Číňané nově prodávají „vlastní” Hummer komukoli, chystají i 1070koňového soupeře jeho nejnovější verze

/ Foto: Dongfeng

Číňanům není svaté nic, tak proč by Hummer měl být? Na rozdíl do Američanů tak nadále vyrábí kopii jeho původního provedení, která je nově k dispozici i v civilní verzi s dieselovým pohonem. A nezůstane jen u té, přijde také soupeř Hummeru EV.

Představovat americké armádní víceúčelové vozidlo Humvee je jako mluvit o tom, že voda je mokrá. Jeho výroba pod taktovkou společnosti AM General odstartovala v roce 1985, o tři léta později jej pak Američané nabídli i čínské armádě, ta však nákup odmítla. Poté, co generálové shlédli záběry Operace pouštní bouře, své původní stanovisko přehodnotili. Humvee ovšem nerozšířil výzbroj Čínské lidové armády přímo, civilní Hummer nakoupily tamní těžařské společnost s cílem, aby je domácí automobilky mohly co nejlépe okopírovat.

V roce 2002 tak automobilka Dongfeng představila první prototyp modelu EQ2050, který není ničím jiným než kopií Humvee a čínská armáda mu dala palec nahoru. Následovala tak výroba 57 exemplářů, jež zamířily k rozsáhlým testům. Pro tyto vozy byla použita americká šasí, které mohlo být osazeno dieselovým osmiválcem z produkce General Motors nebo provedením šestiválcovým dieselem společnosti Cummins. Nakonec zvítězila druhá možnost díky lokální výrobě, která byla později spojena i s podvozky čínské provenience.

Od roku 2008 se tak Dongfeng EQ2050 vyrábí celý v Číně a z místních komponentů. Dle armádních specifikací pak z montážních linek sjíždí řada verzí, automobilka nicméně loni představila i civilní provedení zvané M50 Warrior. To počítá pouze s dvoumístnou kabinou, neboť jde o pick-up, jehož vzhled nebyl inspirován jen americkým Humvee, ale rovněž italským Lamborghini LM002.

Zákazníci na rozdíl od armády mají k dispozici jediný agregát, a to čtyřlitrový diesel Cummins. Jeho výkon nicméně proti vojenské verzi vzrostl ze 150 na rovných 200 koní, v případě točivého momentu pak lze počítat se 600 Nm. To rozhodně nejsou zanedbatelná čísla, nicméně je třeba pamatovat na skutečnost, že Warrior rozhodně není muší vahou. Jeho hmotnost startuje na 3 250 kilogramech, proto s sebou vozí rovnou dvě palivové nádrže o celkové kapacitě 120 litrů.

Pro Dongfeng je nicméně civilní verze jen první vlaštovkou. Číňané totiž pracují na elektrické verzi, která dorazí do prodeje pod označením M18. Půjde tak o přímého konkurenta nedávno vzkříšeného Hummeru EV, jenž se chlubí bateriemi o kapacitě 200 kWh a třemi elektromotory naladěnými na rovných 1 000 koní. Číňané ovšem hodlají Američany překonat, a to pomalu ve všem, i když vozu dodají zřejmě jen jednu jednotku. Ta by však měla produkovat 1 070 koní.

Zajímavé přitom je, že M18 by měl vážit 3 100 kg, tedy méně než jeho dieselová varianta i méně než elektrický Hummer. To má přispět k vyššímu dojezdu (500 km), i přes menší paket baterií o kapacitě 140 kWh. Zároveň má vůz zachovat 1,2metrovou brodivost dieselového Warrioru, čímž opět americký elektrický pick-up překoná. Ten se tak ve výsledku může pochlubit jen lepší dynamikou, neboť stovku má zdolat za 3 sekundy, zatímco M18 bude potřebovat něco přes 4 sekundy.

Dodat už můžeme jen cenu, která by měla startovat někde okolo 2 milionů korun. To je prakticky na úrovni elektrického Hummeru či dieselové verze M50. O nízkou sumu se tedy rozhodně nejedná, nicméně s ohledem na stále vyšší zájem čínských zákazníků o obří SUV Dongfeng počítá s tím, že prodávat by po plném náběhu výroby mohl přes 4 tisíce kusů měsíčně. To je odvážný cíl, ale uvidíme po roce 2023, kdy se rozjedou montážní linky, jak moc se tyto plány naplní.

Čínský Dongfeng M50 Warrior je pololegální kopií amerického Humvee. Od příštího roku pak značka chce rozjet i výrobu elektrické varianty M18. Foto: Dongfeng

Zdroje: CarNewsChina, Dongfeng

