve začíná prodávat.

Čínská obdoba Dacie Duster nevypadá marně ani zvenčí, interiérem ale vyloženě zaujme, zvláště, když je k mání za hubičku. Foto: BAIC

Zdroj: BAIC

Petr Prokopec